Кто уйдет из Совета Федерации По данным двух источников РБК, верхнюю палату после сентябрьских выборов покинут как минимум пять сенаторов — представитель Севастополя Валерий Куликов, член Совфеда от Тамбовской области Алексей Кондратьев, Валерий Марков от Республики Коми, Алексей Александров от Калужской области и представитель Смоленской области Франц Клинцевич.

с чего всё началось

Госдуму после единого дня голосования в сентябре покинет трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин («Единая Россиия»), пишет РБК со ссылкой на источники.

Госдуму может покинуть депутат Карелин, а Совфед — пять сенаторов

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