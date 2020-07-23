Госдуму может покинуть депутат Карелин, а Совфед — пять сенаторов
Госдуму после единого дня голосования в сентябре покинет трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин («Единая Россиия»), пишет РБК со ссылкой на источники.В источнике
С чего всё началось
Александр Карелин уйдет из Госдумы, а Франц Клинцевич — из Совфеда
После единого дня голосования в сентябре состав палат парламента изменится, в частности Госдуму покинет трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин. Он перейдет в Совет Федерации, рассказали РБК два источника в верхней палате.
РБК00:00
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