Минэкономразвития подготовило проект директив для госкомпании, которых обяжут включить в долгосрочные программы развития повышение производительности труда на 5% в год. Об этом на Международном форуме производительности объявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов.

с чего всё началось

Госкомпании обяжут повышать производительность на 5% в год Обеспокоенный необходимостью ускорения экономики, Белый дом вчера заявил о планах дифференцировать подходы к частому бизнесу и госкомпаниям при наращивании их производительности.

Госкомпании обяжут повышать производительность на 5% в год

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