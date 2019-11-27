Экономика
КоммерсантъГоскомпании обяжут повышать производительность на 5% в год
Госкомпании обяжут повышать производительность на 5% в год Обеспокоенный необходимостью ускорения экономики, Белый дом вчера заявил о планах дифференцировать подходы к частому бизнесу и госкомпаниям при наращивании их производительности.
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с чего всё началось
Минэкономразвития подготовило проект директив для госкомпании, которых обяжут включить в долгосрочные программы развития повышение производительности труда на 5% в год. Об этом на Международном форуме производительности объявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов.Интерфаксвчера в 03:27
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Правительство обяжет госкомпании повысить производительность труда на 5% в год
Интерфаксвчера в 03:27
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 09:19, Вашингтон
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