Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГоскомпании обяжут повышать производительность на 5% в год

Госкомпании обяжут повышать производительность на 5% в год Обеспокоенный необходимостью ускорения экономики, Белый дом вчера заявил о планах дифференцировать подходы к частому бизнесу и госкомпаниям при наращивании их производительности.
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с чего всё началось

Правительство обяжет госкомпании повысить производительность труда на 5% в год

Минэкономразвития подготовило проект директив для госкомпании, которых обяжут включить в долгосрочные программы развития повышение производительности труда на 5% в год. Об этом на Международном форуме производительности объявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов.
Интерфаксвчера в 03:27

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Госкомпании обяжут повышать производительность на 5% в год

Коммерсантъвчера в 17:49

Правительство обяжет госкомпании повысить производительность труда на 5% в год

Интерфаксвчера в 03:27

В России сократят число чиновников. Причина

URA.Ruвчера в 08:42

В правительстве России не ожидают роста безработицы при повышении производительности труда

ТАССвчера в 06:38

Госкомпании заставят повышать производительность на 5% в год

Вести.Финансвчера в 05:02

Эксперт: власть должна выбрать — дивиденды или производительность труда

REGNUMвчера в 04:58

Госсектор поработает над собой

Российская газетавчера в 11:46
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Политика

Украина оценила ущерб на возвращенных Россией кораблях

По предварительной оценке, сумма ущерба на возвращенных Россией украинских военных кораблях составляет не менее 55,5 миллионов гривен (2,3 миллиона долларов).
Lenta.ru вчера в 16:58
Общество

В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным днем

31-е декабря может стать выходным днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха, рассказал ТАСС замруководителя Роструда Иван Шкловец.
Kaluga-poisk.ru вчера в 03:31
Здоровье

Минздрав Башкирии закроет роддом больницы в Благовещенске

Аргументы и Факты - Уфа вчера в 08:08
Футбол

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Коммерсантъ вчера в 14:50
Общество

Число изучающих русский язык упало в 2 раза со времен распада СССР

Как русский язык терял влияние Количество людей, изучающих русский как иностранный и обучающихся на нем в школах, колледжах и вузах, в мире упало примерно в два раза за постсоветский период, следует из доклада (есть у РБК) подведомственного Минобрнауки Центра социологических исследований (ФГАНУ "Социоцентр").
РБК 00:00
Общество

Суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

Апелляция "Газпрома" на решения Стокгольмского арбитража, вынесенное в феврале прошлого года по обоюдному иску "Газпрома" и "Нафтогаза", отклонена судом округа Свеа в Швеции.
Российская газета вчера в 07:21
Общество

Росстандарт назвал регионы с некачественным топливом

В 18 регионах РФ доля нарушений качества топлива на автозаправках превысила 20%, сообщает Росстандарт на своём сайте.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 08:51
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о второй беременности Меган Маркл

Британские СМИ сообщили, что герцогиня Сассекская Меган Маркл снова беременна. Якобы принц Гарри с супругой пока скрывают эту информацию.
Вечерняя Москва вчера в 17:55
Политика

СМИ сообщили о реакции Макрона на письмо Путина по ракетам

В конце сентября Путин направил письмо странам — участницам НАТО и некоторым государствам, не входящим в блок, в частности Китаю, сообщал «Коммерсантъ».
РБК вчера в 19:03
Спорт

Сборная России по пляжному футболу вышла в плей-офф ЧМ

В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу сборная России обыграла Белоруссию – 5:3.
Metaratings вчера в 00:35
Здоровье

Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака

Малолетняя пациентка Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) скончалась дома — ее операцию по пересадке почек отложили из-за увольнения доктора Михаила Каабака.
Газета.Ru вчера в 16:02
Экономика

Как законы декабря изменят жизнь россиян

До уплаты налогов осталось пять дней До 2 декабря включительно россияне - физические лица - должны оплатить все имущественные налоги за 2018 год.
Российская газета вчера в 21:00
Космос

Астрономы открыли невозможную черную дыру

Группа китайских астрономов обнаружила черную дыру, существование которой считалось абсолютно невозможным.
РЕН ТВ вчера в 23:00
Происшествия

Гинекологов из Одессы поймали на изготовлении порнографии

Lenta.ru вчера в 08:42
Экономика

Депутаты предложили дольщикам заработать на эскроу-счетах

Депутаты предложили дольщикам заработать на эскроу-счетах В Думу внесен проект закона, согласно которому на средства дольщиков, внесенные на эскроу-счета, будут начисляться проценты.
Коммерсантъ 26 ноября в 13:10
Хоккей

«Рейнджерс» победили «Каролину» в НХЛ, Панарин набрал два очка

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами.
RT на русском 00:18
Политика

Три женщины обвинили посла США в ЕС в сексуальных домогательствах

Одна из обвинительниц утверждает, что посол обнажился перед ней. Отмечается, что Сондленд состоял с тремя женщинами в деловых отношениях.
Газета.Ru вчера в 20:26
Спорт

МОК прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России

Ранее WADA рекомендовало отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
RuNews24.ru 26 ноября в 14:58
Политика

Украинские эксперты устроили скандал в эфире из-за российского газа

Украинский журналист Юрий Молчанов и бывший вице-премьер страны Павел Розенко устроили словесную перепалку из-за российского газа в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 20:53
Политика

Путин прибыл в Киргизию на саммит ОДКБ

РБК вчера в 21:09
Политика

Матвиенко назвала главный вызов для России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что угроза сокращения численности населения является главным вызовом, с которым в данный момент столкнулась Россия.
RT на русском вчера в 18:20
Происшествия

Перевозившая россиян в Доминикане компания назвала виновника аварии

Доминиканская транспортная компания, которая перевозила россиян в попавшем в ДТП автобусе, сообщила, что авария произошла из-за грузовика, который ехал по встречной полосе.
RT на русском вчера в 23:01
Авто

Bentley выпустит очень дорогой коллекционный автомобиль

Британское подразделение Mulliner собирается выпустить 12 автомобилей EXP 100 GT с открытым верхом и мотором W12.
SpeedMe 26 ноября в 22:13
Политика

Путин посоветовал не зацикливаться на Украине, а подумать о себе

Президент России Владимир Путин в ходе общения с жителями Санкт-Петербурга после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину посоветовал одному из жителей не зацикливаться на украинской проблематике.
Коммерсантъ вчера в 14:33
Политика

Польский депутат призвал власти страны прекратить злить Россию

Депутат польского парламента Кшиштоф Босак обратился к властям страны с призывом поменять подход к внешней политике и политике безопасности.
Российская газета вчера в 20:02
Происшествия

Историк Соколов подтвердил участие в ЧП в Финском заливе в 1981 году

РБК вчера в 15:55
Религия

У православных начинается Рождественский пост

С четверга, 28 ноября, православные верующие вступают в 40-дневный Рождественский пост, который завершится 6 января, накануне праздника Рождества Христова.
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Ирина Хакамада опубликовала видео танца своей особенной дочери

Ирина Хакамада опубликовала видео танца своей особенной дочери Кстати, в 2004 году у дочери Ирины Хакамады обнаружили лейкоз — рак крови.
Вокруг ТВ вчера в 22:01
Экономика

Греф заявил о необходимости когда-нибудь ввести прогрессивный НДФЛ

Греф подчеркнул, что налог со временем должен быть расклассирован.
Известия 26 ноября в 14:31
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