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Госкомиссия может перенести запуск ракеты «Ангара-А5» на 25 декабря

Государственная комиссия рассматривает вопрос переноса пуска тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5», который ранее сорвался.
Lenta.ru
Позднее два источника в ракетно-космической отрасли сообщили ТАСС, что пуск «Ангары-А5» перенесен на резервную дату — 24 декабря.
РБК
"За полторы минуты до старта "Ангары" сформировалась команда автоматики на отбой пуска", - сказал собеседник агентства.
ТАСС
"Ангара" - семейство российских ракет-носителей.
ТАСС

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