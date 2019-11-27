Экономика
Давыдов.ИндексГоскомпании обяжут ежегодно повышать производительность труда на 5%
Первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Минэкономразвития подготовило проект директив для государственных компаний, которых обяжут включить в долгосрочные программы развития ежегодное повышение производительности труда на 5%, сообщает «Интерфакс».
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Силуанов: сокращение чиновников с 2020 года повысит производительность труда в госсекторе
Будущее России. Национальные проекты07:54
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