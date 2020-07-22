В России предложили создать государственный рентный фонд, куда будет передаваться жилье одиноких пенсионеров — взамен они получат пожизненное содержание. С такой инициативой в правительство обратился Союз потребителей.

с чего всё началось

Государственный фонд квартир одиноких пенсионеров могут создать в России, с таким предложением выступили члены Союза потребителей.

Госфонд квартир одиноких пенсионеров могут создать в России

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