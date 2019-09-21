Шоу-бизнес
Lenta.ruГоша Куценко возмутился парковкой в центре Москвы за 17 тысяч рублей
Российский актер Гоша Куценко пожаловался на слишком дорогую парковку в Центральном универсальном магазине в Москве. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram. По словам Куценко, 23 часа парковки в центре города обошлись в 17,4 тысячи рублей.
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Вот это цифры! Гоша Куценко возмутился стоимостью суточной парковки в центре Москве
Пятый канал19 сентября в 10:18
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Гаджеты
Xiaomi презентовала 70-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4A
Astera 19 сентября в 05:19
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Космос
Китайский луноход увидел странное вещество на обратной стороне Луны
Были опубликованы снимки, которые дают представление о таинственном материале, обнаруженном на обратной стороне Луны.
ГЛАС.RU вчера в 12:38
Авто
Жители Башкирии стали чаще покупать подержанные иномарки
Жители Башкирии чаще покупают подержанные иномарки, чем отечественные автомобили.
UfacityNews.ru 07:59
Спорт
Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио
России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, прежде чем передать их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
РБК 17:38
Культура
Хидео Кодзима посетит выставку «ИгроМир 2019»
Пресс-служба «PlayStation Россия» сообщает, что в рамках промо-тура Death Stranding Россию посетит геймдизайнер Хидео Кодзима.
Мир фантастики 19 сентября в 07:07
Кино
Появились первые кадры со съемок фильма «Вечные» с Анджелиной Джоли
В Сети появились первые кадры со съемок супергеройского блокбастера от Marvel "Вечные" с актрисой Анджелиной Джоли в роли Тены, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 06:03
Здоровье
За два года из специальности ушли 765 хирургов
В стране не хватает 7,5 тыс. хирургов, за два года из специальности ушли 765 врачей.
Medvestnik.ru вчера в 14:52
Происшествия
Москалькова назвала справедливым решение суда по делу Устинова
Газета.Ru вчера в 07:06
Происшествия
Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн
Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсации в размере до 1 млн фунтов стерлингов.
РБК 19:59
Общество
В Японии из-за тайфуна пострадали 19 человек
По меньшей мере 19 человек пострадали в Окинаве из-за тайфуна «Тапа», как минимум один человек погиб.
RT на русском 20:16
Армия и оружие
Колонна российской военной техники напугала украинцев
Украинцы тут же заговорили о готовящейся войне. Что это может быть — разбирался корреспондент АН. На видео попали несколько десятков танков.
Аргументы недели вчера в 09:31
Хоккей
Промоутер ночного клуба сообщил о $15 тыс. долга Овечкина за вечеринку
Генеральный промоутер и совладелец московского клуба Icon Андреас Лобжанидзе рассказал РБК, что несколько раз устраивал в клубе вечеринки в честь хоккеиста Александра Овечкина.
РБК вчера в 11:15
Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
В эфире программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева жестко ответила украинской журналистке Янине Соколовской, которая заявила, что Украина ждет, когда мимо нее проплывет "труп" России.
Газета.Ru 10:36
Происшествия
Госдеп осудил Россию за приговор шестерым членам «Свидетелей Иеговы»
Государственный департамент США выступил с заявлением.в котором раскритиковал российские власти за приговор, который был вынесен в отношении шестерых членов «Свидетелей Иеговы» (организация признана в России экстремистской и запрещена) в Саратове.
РБК 21:13
Космос
Коломенцы встретились с космонавтами, побывавшими в длительной экспедиции на МКС
Коломенская правда 00:22
Шоу-бизнес
Лариса Долина устроила свалку возле загородного дома в Славино
Лариса Долина устроила настоящую свалку возле своего загородного дома в Славино.
Дни24 05:08
Происшествия
ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом
Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
Известия вчера в 06:46
Происшествия
Якутского шамана отпустили из психбольницы
Газета.Ru вчера в 09:03
Политика
Премьер Словакии напомнил о роли советской армии в освобождении страны
Словацкий премьер-министр Петер Пеллегрини заявил, что наибольшую цену за освобождение Словакии заплатила советская армия.
RT на русском 18:16
Космос
Робот «Федор» предложил заселить планеты Солнечной системы роботами
Робот "Федор" предложил создать колонии роботов-аватаров на планетах Солнечной системы для их покорения.
Народные новости 19 сентября в 15:18
Общество
Умер владелец отелей Hilton Бэррон Хилтон
Коммерсантъ 17:59
Общество
Гороскоп на 21 – 27 сентября: кому повезет на следующей неделе
Что ждет нас на неделе с 21-27 сентября. Посмотрим, кому повезет, а кому нужно быть особенно аккуратными.
Алтайская правда 19 сентября в 22:33
Армия и оружие
NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»
Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
РИА Новости 19:24
Футбол
«Арсенал» рассматривает покупку своего бывшего игрока, который им может обойтись в 100 раз дороже, чем они продали его
Футболист провел два года в академии «Арсенала» перед тем, как вернуться на родину. Тогда игрок обошелся ПСВ в 500 000 фунтов стерлингов.
Матч ТВ 21:01
Армия и оружие
СБ ООН отклонил проект резолюции России и Китая по Идлибу
В проекте документа указывается, что прекращение военных действий в сирийском Идлибе не распространяется на военные операции против «отдельных лиц, групп, предприятий и организаций, которые связаны с террористическими группами», как это определено СБ ООН.
RT на русском 19 сентября в 12:48
Политика
Порошенко рассказал о «домашних» переговорах с Медведчуком
Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью «Пятому каналу» 21 сентября рассказал о «домашних» переговорах с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.
Известия 16:22
Общество
В украинскую армию призвали пятилетнего мальчика
Вести.Ru 10:53