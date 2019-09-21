Российский актер Гоша Куценко пожаловался на слишком дорогую парковку в Центральном универсальном магазине в Москве. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram. По словам Куценко, 23 часа парковки в центре города обошлись в 17,4 тысячи рублей.

Гоша Куценко возмутился парковкой в центре Москвы за 17 тысяч рублей

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