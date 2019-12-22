Политика
ИА НовороссияГоша Куценко рассказал о планах стать президентом Украины
Российский актер Гоша Куценко в свое время всерьез намеревался стать президентом Украины. Об этом он рассказал в интервью изданию «Вечерняя Москва».
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с чего всё началось
В жанре комедии актер Гоша Куценко настолько убедителен, что это не осталось незамеченным не только зрителями, но и строгими критиками. Актер стал обладателем приза «за вклад в комедию», который ему вручили на российском фестивале «Улыбнись, Россия!»Вечерняя Москва20 декабря в 12:17
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Политика
Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России
Россия намерена без ущерба для себя ответить на санкции США против "Северного потока — 2", заявил глава МИД Сергей Лавров.
Футбол
Дубль Виллиана принес «Челси» победу над «Тоттенхэмом» в АПЛ
Политика
Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента
Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
Космос
Появилось видео посадки корабля Starliner
NASA в своем аакаунте в Twitter выложило видео, на котором показан момент приземления Starliner компании Boeing в американском штате Нью-Мексико.
Происшествия
Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков
Один из московских судов рассмотрит уголовное дело актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу "Счастливы вместе", которую ранее задержали с кокаином.
Общество
В Париже скончался модельер Эмануэль Унгаро
Происшествия
Устроившего стрельбу на Лубянке связали с украинскими националистами
Ликвидированный в ходе стрельбы на Лубянке Евгений Манюров входил в московскую ячейку организации «ЭНО», основанной украинскими националистами, утверждают СМИ.
Политика
Лавров объяснил отказ Зеленского от разведения сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» в Париже отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».
Общество
Рэпер перекрыл движение на Новом Арбате ради съемок клипа
В ГИБДД изучают видео рэпера, который перекрыл движение на Новом Арбате ради съемок клипа.
Политика
Путин откроет движение по Крымскому мосту
Российский президент Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту.
Происшествия
Тела двух убитых обнаружили в колодце в Новой Москве
В Новой Москве обнаружили тела двух сотрудников дорожной службы с признаками насильственной смерти.
Общество
Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима
Политика
«Северный поток – 2» замер в сотне километров от немецкого берега
В пятницу президент Дональд Трамп подписал закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону, который вводит санкции против участников сооружения российских газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».
Происшествия
В Югре пьяный отец до смерти избил трехлетнюю дочь
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Нефтеюганска, которого подозревают в убийстве трехлетней дочки.
Религия
Священников призвали бороться с домашним насилием
Патриарх Кирилл призвал священников лично принимать участие в борьбе с домашним насилием. Его слова передает «Интерфакс».
Происшествия
При нападении с ножом на юге Великобритании погибли два человека
В результате погибли два человека, еще один пострадавший находится в критическом состоянии, сообщает издание Express.
Политика
Турецкая делегация отправится 23 декабря в Россию для переговоров по Сирии
Турецкая делегация отправится 23 декабря в Россию для переговоров по Сирии - Эрдоган.
Политика
В Абакане завершились выборы мэра
Политика
Захарова: Польша сама подрывает отношения с Россией
Представители Варшавы на протяжении многих лет подрывали российско-польские отношения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Экономика
ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете" об индексации пенсий ушедших с работы пенсионеров.
Общество
Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве
Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в воскресенье, 22 декабря, ожидается до +5 °С.
Кино
Леонардо Ди Каприо рассказал, как его «тошнит» от жалоб актёров
Происшествия
Двое стрелявших из охолощенного оружия на юге Москвы сдались полиции
Полицейские установили мужчин, устроивших в воскресенье днем стрельбу на Корабельной улице в Москве из охолощенного оружия.
Происшествия
В Нижегородской области ребенок погиб в массовом ДТП
Сегодня в Борском районе Нижегородской области столкнулись четыре автомобиля. Восемь человек пострадали, погиб четырехлетний ребенок.
Здоровье
«Годами не обращают внимания»: онколог назвала симптомы рака
Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи Так, к врачу следует обратиться: Яковлева напомнила, что успешное лечение онкологического заболевания зависит от ранней диагностики.
Общество
Греция готовит выдачу Винника в США
Защита Винника обжаловала это решение греческого Минюста. В июле 2017 года россиянина задержали в Греции по запросу США.
Армия и оружие
У ВМС Турции появится шесть подводных лодок
Президент турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что к 2027 года у ВМС Турции появится шесть подводных лодок.