Политика
Журналистская правдаГоша Куценко заявил о желании стать президентом Украины
Актер Гоша Куценко рассказал о желании занять должность главы украинского государства. Российский актер театра и кино Гоша Куценко в беседе с журналистами «Вечерней Москве» рассказал о том, как хотел стать украинским президентом. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить22
с чего всё началось
В жанре комедии актер Гоша Куценко настолько убедителен, что это не осталось незамеченным не только зрителями, но и строгими критиками. Актер стал обладателем приза «за вклад в комедию», который ему вручили на российском фестивале «Улыбнись, Россия!»Вечерняя Москва20 декабря в 12:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 07:34, Ашберн
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за санкций США
Ранее в США признали, что проиграли России по делу "Северного потока-2" и проект будет закончен. Названа дата завершения строительства СП-2.
Политика
Захарова оспорила заявления польского МИДа об искажении истории
Ранее МИД Польши, комментируя высказывание российского президента Владимира Путина, заявил об искажении реальной картины прошлого российскими властями, а также заявили, что слова президента подрывают совместную работу экспертов двух государств.
Общество
Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал, какой погоды стоит ожидать в Москве на предстоящей неделе.
Политика
Путин откроет 23 декабря железнодорожное сообщение по Крымскому мосту
Президент России Владимир Путин в понедельник, 23 декабря совершит рабочую поездку в Южный федеральный округ, где примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту.
Биатлон
Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе КМ в Анси, Логинов — 11-й
Общество
Росгвардия опровергла участие бойцов в «учениях» в школе Татарстана
В пресс-службе управления Росгвардии по Татарстану РБК опровергли информацию о том, что сотрудники ведомства проводили занятия с учениками в Новотроицкой школе Тукаевского района республики.
Политика
В США царит атмосфера маккартизма, заявил Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сейчас в США установилась атмосфера маккартизма.
Экономика
В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Общество
Новороссийск, Крымск и Геленджик остались без воды
Позднее в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что в зоне отключения воды оказался и Геленджик.
Политика
Путин исключил манипуляции в своей ежегодной пресс-конференции
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина не имеет ничего общего с манипуляциями.
Политика
Зюганов не исключил досрочных выборов президента
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Спорт
Скар и Вальнес победили в командном спринте на этапе КМ в Планице
Норвежцы Синдре Бьёрнестад Скар и Эрик Вальнес одержали победу в командном спринте на этапе Кубка мира в Планице (Словения).
Политика
Лавров заявил, что США могут разместить РСМД у российских границ
Москва считает, что США могут разместить ракеты средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе вблизи российских границ.
Общество
Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима
22 декабря наступает зимнее солнцестояние, когда в Северном полушарии Земли продолжительность светового дня достигает своего минимума.
Шоу-бизнес
Бойфренд дочери Ивана Урганта называет ее своей женой
На своей страничке в Инстаграм молодой человек выложил романтическое фото с Эрикой, а что самое интересное - под этим снимком темнокожий парень назвал дочь Ивана Урганта своей женой.
Армия и оружие
«Севмаш» передаст флоту 4 атомные подлодки
В 2020 году ВМФ получит от «Севмаша» 4 атомные подлодки, сообщает «ТАСС».
Политика
Эрдоган: США получат ответ на санкции против «Турецкого потока»
Вашингтон получит зеркальный ответ от Анкары в случае введения санкций в отношении газопровода «Турецкий поток», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 декабря, сообщает телеканал NTV.
Происшествия
В Омске извлекли тело погибшего из-под завалов рухнувшего здания
Следователи СК и прокуратура начали проверки после обрушения неэксплуатируемого здания в Омске, рабочие извлекли из-под завалов тело погибшего мужчины.
Энергетика
Козак назвал тариф на транзит российского газа проблемой «Нафтогаза»
Вице-премьер России Дмитрий Козак назвал тариф на транзит российского газа проблемой «Нафтогаза».
Космос
Марсоход Mars 2020 прошел ходовые испытания
Ровер, который в рамках межпланетной исследовательской миссии "Марс-2020" будет бороздить просторы Марса, прошел ходовые испытания в условиях Земли.
Армия и оружие
NI: в США признали превосходство российской артиллерии
Эксперты стратегического исследовательского центра RAND Corporation пришли к выводу, что возможности артиллерии армии США хуже, чем у России, пишет журнал National Interest со ссылкой на доклад центра.
Шоу-бизнес
Дубовицкая раскритиковала Петросяна из-за свадьбы
Общество
Королева не намерена передать трон принцу Чарльзу в 2021 году
Британские СМИ ранее писали, что королева намерена при жизни передать трон принцу Чарльзу.
Общество
В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости
По словам Акимова, "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным", такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости нет.
Спорт
WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало информацию Следственного комитета России о причастности бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова к изменению базы данных лаборатории.
Армия и оружие
Опытный образец обновленного Су-34 создадут к 2022 году
Опытный образец модернизированного истребителя-бомбардировщика Су-34 поколения 4++ создадут к 2022 году.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов Кадырова
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Общество
Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году
По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.
Политика
Часть украинцев лишат соцвыплат
Проверка будет разделена на три этапа: превентивную верификацию (при подаче заявки на оформление соцвыплат), текущую верификацию (при предоставлении госвыплат) и ретроспективную верификацию (проверка после окончания выплат).