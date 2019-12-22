В жанре комедии актер Гоша Куценко настолько убедителен, что это не осталось незамеченным не только зрителями, но и строгими критиками. Актер стал обладателем приза «за вклад в комедию», который ему вручили на российском фестивале «Улыбнись, Россия!»

с чего всё началось

Надумал, что это, наверное, самая сложная роль в мире. Я ведь когда-то хотел быть президентом Украины. Нет, правда, не смейтесь. Лет десять назад. Это даже обсуждалось достаточно серьезно.

Актер Гоша Куценко в интервью "Вечерней Москве" рассказал о том, как хотел стать президентом Украины. Актер заявил, что долго размышлял над тем, как вел бы себя, если бы стал президентом страны или сыграл бы его в кино. Он считает, что это самая сложная роль в мире.

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