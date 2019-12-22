В жанре комедии актер Гоша Куценко настолько убедителен, что это не осталось незамеченным не только зрителями, но и строгими критиками. Актер стал обладателем приза «за вклад в комедию», который ему вручили на российском фестивале «Улыбнись, Россия!»

с чего всё началось

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