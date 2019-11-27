Экономика
КоммерсантъГоскомпании обяжут повышать производительность на 5% в год
Госкомпании обяжут повышать производительность на 5% в год Обеспокоенный необходимостью ускорения экономики, Белый дом вчера заявил о планах дифференцировать подходы к частому бизнесу и госкомпаниям при наращивании их производительности.
Читать в источнике
Оценить18
с чего всё началось
Минэкономразвития подготовило проект директив для госкомпании, которых обяжут включить в долгосрочные программы развития повышение производительности труда на 5% в год. Об этом на Международном форуме производительности объявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов.Интерфаксвчера в 03:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство обяжет госкомпании повысить производительность труда на 5% в год
Интерфаксвчера в 03:27
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 03:19, Вашингтон
Политика
Путин приехал в резиденцию «Ала-Арча» в Бишкеке на саммит ОДКБ
Общество
Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
Политика
Стала известна реакция Макрона на послание Путина по ракетам
Президент Франции Эммануэль Макрон готов рассмотреть предложение российского коллеги Владимира Путина о необходимости введении в Европе моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine со ссылкой на ответное письмо главы Пятой республики главе РФ.
Политика
Минобороны предложило доплачивать контрактникам за службу в Крыму
Денежное довольствие военнослужащих, проходящих в Крыму военную службу по контракту, должно быть увеличено на 10%, поскольку территория полуострова относится к числу безводных местностей.
Политика
«Нафтогаз» обвинил Германию в удушении Украины
Поддерживая строительство и запуск проекта «Северный поток — 2» Германия душит экономику Украины, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Политика
Обыски проходят у волонтера Маруси Зверобой, угрожавшей Зеленскому
Волонтер Маруся Зверобой (настоящее имя Елена Биленька), угрожавшая вместе с депутатом Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейской солидарности" Софией Фединой главе государства Владимиру Зеленскому, в четверг утром опубликовала видео, на котором к ней домой пришли с обысками силовики.
Армия и оружие
России впервые удалось собрать Ту-160М
«Казанский авиационный завод» (КАЗ) собрал первый модернизированный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М, сообщает ТАСС.
Общество
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
Глава города Кемерово Илья Середюк рассказал журналистам, почему было решено купить новогоднюю ель для центральной площади почти за 18 миллионов рублей.
Общество
Назван гонорар новогодних выступлений Ротару в России
Гонорар Софии Ротару на новогодних корпоративах в декабре в Москве составляет 60 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей).
Общество
Две двухдневные рабочие недели ждут россиян
Согласно производственному календарю, утвержденному правительством России, в конце текущего и начале следующего года работающих граждан России ожидают две двухдневные рабочие недели.
Шоу-бизнес
Кончаловский рассказал о дочери, вышедшей из комы
Режиссер Андрей Кончаловский рассказал о своей дочери Марии, которая вышла из комы несколько лет назад.
Культура
Данилко запретил менеджеру комментировать инцидент на украинском шоу
Представитель Андрея Данилко (выступает под сценическим псевдонимом Верка Сердючка) не стал комментировать выходку артиста на съемках украинской версии шоу "Х-Фактор", передает "Рен ТВ".
Авто
Новый Mercedes-Benz GLA: первое изображение
Компания Mercedes-Benz опубликовала первый тизер кроссовера GLA второго поколения. На нём новинка изображена в профиль.
Политика
МИД Китая отреагировал на закон США по Гонконгу
20 ноября власти Китая решительно осудили принятие сенатом США законопроекта «О защите прав человека и демократии в Гонконге», предусматривающего введение санкций в отношении тех, кто нарушает права человека.
Общество
В Совфеде оценили законопроект о выходном 31 декабря
Законопроект, который предлагает сделать 31 декабря выходным днем, необходимо рассмотреть, выслушать мнение разных сторон, такое предложение разумно, заявил RNS председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.
Политика
74% жителей Украины поддерживают снятие неприкосновенности с Порошенко
Большинство жителей Украины поддерживают идею снять депутатскую неприкосновенность с бывшего президента Украины Петра Порошенко, если Генпрокуратура обратится с такой просьбой к Верховной раде Украины.
Политика
Трамп решил снизить расходы США на НАТО
Администрация президента США Дональда Трампа решила сократить свои расходы на финансирование НАТО. Об этом сообщает телеканал CNN.
Хоккей
Панарин повторил достижение Марка Мессье
Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин, набравший в матче против "Каролины Харрикейнз" (3:2) два очка за результативные передачи, повторил достижение экс-капитана "синерубашечников" Марка Мессье, сумев отметиться 2+ баллами за результативность в девяти из последних 11-ти встреч команды.
Авто
Новый Kia Sorento показали без камуфляжа
Корейская компания KIA продолжает готовить к премьере кроссовер KIA Sorento четвертого поколения.
Футбол
Зенит — Лион 2:0
Происшествия
В Норильске пьяные подростки забили до смерти мужчину в его квартире
В Норильске двое подростков в состоянии алкогольного опьянения избили до смерти местного жителя в его квартире, злоумышленники задержаны.
Шоу-бизнес
Виктория Боня отметила 40-летие в компании «танцующего миллионера»
Чтобы отпраздновать юбилей, Виктория Боня не просто улетела из холодного Лондона на жаркие Мальдивы, но еще и обратилась за услугами к «танцующему миллионеру» Джанлуке Вакки.
Культура
Пресняков-старший назвал идеального кандидата на «Евровидение-2020»
Музыкант Владимир Пресняков-старший рассказал, кто, по его мнению, должен представлять Россию на песенном конкурсе "Евровидение" в следующем году.
Общество
Мать девочки из США с «пятном Бэтмена» показала дочку после операции
Американка Кэрол Феннер, которая привезла в Краснодар свою дочь Луну для лечения, показала первые результаты операции по удалению у девочки огромного родимого пятна на лице.
Происшествия
В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник
В Москве выясняют обстоятельства смерти восьмилетней школьницы, которая, по предварительным данным, покончила с собой, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах столицы.
Общество
Число изучающих русский язык в мире сократилось почти вдвое
Если в начале 1990-х русский язык изучало 74,6 млн человек, то к 2018 году их количество сократилось до 38,2 млн.
Здоровье
Короткий путь от «Когда родишь?» до «Зачем рожала?»: журналист 72.RU о нетерпимости к многодетным
Журналист 72.RU Екатерина Петрова ищет ответ на этот вопрос и считает, что такие семьи нуждаются в адресной помощи государства.
Здоровье
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака
Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".