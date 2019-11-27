Экономика

Хакасия-ИнформХакасия-ИнформГоскомпании обяжут повышать производительность

Уточняется, что директивы должны быть утверждены советами директоров госкомпаний. В майских указах 2018 года президента РФ уже ставилась задача увеличить производительность труда на российских предприятиях — предполагалось, что до 2024 года скорость роста производительности должна достичь 5% в год.
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с чего всё началось

Правительство обяжет госкомпании повысить производительность труда на 5% в год

Минэкономразвития подготовило проект директив для госкомпании, которых обяжут включить в долгосрочные программы развития повышение производительности труда на 5% в год. Об этом на Международном форуме производительности объявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов.
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REGNUMвчера в 04:58

Правительство обяжет госкомпании повысить производительность труда на 5% в год

Интерфаксвчера в 03:27
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