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РБК
РБК

Госканал сообщил о 20 тыс. участников марша против Лукашенко

Воскресная протестная акция в Минске собрала около 20 тыс. человек, сообщил государственный телеканал Белоруссии «Беларусь 1». В целом день прошел спокойно, отметил канал.В источнике
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РБК

Госканал сообщил о 20 тыс. участников марша против Лукашенко

РБК15:36
РЕН ТВ

Акция протеста оппозиции в Минске собрала до 250 тысяч человек

РЕН ТВ15:44
Московский Комсомолец

Кадры протеста в Минске: вышла сотня тысяч человек

Московский Комсомолец10:03
Говорит Москва

Митинг оппозиции в Минске переместился к стеле «Минск — город-герой»

Говорит Москва09:59
Коммерсантъ

Протестующие устроили многотысячный марш в центре Минска

Коммерсантъ09:18
RT на русском

Сторонники оппозиции вышли на митинг в центре Минска

RT на русском09:06
Эхо Москвы

В МВД Белоруссии, как передает РИА, пока затрудняются оценить численность участников акции оппозиции в центре Минска

Эхо Москвы12:04
КП - Беларусь

Фотофакт 23 августа 2020. Стела у музея ВОВ оцеплена колючей проволокой, по периметру - военные

КП - Беларусь11:42

В Москве за сутки скончались 10 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались десять пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
В Москве за сутки скончались 10 пациентов с коронавирусом
RT на русском16:13
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Пресс-секретарь Лукашенко опровергла данные о его побеге

Президент Белоруссии Александр Лукашенко весь день работал в своей резиденции, был там когда пришли митингующие, после облетел город на вертолете, вернулся и продолжает работать: он никуда не сбегал, заявила пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт.
РИА Новости15:31
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Лавров назвал нереалистичными условия США по ДСНВ

Солнечногорск, Московская область, 23 августа 2020, 17:34 — REGNUM Соединенные Штаты выдвигают нереалистичные условия по сохранению договора по сокращению стратегического и наступательного вооружения (ДСНВ), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
REGNUM10:34
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В Госдуме оценили появление Лукашенко с автоматом в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим появлением с автоматом в руках хотел показать готовность бороться за страну против организаторов «оранжевых революций», выразил мнение первый зампред комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Взгляд.ру15:36

Концертный директор Татьяны Овсиенко опроверг слухи о пропаже певицы

Концертный диреткор Татьяны Овсиенко заявил, что с певицей все хорошо и она проводит отпуск в Крыму Напомним, что Татьяна Овсиенско завоевала популярность зрителей после того, как присоединилась к группе "Мираж".
Вокруг ТВ12:25
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«АвтоВАЗ» начал работать по субботам из-за большого спроса

Несколько дней назад сообщалось, что «АвтоВАЗ» с 31 декабря перейдет на четырёхдневную рабочую неделю, но благодаря госсзаказу на 15 тыс. авто это решение отменили и расширили рабочую неделю за счет субботы, причем лишний выходной будут оплачивать в двойном размере.
Avtovesti.com10:50
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Лидер банды из 90-х рассказал, как расправлялся с ОПГ

Пожизненно осужденный основатель действовавшей в 90-х группировки из Набережных Челнов Эдуард Тагирьянов в интервью газете "Московский комсомолец" рассказал, за что "наказывал" других бандитов и коммерсантов.
РИА Новости13:40