Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГоскомпании обяжут повышать производительность на 5% в год

Госкомпании обяжут повышать производительность на 5% в год Обеспокоенный необходимостью ускорения экономики, Белый дом вчера заявил о планах дифференцировать подходы к частому бизнесу и госкомпаниям при наращивании их производительности.
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с чего всё началось

Правительство обяжет госкомпании повысить производительность труда на 5% в год

Минэкономразвития подготовило проект директив для госкомпании, которых обяжут включить в долгосрочные программы развития повышение производительности труда на 5% в год. Об этом на Международном форуме производительности объявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов.
Интерфаксвчера в 03:27

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Госкомпании обяжут повышать производительность на 5% в год

Коммерсантъвчера в 17:49

Госсектор поработает над собой

Российская газетавчера в 11:46

Эксперт: власть должна выбрать — дивиденды или производительность труда

REGNUMвчера в 04:58

В правительстве России не ожидают роста безработицы при повышении производительности труда

ТАССвчера в 06:38

Госкомпании заставят повышать производительность на 5% в год

Вести.Финансвчера в 05:02

В России сократят число чиновников. Причина

URA.Ruвчера в 08:42

Правительство обяжет госкомпании повысить производительность труда на 5% в год

Интерфаксвчера в 03:27
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Политика

Путин приехал в резиденцию «Ала-Арча» в Бишкеке на саммит ОДКБ

Российская газета 00:36
Общество

Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
РИА Новости вчера в 11:13
Происшествия

Министр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ

REGNUM 02:19
Происшествия

Задержаны члены банды, причастной к крупному теракту в Махачкале — ФСБ

REGNUM 03:10
Политика

Стала известна реакция Макрона на послание Путина по ракетам

Президент Франции Эммануэль Макрон готов рассмотреть предложение российского коллеги Владимира Путина о необходимости введении в Европе моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine со ссылкой на ответное письмо главы Пятой республики главе РФ.
REGNUM 00:24
Политика

Минобороны предложило доплачивать контрактникам за службу в Крыму

Денежное довольствие военнослужащих, проходящих в Крыму военную службу по контракту, должно быть увеличено на 10%, поскольку территория полуострова относится к числу безводных местностей.
РБК вчера в 10:29
Политика

«Нафтогаз» обвинил Германию в удушении Украины

Поддерживая строительство и запуск проекта «Северный поток — 2» Германия душит экономику Украины, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
REGNUM 03:14
Политика

Обыски проходят у волонтера Маруси Зверобой, угрожавшей Зеленскому

Волонтер Маруся Зверобой (настоящее имя Елена Биленька), угрожавшая вместе с депутатом Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейской солидарности" Софией Фединой главе государства Владимиру Зеленскому, в четверг утром опубликовала видео, на котором к ней домой пришли с обысками силовики.
РИА Новости 02:17
Армия и оружие

России впервые удалось собрать Ту-160М

«Казанский авиационный завод» (КАЗ) собрал первый модернизированный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 02:55
Общество

Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей

Глава города Кемерово Илья Середюк рассказал журналистам, почему было решено купить новогоднюю ель для центральной площади почти за 18 миллионов рублей.
РИА Новости 00:49
Общество

Назван гонорар новогодних выступлений Ротару в России

Гонорар Софии Ротару на новогодних корпоративах в декабре в Москве составляет 60 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей).
Lenta.ru вчера в 22:25
Общество

Две двухдневные рабочие недели ждут россиян

Согласно производственному календарю, утвержденному правительством России, в конце текущего и начале следующего года работающих граждан России ожидают две двухдневные рабочие недели.
Южный Федеральный вчера в 11:26
Шоу-бизнес

Кончаловский рассказал о дочери, вышедшей из комы

Режиссер Андрей Кончаловский рассказал о своей дочери Марии, которая вышла из комы несколько лет назад.
Аргументы и Факты 01:26
Культура

Данилко запретил менеджеру комментировать инцидент на украинском шоу

Представитель Андрея Данилко (выступает под сценическим псевдонимом Верка Сердючка) не стал комментировать выходку артиста на съемках украинской версии шоу "Х-Фактор", передает "Рен ТВ".
Газета.Ru 02:50
Авто

Новый Mercedes-Benz GLA: первое изображение

Компания Mercedes-Benz опубликовала первый тизер кроссовера GLA второго поколения. На нём новинка изображена в профиль.
Журнал Авто.ру 25 ноября в 08:34
Политика

МИД Китая отреагировал на закон США по Гонконгу

20 ноября власти Китая решительно осудили принятие сенатом США законопроекта «О защите прав человека и демократии в Гонконге», предусматривающего введение санкций в отношении тех, кто нарушает права человека.
RT на русском вчера в 21:15
Общество

В Совфеде оценили законопроект о выходном 31 декабря

Законопроект, который предлагает сделать 31 декабря выходным днем, необходимо рассмотреть, выслушать мнение разных сторон, такое предложение разумно, заявил RNS председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.
Rambler News Service 02:49
Политика

74% жителей Украины поддерживают снятие неприкосновенности с Порошенко

Большинство жителей Украины поддерживают идею снять депутатскую неприкосновенность с бывшего президента Украины Петра Порошенко, если Генпрокуратура обратится с такой просьбой к Верховной раде Украины.
REGNUM 03:06
Политика

Трамп решил снизить расходы США на НАТО

Администрация президента США Дональда Трампа решила сократить свои расходы на финансирование НАТО. Об этом сообщает телеканал CNN.
Lenta.ru вчера в 21:22
Хоккей

Панарин повторил достижение Марка Мессье

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин, набравший в матче против "Каролины Харрикейнз" (3:2) два очка за результативные передачи, повторил достижение экс-капитана "синерубашечников" Марка Мессье, сумев отметиться 2+ баллами за результативность в девяти из последних 11-ти встреч команды.
ProstoProSport 01:55
Авто

Новый Kia Sorento показали без камуфляжа

Корейская компания KIA продолжает готовить к премьере кроссовер KIA Sorento четвертого поколения.
Автоновости дня вчера в 07:01
Футбол

Зенит — Лион 2:0

Бомбардир.ру вчера в 13:44
Происшествия

В Норильске пьяные подростки забили до смерти мужчину в его квартире

В Норильске двое подростков в состоянии алкогольного опьянения избили до смерти местного жителя в его квартире, злоумышленники задержаны.
Газета.Ru 01:51
Шоу-бизнес

Виктория Боня отметила 40-летие в компании «танцующего миллионера»

Чтобы отпраздновать юбилей, Виктория Боня не просто улетела из холодного Лондона на жаркие Мальдивы, но еще и обратилась за услугами к «танцующему миллионеру» Джанлуке Вакки.
Woman.ru вчера в 01:32
Культура

Пресняков-старший назвал идеального кандидата на «Евровидение-2020»

Музыкант Владимир Пресняков-старший рассказал, кто, по его мнению, должен представлять Россию на песенном конкурсе "Евровидение" в следующем году.
ТВ Центр вчера в 11:57
Общество

Мать девочки из США с «пятном Бэтмена» показала дочку после операции

Американка Кэрол Феннер, которая привезла в Краснодар свою дочь Луну для лечения, показала первые результаты операции по удалению у девочки огромного родимого пятна на лице.
Российская газета 02:52
Происшествия

В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник

В Москве выясняют обстоятельства смерти восьмилетней школьницы, которая, по предварительным данным, покончила с собой, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах столицы.
РИА Новости вчера в 09:50
Общество

Число изучающих русский язык в мире сократилось почти вдвое

Если в начале 1990-х русский язык изучало 74,6 млн человек, то к 2018 году их количество сократилось до 38,2 млн.
Коммерсантъ 02:14
Здоровье

Короткий путь от «Когда родишь?» до «Зачем рожала?»: журналист 72.RU о нетерпимости к многодетным

Журналист 72.RU Екатерина Петрова ищет ответ на этот вопрос и считает, что такие семьи нуждаются в адресной помощи государства.
Новости Тюмени 72.ru 00:20
Здоровье

Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака

Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
Коммерсантъ вчера в 15:36
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