Экономика
Время ПрессГосфонд квартир одиноких пенсионеров могут создать в России
Государственный фонд квартир одиноких пенсионеров могут создать в России, с таким предложением выступили члены Союза потребителей.
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с чего всё началось
В России предложили создать государственный рентный фонд, куда будет передаваться жилье одиноких пенсионеров — взамен они получат пожизненное содержание. С такой инициативой в правительство обратился Союз потребителей.Известиявчера в 17:01
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