Политика
ИА НовороссияГоша Куценко рассказал о планах стать президентом Украины
Российский актер Гоша Куценко в свое время всерьез намеревался стать президентом Украины. Об этом он рассказал в интервью изданию «Вечерняя Москва».
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с чего всё началось
В жанре комедии актер Гоша Куценко настолько убедителен, что это не осталось незамеченным не только зрителями, но и строгими критиками. Актер стал обладателем приза «за вклад в комедию», который ему вручили на российском фестивале «Улыбнись, Россия!»Вечерняя Москва20 декабря в 12:17
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Политика
Лавров пообещал, что Россия ответит на санкции США без ущерба для себя
Сенат Конгресса США одобрил во вторник законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".
Космос
Корабль Starliner совершил посадку в Нью-Мексико
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов Кадырова
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Экономика
В ПФР объяснили индексацию пенсии уволившихся пенсионеров
Глава российского Пенсионного фонда (ПФР) Антон Дроздов уточнил, что пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 году по определенной схеме.
Политика
Путин примет участие в открытии железнодорожной части Крымского моста
Президент Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, примет участие в мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту.
Политика
S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
Общество
Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима
22 декабря наступает зимнее солнцестояние, когда в Северном полушарии Земли продолжительность светового дня достигает своего минимума.
Политика
В ГД прокомментировали слова Зюганова о досрочных выборах президента
Партия "Справедливая Россия" не видит оснований для досрочных президентских выборов, о возможности которых говорил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, сказал первый замруководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Михаил Емельянов.
Единоборства
Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну
Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
Спорт
WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных
21 декабря СК заявил о вмешательстве Родченкова в базу данных московской лаборатории.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Политика
Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне
Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Общество
В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости
В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
Шоу-бизнес
Регина Дубовицкая осудила неравный брак Евгения Петросяна
Накануне бессменная ведущая телепрограммы "Аншлаг" Регина Дубовицкая прокомментировала брак своего давнего друга и коллеги Евгения Петросяна.
Биатлон
Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе КМ в Анси, Логинов — 11-й
Происшествия
Актриса Бочкарёва предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков
Симоновский суд города Москвы передал материалы уголовного дела в отношении Бочкарёвой о хранении наркотических средств по подсудности.
Политика
Путин исключил манипуляции в своей ежегодной пресс-конференции
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина не имеет ничего общего с манипуляциями.
Энергетика
Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»
Контракты с российским «Газпромом» подписали пять украинских компаний, по соглашению поставки газа должны начаться с 1 января 2020 года.
Общество
Маленький принц Джордж выполнил важное благотворительное задание
Шестилетний британский принц Джордж недавно выполнил важное благотворительное задание.
Спорт
Скар и Вальнес победили в командном спринте на этапе КМ в Планице
Норвежцы Синдре Бьёрнестад Скар и Эрик Вальнес одержали победу в командном спринте на этапе Кубка мира в Планице (Словения).
Общество
Росгвардия опровергла участие бойцов в «учениях» в школе Татарстана
В пресс-службе управления Росгвардии по Татарстану РБК опровергли информацию о том, что сотрудники ведомства проводили занятия с учениками в Новотроицкой школе Тукаевского района республики.
Политика
Часть украинцев лишат соцвыплат
Проверка будет разделена на три этапа: превентивную верификацию (при подаче заявки на оформление соцвыплат), текущую верификацию (при предоставлении госвыплат) и ретроспективную верификацию (проверка после окончания выплат).
Происшествия
В Омске обрушилось здание комбикормового завода
Четырехэтажное здание обрушилось на территории комбикормового завода в Омске, информация о пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Политика
Макрон отказался от президентской пенсии
Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от пенсии, положенной ему после окончания срока на посту главы государства.
Энергетика
Гончарук рассказал о последствиях газового соглашения для украинцев
Премьер Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение на пятилетний транзит российского газа через Украину.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева опубликовала трогательное фото мужа и дочери
Очевидно, Вера решила исправиться, поскольку в ее микроблоге появилось милое фото, на котором можно увидеть ее младшую дочь Сару и мужскую руку, которая, очевидно, принадлежит Константину, пишет storinka.com.ua.
Политика
Лавров заявил, что у Зеленского связаны руки по вопросу разведения сил
Отказ президента Украины Владимира Зеленского на саммите в "нормандском формате" от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения говорит о том, что у него связаны руки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Общество
Большинство жителей Новороссийска остались без воды
Почти 70% жителей Новороссийска оказались отключены от водоснабжения из-за аварии на Троицком водопроводе на Кубани.
Происшествия
Против избивших полицейских в Апатитах подростков завели дело
Политика
МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту
Ранее стало известно о введении в марте следующего года запрета украинским гражданам на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.