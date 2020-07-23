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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Госдуму может покинуть депутат Карелин, а Совфед — пять сенаторов

Госдуму после единого дня голосования в сентябре покинет трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин («Единая Россиия»), пишет РБК со ссылкой на источники.В источнике
С чего всё началось
РБК

Александр Карелин уйдет из Госдумы, а Франц Клинцевич — из Совфеда

После единого дня голосования в сентябре состав палат парламента изменится, в частности Госдуму покинет трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин. Он перейдет в Совет Федерации, рассказали РБК два источника в верхней палате.
РБК00:00
Подробнее о событии
Говорит Москва

В окружении Александра Карелина отреагировали на сообщения о его уходе из Госдумы

Говорит Москва02:46
РБК

Александр Карелин уйдет из Госдумы, а Франц Клинцевич — из Совфеда

РБК00:00
Дождь

РБК: осенью из Совета Федерации уйдут не менее пяти сенаторов

Дождь02:09
Коммерсантъ

Госдуму может покинуть депутат Карелин, а Совфед — пять сенаторов

Коммерсантъ01:41
URA.Ru

РБК: легендарный борец Карелин уходит из Госдумы

URA.Ru01:19
Эхо Москвы

РБК: После единого дня голосования в сентябре Совет Федерации покинут не менее пяти сенаторов

Эхо Москвы01:33
Московский Комсомолец

СМИ узнали о перестановках в Госдуме и Совфеде

Московский Комсомолец02:29

Вертолёт Ми-26Т2В начнут серийно изготавливать в начале 2021 года

«Наша первая задача сегодня — завершить испытания по заключенному контракту с Минобороны Ми-26Т2В, чтобы в первом полугодии следующего года получить литеру О1 (начало серийного производства)», — приводит РИА Новости слова гендиректора холдинга «Вертолёты России» Андрея Богинского.
RT на русском01:17
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СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко

В июне 2019 года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Байдала, агент пятого департамента контрразведки СБУ, причастен к гибели главы республики Александра Захарченко.
РИА Новости18:11
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Group-IB: рынок видеопиратства в России просел до $63,5 млн

В 2019 году рынок видеопиратства в России просел до $63,5 млн по сравнению с $87 млн в 2018 году, что связано с закрытием крупнейших пиратских видеобалансеров (базы, в которых размещены фильмы и сериалы с возможностью взять код для размещения видео на другом сайте) Moonwalk и HDGO, говорится в отчете Group-IB, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъ02:00
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«Коммерсантъ» узнал о разделе активов владельцами группы «Шоколадница»

Основные владельцы группы компаний «Шоколадница» (сети «Кофе Хауз», «Ваби Саби», компания ArenaFoodsCatering, партнерские точки KFC, Pizza Hut и Panda Express) Александр Колобов и Симан Поваренкин решили разделить активы одного из крупнейших участников ресторанного рынка.
Ведомости23:42

Эксперт назвал возможные сроки создания ракетного комплекса «Баргузин»

Российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) смогут получить новый боевой железнодорожный ракетный комплекс «Баргузин» в течение ближайших 3–5 лет, если власти примут соответствующее решение.
Известия01:42
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Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума

Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUMвчера в 15:47
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