Экономика
Хакасия-ИнформГоскомпании обяжут повышать производительность
Уточняется, что директивы должны быть утверждены советами директоров госкомпаний. В майских указах 2018 года президента РФ уже ставилась задача увеличить производительность труда на российских предприятиях — предполагалось, что до 2024 года скорость роста производительности должна достичь 5% в год.
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с чего всё началось
Минэкономразвития подготовило проект директив для госкомпании, которых обяжут включить в долгосрочные программы развития повышение производительности труда на 5% в год. Об этом на Международном форуме производительности объявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов.Интерфаксвчера в 03:27
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Правительство обяжет госкомпании повысить производительность труда на 5% в год
Интерфаксвчера в 03:27
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