Lenta.ruГоскомиссия может перенести запуск ракеты «Ангара-А5» на 25 декабряГосударственная комиссия рассматривает вопрос переноса пуска тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5», который ранее сорвался.Lenta.ruПозднее два источника в ракетно-космической отрасли сообщили ТАСС, что пуск «Ангары-А5» перенесен на резервную дату — 24 декабря.РБК"За полторы минуты до старта "Ангары" сформировалась команда автоматики на отбой пуска", - сказал собеседник агентства.ТАСС"Ангара" - семейство российских ракет-носителей.ТАССЧитать далееСвернутьЦентральная Служба НовостейЦентральная Служба НовостейРБКРегион 29Российская газетаВечерняя МоскваLife.ruПолитРоссияФАНРосбалтКомсомольская правдаИА Красная ВеснаТомский ОбзорПодробнее о событииРИА Новости: госкомиссия изучает причины отмены пуска «Ангары-А5» с Плесецка 24 декабряRT на русскомвчера в 12:35Испытательный пуск «Ангары» перенесли на суткиПопулярная механика22 декабря в 03:38Госкомиссия может перенести запуск ракеты «Ангара-А5» на 25 декабряLenta.ruвчера в 11:39Пуск «Ангары-А5» перенесли из-за сбоя в наземном комплексеТАССвчера в 10:57Пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк перенеслиРегион 2922 декабря в 09:52Пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с космодрома Плесецк отменили за полторы минуты до стартаРБКвчера в 11:44Испытательный пуск тяжелой ракеты «Ангара» с космодрома Плесецк перенесен — источникТомский Обзор21 декабря в 23:10Показать ещёОценить147Поделиться