Политика

КоммерсантъКоммерсантъГосдуму может покинуть депутат Карелин, а Совфед — пять сенаторов

Госдуму после единого дня голосования в сентябре покинет трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин («Единая Россиия»), пишет РБК со ссылкой на источники.
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с чего всё началось

Александр Карелин уйдет из Госдумы, а Франц Клинцевич — из Совфеда

Кто уйдет из Совета Федерации По данным двух источников РБК, верхнюю палату после сентябрьских выборов покинут как минимум пять сенаторов — представитель Севастополя Валерий Куликов, член Совфеда от Тамбовской области Алексей Кондратьев, Валерий Марков от Республики Коми, Алексей Александров от Калужской области и представитель Смоленской области Франц Клинцевич.
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Александр Карелин
Спортсмен
Российский спортсмен, борец классического стиля, государственный и политический деятель, депутат Государственной Думы пяти созывов. Член Президиума Генерального совета политической партии «Единая Россия». Заслуженный мастер спорта СССР, Герой Российской Федерации.
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