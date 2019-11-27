Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГоскомпании обяжут повышать производительность на 5% в год

Госкомпании обяжут повышать производительность на 5% в год Обеспокоенный необходимостью ускорения экономики, Белый дом вчера заявил о планах дифференцировать подходы к частому бизнесу и госкомпаниям при наращивании их производительности.
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с чего всё началось

Правительство обяжет госкомпании повысить производительность труда на 5% в год

Минэкономразвития подготовило проект директив для госкомпании, которых обяжут включить в долгосрочные программы развития повышение производительности труда на 5% в год. Об этом на Международном форуме производительности объявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов.
Интерфаксвчера в 03:27

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Госкомпании обяжут повышать производительность на 5% в год

Коммерсантъвчера в 17:49

Госсектор поработает над собой

Российская газетавчера в 11:46

Госкомпании заставят повышать производительность на 5% в год

Вести.Финансвчера в 05:02

В правительстве России не ожидают роста безработицы при повышении производительности труда

ТАССвчера в 06:38

В России сократят число чиновников. Причина

URA.Ruвчера в 08:42

Эксперт: власть должна выбрать — дивиденды или производительность труда

REGNUMвчера в 04:58

Правительство обяжет госкомпании повысить производительность труда на 5% в год

Интерфаксвчера в 03:27
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Происшествия

В Приморье застрелили казачьего атамана

Согласно информации на сайте Хасанского районного суда, убитый был атаманом хутора "Барабашевский" Владивостокского городского казачьего общества "Войско Уссурийских казаков".
РИА Новости вчера в 21:34
Религия

У православных 28 ноября начинается Рождественский пост

У православных начинается самый строгий Рождественский пост. Он начнётся 28 ноября 2019 года и завершится 6 января 2020 года.
Piter.tv вчера в 12:00
Авто

Объявлены цены на Lada Vesta 2020 модельного года

На официальном сайте Lada опубликованы цены на седаны и универсалы Vesta 2020 модельного года.
110km.ru вчера в 05:54
Энергетика

«Траст» пригрозил сибирской нефтяной компании банкротством из-за дефолта

Банк «Траст» потребовал от нефтяной компании Ruspetro погашения долга и процентов в полном объеме — $370 млн, свидетельствует копия требования о досудебном урегулировании задолженности, с которой ознакомился РБК.
РБК вчера в 22:00
Происшествия

Школьник в Иркутске спас девочку от предполагаемого педофила

ИА Альтаир 26 ноября в 00:07
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Здоровье

Скворцова прогнозирует пик заболеваемости россиян гриппом в январе

Пик заболеваемости гриппом в России ожидается в январе.
Слово и Дело вчера в 07:20
Общество

Законопроект о выходном дне 31 декабря внесен в Госдуму

Законопроект о выходном дне 31 декабря внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября.
REGNUM вчера в 16:00
Общество

Две двухдневные рабочие недели ждут россиян

Согласно производственному календарю, утвержденному правительством России, в конце текущего и начале следующего года работающих граждан России ожидают две двухдневные рабочие недели.
Южный Федеральный вчера в 11:26
Здоровье

Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака

Во вторник пресс-служба Минздрава сообщила, что министр здравоохранения Вероника Скворцова встретилась с Михаилом Каабаком, по результатам встречи было объявлено, что он и его коллега Надежда Бабенко вернутся к работе в НЦЗД, такое поручение было дано руководству центра.
Коммерсантъ вчера в 15:36
Общество

Назван гонорар новогодних выступлений Ротару в России

Lenta.ru вчера в 22:25
Политика

Пушков рассказал о «последней надежде» Киева по «Северному потоку – 2»

Сенатор Алексей Пушков назвал возможные санкции США против "Северного потока – 2" последней надеждой Украины.
РИА Новости вчера в 13:10
Общество

Бутина отозвала свою апелляцию на приговор в США

Мария Бутина, отбывшая полтора года в американской тюрьме, отозвала свою апелляция на приговор, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.
Коммерсантъ вчера в 20:59
Политика

СМИ сообщили о реакции Макрона на письмо Путина по ракетам

В конце сентября Путин направил письмо странам — участницам НАТО и некоторым государствам, не входящим в блок, в частности Китаю, сообщал «Коммерсантъ».
РБК вчера в 19:03
Финансы

Украинская гривна обновила четырехлетний максимум

Украинская гривна сегодня, 26 ноября, по официальному курсу Нацбанка обновила четырехлетний максимум, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 26 ноября в 04:47
Политика

«Нафтогаз» считает, что «Газпром» закрутит вентиль 1 января

В письме, которое российский «Газпром» прислал украинскому «Нафтогазу», говорится, что 1 января в 10:00 мск у «Газпрома» не будет оснований на то, чтобы газ поступал в сторону Украины, напомнил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Коммерсантъ вчера в 22:59
Политика

Четыре страны обратились к России с заявлением из-за Азовского моря

Министры иностранных дел четырех государств — Эстонии, Литвы, Швеции и Украины — выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность Украины и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море.
РБК 26 ноября в 15:15
Космос

Астрономы открыли невозможную черную дыру

Группа китайских астрономов обнаружила черную дыру, существование которой считалось абсолютно невозможным.
РЕН ТВ вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Евгений Алдонин стал отцом в третий раз

Алдонин поведал, что о беременности супруги знали только самые близкие, в том числе и дочь от его брака с Юлией Началовой Вера.
Woman.ru 26 ноября в 09:18
Здоровье

Названа безопасная доза алкоголя для мужчин и женщин

Без значительного вреда для здоровья женщинам следует выпивать не более 12 г чистого алкоголя в день, а мужчинам – не больше 24 г. К такому мнению пришли немецкие ученые, пишет Focus.
Известия вчера в 23:08
Происшествия

В Страсбурге двух выходцев из Чечни задержали за «подозрительный» жест

На рождественской ярмарке в Страсбурге в среду задержаны двое выходцев из Чечни.
Взгляд.ру вчера в 16:51
Футбол

«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги чемпионов

Коммерсантъ вчера в 14:50
Политика

Путин прибыл в Бишкек на саммит ОДКБ

Президент России Владимир Путин прибыл в Бишкек, где примет участие в сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ.
ТАСС вчера в 19:41
Общество

Казань признана лидером по качеству жизни в России

Казань стала лидером среди городов России по качеству жизни.
ТАСС 26 ноября в 05:10
Общество

Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник

Известия вчера в 13:25
Политика

Украинские эксперты устроили скандал в эфире из-за российского газа

Украинский журналист Юрий Молчанов и бывший вице-премьер страны Павел Розенко устроили словесную перепалку из-за российского газа в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 20:53
Технологии

Хакеры выложили в открытый доступ базу данных сайта о трудоустройстве

На хакерские форумы попала база данных пользователей портала jobinmoscow.ru.
Ведомости вчера в 21:10
Наука

Заболевают раком чаще всего с первой группой крови

Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
Курьер. Среда. Бердск 26 ноября в 05:45
Шоу-бизнес

Кончаловский рассказал о состоянии своей дочери после комы

Российский режиссер Андрей Кончаловский рассказал о состоянии своей дочери, которая в результате автомобильной аварии впала в кому.
ФАН вчера в 21:42
Армия и оружие

Великобритания использует кассетные бомбы в войне с Россией

Варианта аналитики видят два: или многократно увеличить инвестиции в создание высокоточного оружия, или отказаться от обязательств по кассетным боеприпасам, передает ТАСС.
Утро.ru вчера в 01:31
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