Госканал сообщил о 20 тыс. участников марша против Лукашенко
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Воскресная протестная акция в Минске собрала около 20 тыс. человек, сообщил государственный телеканал Белоруссии «Беларусь 1». В целом день прошел спокойно, отметил канал.В источнике
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