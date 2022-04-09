Будьте в Плюсе

Госкомитет обороны ДНР признал деятельность СММ ОБСЕ неправомерной

Деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории Донецкой народной республики признана властями ДНР неправомерной.
Российская газета
Отмечается, что все представители СММ ОБСЕ должны покинуть территорию ДНР не позднее 30 апреля.
РИА Новости
Главной целью спецоперации является защита граждан Донбасса, столкнувшихся с геноцидом со стороны Киева.
URA.Ru
Наблюдатели в полном составе покинули ДНР и ЛНР после начала военной операции России на Украине.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

В ДНР официально признали неправомерной деятельность мониторинговой миссии ОБСЕ
Газета.Ruвчера в 16:46
Госкомитет обороны ДНР признал неправомерной деятельность мониторинговой миссии ОБСЕ
Комсомольская правда17:20
Власти ДНР признали неправомерной деятельность СММ ОБСЕ на своей территории
ТК Звезда17:17
Госкомитет обороны ДНР признал работу миссии ОБСЕ неправомерной
РБК17:40
Госкомитет обороны признал деятельность СММ ОБСЕ на территории ДНР неправомерной
Lenta.ruвчера в 16:39
Власти ДНР признали неправомерной деятельность СММ ОБСЕ на территории республики
RT на русскомвчера в 16:31
Госкомитет обороны ДНР признал деятельность СММ ОБСЕ неправомерной
РИА Новостивчера в 16:25

Интересное

Парламент Пакистана проголосовал за вотум недоверия премьеру Имрану Хану

Национальное собрание Пакистана проголосовало за вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану.
RT на русскомвчера в 16:05

Times: британцы в соцсетях предлагают украинкам жилье за интим

Газета Times выяснила, что беженкам с Украины, которые пытаются найти жилье в Великобритании через специальные группы в соцсетях, поступают сообщения от одиноких мужчин, предлагающих им отношения в обмен на помощь.
РИА Новостивчера в 07:46

Минобороны Сирии сообщило о ракетной атаке ВВС Израиля на район Аль-Вуста в провинции Хама

ВВС Израиля предприняли ракетную атаку на район Аль-Вуста в провинции Хама на северо-западе Сирии, сирийские ПВО сбили несколько ракет, сообщило в субботу министерство обороны Сирии в своем телеграм-канале.
РИА Новостивчера в 12:45

Столтенберг заявил, что НАТО продолжит наращивать военное присутствие на восточном фланге

24 марта генсек НАТО сообщил, что в ответ на события на Украине альянс нарастит военное присутствие на своем восточном фланге на постоянной основе на море, суше и в воздухе, а также усилит системы ПВО, ПРО и кибернетической обороны.
ТАСС17:41

Минобороны заявило об обстреле сухогруза, пытавшегося эвакуировать «Азов»

Российские корабли вечером 8 апреля обстреляли украинский сухогруз «Апачи», который, по данным Минобороны, пытался войти в порт Мариуполя для эвакуации лидеров батальона «Азов» (признан в России экстремистским), сообщило ведомство.
РБКвчера в 12:40

В Крыму назвали сообщения о минировании Крымского моста постановкой с Украины

Сообщения о «минировании» Крымского моста в Крыму являются фальшивкой, информация рассылается украинским центром информационно-психологических операций и «диванными вояками», заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
RT на русском19:00

Губернатор Курской области сообщил об обстрелах пограничного поста со стороны Украины

Пограничный пост вблизи населенного пункта Елизаветовка Глушковского района Курской области обстреляли из минометов со стороны Украины.
ТАССвчера в 13:24

Звезда «Сватов 7» Добронравов прервал молчание: «Мне не стыдно быть русским»

Добронравов заявил, что пришло время обозначить свою позицию четко, и он готов сообщить, что русским быть не стыдно, несмотря на то, что многие звезды шоу-бизнеса высказали иную точку зрения.
NVL18:52

Адвокат Рыжкова: накопительная часть пенсии наследуется при смерти до ее назначения

Что касается накопительной части пенсии, она наследуется, если наследодатель умер до назначения ему пенсии.
РИА Новости18:15

Экономист дель Валль: попытка изолировать Россию ускорит отказ от доллара в пользу рубля

Попытка США изолировать Россию может привести к падению доллара в пользу рубля и китайского юаня, написал в статье для журнала Valeurs actuelles французский политолог и экономист Александр дель Валль.
РИА Новости19:34