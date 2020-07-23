Политика
КоммерсантъГосдуму может покинуть депутат Карелин, а Совфед — пять сенаторов
Госдуму после единого дня голосования в сентябре покинет трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин («Единая Россиия»), пишет РБК со ссылкой на источники.
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Кто уйдет из Совета Федерации По данным двух источников РБК, верхнюю палату после сентябрьских выборов покинут как минимум пять сенаторов — представитель Севастополя Валерий Куликов, член Совфеда от Тамбовской области Алексей Кондратьев, Валерий Марков от Республики Коми, Алексей Александров от Калужской области и представитель Смоленской области Франц Клинцевич.РБК00:00
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 06:17, Ашберн
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Президенты Украины и Швейцарской Конфедерации Владимир Зеленский и Симонетта Соммаруга отправились с рабочим визитом в подконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей.
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ToDay News Ufa вчера в 13:59
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За покупку тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей на карту вернутся пять тысяч.
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В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права.
Вести.Ru 21 июля в 10:06
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Португальский футболист Мануэл Фернандеш покинул "Краснодар" в связи с истечением срока контракта, сообщается на сайте клуба.
РИА Новости 03:55
Спорт
Выживший после удара молнии футболист подписал новый контракт
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«ГАЗ» обязался отчитываться перед Минфином США о своей деятельности
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США OFAC обновило генеральную лицензию №15I и ввело новые требования к отчетности и сертификации для "Группы ГАЗ", следует из документа и сопутствующих пояснений.
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Август для россиян может стать "черным".
Уфимские Заметки 01:14
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Истребители РФ вылетели на перехват разведчиков США над Черным морем
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