Шоу-бизнес

Lenta.ruLenta.ruГоша Куценко возмутился парковкой в центре Москвы за 17 тысяч рублей

Российский актер Гоша Куценко пожаловался на слишком дорогую парковку в Центральном универсальном магазине в Москве. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram. По словам Куценко, 23 часа парковки в центре города обошлись в 17,4 тысячи рублей.
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Гоша Куценко пожаловался на парковку в ЦУМе за 17 тысяч рублей

РИА Новости07:15

Куценко пожаловался на дорогую парковку в элитном универмаге Москвы. «Это средняя зарплата по России»

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Куценко пожаловался на слишком дорогую парковку в ЦУМе

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Гоша Куценко
Российский актёр
Российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, певец, сценарист, продюсер и общественный деятель. Заслуженный артист Российской Федерации. Получил широкую известность благодаря ролям в фильмах «Мама, не горюй», «Антикиллер».
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