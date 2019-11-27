Экономика

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Госкомпании обяжут повышать производительность на 5% в год Обеспокоенный необходимостью ускорения экономики, Белый дом вчера заявил о планах дифференцировать подходы к частому бизнесу и госкомпаниям при наращивании их производительности.
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с чего всё началось

Правительство обяжет госкомпании повысить производительность труда на 5% в год

Минэкономразвития подготовило проект директив для госкомпании, которых обяжут включить в долгосрочные программы развития повышение производительности труда на 5% в год. Об этом на Международном форуме производительности объявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов.
Интерфаксвчера в 03:27

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Государственные компании обяжут увеличивать производительность труда

News.ru00:15

Эксперт: власть должна выбрать — дивиденды или производительность труда

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Российская газетавчера в 11:46

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Вести.Финансвчера в 05:02

Госкомпании обяжут повышать производительность на 5% в год

Коммерсантъвчера в 17:49

Правительство обяжет госкомпании повысить производительность труда на 5% в год

Интерфаксвчера в 03:27
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 09:19, Вашингтон
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Заместитель министра здравоохранения Ростовской области Станислав Беседовский стал фигурантом дела, по которому в четверг была задержана глава ведомства Татьяна Быковская, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
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Газета.Ru вчера в 09:39
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Шоу-бизнес

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Новые правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе вступили в силу в четверг, 28 ноября.
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Замглавы МИД Украины Зеркаль подала в отставку

Замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль подала в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса

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