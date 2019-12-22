Политика
ИА НовороссияГоша Куценко рассказал о планах стать президентом Украины
Российский актер Гоша Куценко в свое время всерьез намеревался стать президентом Украины. Об этом он рассказал в интервью изданию «Вечерняя Москва».
Читать в источнике
Оценить23
с чего всё началось
В жанре комедии актер Гоша Куценко настолько убедителен, что это не осталось незамеченным не только зрителями, но и строгими критиками. Актер стал обладателем приза «за вклад в комедию», который ему вручили на российском фестивале «Улыбнись, Россия!»Вечерняя Москва20 декабря в 12:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 10:38, Ашберн
Общество
Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима
Происшествия
В Великобритании убийца зарезал двух человек
В результате нападения в Великобритании погибли двое человек, об этом 22 декабря сообщает издание Express.
Футбол
Губерниев ответил на выпад тренера Сёмина о «говорящих попугаях»
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на реплику главного тренера московской команды «Локомотив» Юрия Сёмина о «говорящих попугаях», направленную в его адрес.
Хоккей
На Украине тренер избил 11-летних хоккеистов
Космос
Космический корабль Starliner приземлился в Мексике
Новейший космический корабль Starliner компании Boeing приземлился на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико, завершив свой первый испытательный полет в беспилотном режиме.
Происшествия
Актриса Бочкарёва предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков
Симоновский суд города Москвы передал материалы уголовного дела в отношении Бочкарёвой о хранении наркотических средств по подсудности.
Происшествия
В результате стрельбы на вечеринке в Чикаго пострадали 13 человек
Как сообщает издание Chicago Tribune со ссылкой на полицию, в результате инцидента пострадали 13 человек.
Политика
Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России
Россия намерена без ущерба для себя ответить на санкции США против "Северного потока — 2", заявил глава МИД Сергей Лавров.
Происшествия
МВД назначило проверку после учений со школьниками в Татарстане
В Татарстане МВД проведет проверку по факту тактико-строевых занятий с участием учеников одной из школ, которых привлекли как статистов, сообщает ТАСС.
Происшествия
Тела двух убитых обнаружили в колодце в Новой Москве
В Новой Москве обнаружили тела двух сотрудников дорожной службы с признаками насильственной смерти.
Политика
S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
Единоборства
Лебедев по очкам проиграл Мчуну
По окончании поединка Денис Лебедев объявил, что не видит дальше смысла боксировать.
Шоу-бизнес
Муж Наташи Королевой проводит вечера в компании Бледанс
Супруг Наташи Королевой прокомментировал видео словами о том, что Бледанс оказалась весьма легкой нагрузкой несмотря на свой рост и объемные «глаза», на что актриса кокетливо ответила, что ей было приятно принимать участие в таком виде развлечений.
Политика
Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне
Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Футбол
«Бавария» договорилась с вратарем «Шальке»
Сегодня спортивный директор «Шальке» объявил о том, что вратарь отказался продлевать контракт с клубом и покинет команду летом будущего года.
Экономика
ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете" об индексации пенсий ушедших с работы пенсионеров.
Энергетика
Гончарук рассказал о последствиях газового соглашения для украинцев
Премьер Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение на пятилетний транзит российского газа через Украину.
Единоборства
Емельяненко отреагировал на вызов на бой от Кадырова
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прокомментировал вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на бой.
Происшествия
Московская школьница приняла таблетку от головной боли и умерла
В Зеленограде 13-летняя школьница умерла после того, как приняла таблетку, которую взяла у малознакомой девочки из компании.
Наука
В некоторых языках любовь и жалость обозначаются одним словом
Крупные исследования лингвистов показали, что в разных культурах люди описывают одними и теми же словами разные чувства.
Спорт
WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало информацию Следственного комитета России о причастности бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова к изменению базы данных лаборатории.
Политика
Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту
Владимир Путин примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое состоится 23 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.
Музыка
Директор Ротару ответил на слухи об участии певицы в «Голубом огоньке»
Концертный директор певицы Софии Ротару прокомментировал "Газете.Ru" слухи об участии 72-летней исполнительницы в съемках программы "Голубой огонек".
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировала слухи о сборе денег на лечение
Директор Анастасии Заворотнюк Марина Попова прокомментировала телеканалу "360" появившиеся в СМИ сообщения о том, что банковские счета супруга артистки Петра Чернышева были заблокированы из-за поступавших на них пожертвований на лечение актрисы.
Политика
Власти Швейцарии признали своё бессилие перед санкциями США
Швейцарские власти критически относятся к экстерриториальным санкциям, но помешать им не могут.
Происшествия
Против избивших полицейских в Апатитах подростков завели дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в городе Апатиты Мурманской области.
Футбол
«Реал Сосьедад» обыграл «Осасуну» в матче чемпионата Испании
Биатлон
Резцова рассказала, как мама хвалит её за дерзкие высказывания
Кристина объяснила, что её маме, наоборот, очень нравится, когда люди заряжены, поэтому за дерзкие высказывания она может только похвалить.
Политика
Часть украинцев лишат соцвыплат
Проверка будет разделена на три этапа: превентивную верификацию (при подаче заявки на оформление соцвыплат), текущую верификацию (при предоставлении госвыплат) и ретроспективную верификацию (проверка после окончания выплат).