Политика

Журналистская правдаЖурналистская правдаГоша Куценко заявил о желании стать президентом Украины

Актер Гоша Куценко рассказал о желании занять должность главы украинского государства. Российский актер театра и кино Гоша Куценко в беседе с журналистами «Вечерней Москве» рассказал о том, как хотел стать украинским президентом. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
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Гоша Куценко: Я хотел быть президентом Украины

В жанре комедии актер Гоша Куценко настолько убедителен, что это не осталось незамеченным не только зрителями, но и строгими критиками. Актер стал обладателем приза «за вклад в комедию», который ему вручили на российском фестивале «Улыбнись, Россия!»
Вечерняя Москва20 декабря в 12:17

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Гоша Куценко рассказал о желании стать украинским президентом

Газета.Ru05:25

Гоша Куценко пожелал стать президентом Украины

Телеканал 360°06:07

Гоша Куценко рассказал о мечте стать президентом Украины

Lenta.ru05:29

Гоша Куценко рассказал, что мечтал стать президентом Украины

News.ru05:26

Куценко мечтал стать президентом Украины до того, как это стало мейнстримом

Life.ru06:36

Гоша Куценко рассказал о желании стать президентом Украины

РИА Новости05:01

Гоша Куценко рассказал, как мечтал стать президентом Украины

Московский Комсомолец03:26
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Политика

Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за санкций США

Ранее в США признали, что проиграли России по делу "Северного потока-2" и проект будет закончен. Названа дата завершения строительства СП-2.
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Захарова оспорила заявления польского МИДа об искажении истории

Ранее МИД Польши, комментируя высказывание российского президента Владимира Путина, заявил об искажении реальной картины прошлого российскими властями, а также заявили, что слова президента подрывают совместную работу экспертов двух государств.
Коммерсантъ 05:58
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Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал, какой погоды стоит ожидать в Москве на предстоящей неделе.
RT на русском 06:17
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Путин откроет 23 декабря железнодорожное сообщение по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин в понедельник, 23 декабря совершит рабочую поездку в Южный федеральный округ, где примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту.
Интерфакс 07:07
Биатлон

Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе КМ в Анси, Логинов — 11-й

RT на русском 07:01
Общество

Росгвардия опровергла участие бойцов в «учениях» в школе Татарстана

В пресс-службе управления Росгвардии по Татарстану РБК опровергли информацию о том, что сотрудники ведомства проводили занятия с учениками в Новотроицкой школе Тукаевского района республики.
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Политика

В США царит атмосфера маккартизма, заявил Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сейчас в США установилась атмосфера маккартизма.
РИА Новости 07:02
Экономика

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Известия 00:19
Общество

Новороссийск, Крымск и Геленджик остались без воды

Позднее в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что в зоне отключения воды оказался и Геленджик.
Интерфакс 05:12
Политика

Путин исключил манипуляции в своей ежегодной пресс-конференции

Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина не имеет ничего общего с манипуляциями.
Lenta.ru 07:09
Политика

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Коммерсантъ вчера в 08:08
Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru 19 декабря в 17:21
Спорт

Скар и Вальнес победили в командном спринте на этапе КМ в Планице

Норвежцы Синдре Бьёрнестад Скар и Эрик Вальнес одержали победу в командном спринте на этапе Кубка мира в Планице (Словения).
РИА Новости 06:15
Политика

Лавров заявил, что США могут разместить РСМД у российских границ

Москва считает, что США могут разместить ракеты средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе вблизи российских границ.
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Общество

Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима

22 декабря наступает зимнее солнцестояние, когда в Северном полушарии Земли продолжительность светового дня достигает своего минимума.
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Бойфренд дочери Ивана Урганта называет ее своей женой

На своей страничке в Инстаграм молодой человек выложил романтическое фото с Эрикой, а что самое интересное - под этим снимком темнокожий парень назвал дочь Ивана Урганта своей женой.
Bimru.ru 06:34
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«Севмаш» передаст флоту 4 атомные подлодки

В 2020 году ВМФ получит от «Севмаша» 4 атомные подлодки, сообщает «ТАСС».
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Политика

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Вашингтон получит зеркальный ответ от Анкары в случае введения санкций в отношении газопровода «Турецкий поток», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 декабря, сообщает телеканал NTV.
Красная весна 20 декабря в 09:14
Происшествия

В Омске извлекли тело погибшего из-под завалов рухнувшего здания

Следователи СК и прокуратура начали проверки после обрушения неэксплуатируемого здания в Омске, рабочие извлекли из-под завалов тело погибшего мужчины.
РИА Новости 06:18
Энергетика

Козак назвал тариф на транзит российского газа проблемой «Нафтогаза»

Вице-премьер России Дмитрий Козак назвал тариф на транзит российского газа проблемой «Нафтогаза».
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Космос

Марсоход Mars 2020 прошел ходовые испытания

Ровер, который в рамках межпланетной исследовательской миссии "Марс-2020" будет бороздить просторы Марса, прошел ходовые испытания в условиях Земли.
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Армия и оружие

NI: в США признали превосходство российской артиллерии

Эксперты стратегического исследовательского центра RAND Corporation пришли к выводу, что возможности артиллерии армии США хуже, чем у России, пишет журнал National Interest со ссылкой на доклад центра.
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Шоу-бизнес

Дубовицкая раскритиковала Петросяна из-за свадьбы

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Королева не намерена передать трон принцу Чарльзу в 2021 году

Британские СМИ ранее писали, что королева намерена при жизни передать трон принцу Чарльзу.
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В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости

По словам Акимова, "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным", такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости нет.
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WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало информацию Следственного комитета России о причастности бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова к изменению базы данных лаборатории.
RT на русском вчера в 11:00
Армия и оружие

Опытный образец обновленного Су-34 создадут к 2022 году

Опытный образец модернизированного истребителя-бомбардировщика Су-34 поколения 4++ создадут к 2022 году.
Известия 01:06
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов Кадырова

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
News.ru вчера в 12:47
Общество

Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году

По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.
Российская газета вчера в 09:30
Политика

Часть украинцев лишат соцвыплат

Проверка будет разделена на три этапа: превентивную верификацию (при подаче заявки на оформление соцвыплат), текущую верификацию (при предоставлении госвыплат) и ретроспективную верификацию (проверка после окончания выплат).
ГЛАС.RU вчера в 12:00
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Гоша Куценко
Российский актёр
Российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, певец, сценарист, продюсер и общественный деятель. Заслуженный артист Российской Федерации. Получил широкую известность благодаря ролям в фильмах «Мама, не горюй», «Антикиллер».
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