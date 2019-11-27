Экономика

Давыдов.ИндексДавыдов.ИндексГоскомпании обяжут ежегодно повышать производительность труда на 5%

Первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Минэкономразвития подготовило проект директив для государственных компаний, которых обяжут включить в долгосрочные программы развития ежегодное повышение производительности труда на 5%, сообщает «Интерфакс».
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Правительство обяжет госкомпании повысить производительность труда на 5% в год

Минэкономразвития подготовило проект директив для госкомпании, которых обяжут включить в долгосрочные программы развития повышение производительности труда на 5% в год. Об этом на Международном форуме производительности объявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов.
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Правительство обяжет госкомпании повысить производительность труда на 5% в год

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