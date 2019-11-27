Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГоскомпании обяжут повышать производительность на 5% в год

Госкомпании обяжут повышать производительность на 5% в год Обеспокоенный необходимостью ускорения экономики, Белый дом вчера заявил о планах дифференцировать подходы к частому бизнесу и госкомпаниям при наращивании их производительности.
Читать в источнике
Комментировать10
с чего всё началось

Правительство обяжет госкомпании повысить производительность труда на 5% в год

Минэкономразвития подготовило проект директив для госкомпании, которых обяжут включить в долгосрочные программы развития повышение производительности труда на 5% в год. Об этом на Международном форуме производительности объявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов.
Интерфакс03:27

Подробнее о событии

Правительство обяжет госкомпании повысить производительность труда на 5% в год

Интерфакс03:27

Госсектор поработает над собой

Российская газета11:46

В правительстве России не ожидают роста безработицы при повышении производительности труда

ТАСС06:38

Эксперт: власть должна выбрать — дивиденды или производительность труда

REGNUM04:58

В России сократят число чиновников. Причина

URA.Ru08:42

Госкомпании заставят повышать производительность на 5% в год

Вести.Финанс05:02

Госкомпании обяжут повышать производительность на 5% в год

Коммерсантъ17:49
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 23:17, Ашберн
Спорт

Сборная России по пляжному футболу вышла в плей-офф ЧМ

Metaratings 00:35
Наука

СВФУ: тесты ДНК не могут определить геном древнего щенка из Якутии

В пятницу в пресс-службе университета рассказали со ссылкой на издание The Siberian Times о том, что "ученые шведского центра палеонтологии провели первоначальное исследование генома 18-тысячелетнего щенка из Якутии – тесты ДНК не смогли определить, был ли он волком или собакой".
РИА Новости 23:09
Хоккей

Гол Овечкина помог «Вашингтону» одержать победу над «Флоридой»

«Вашингтон Кэпиталз» со счетом 4:3 одержал победу над «Флорида Пантерз» в домашнем для себя матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
РБК 22:20
Здоровье

Назван плод, который может вылечить все

Одним из самых здоровых плодов на планете медики называют финики, которые помогают пищеварению за счет содержания в них питательных веществ.
Волгоградская правда 22:32
Политика

Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге

Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
ТАСС 18:20
Общество

Россиян ждут двухдневные рабочие недели

В новом году первым рабочим днем станет четверг, 9 января. Рабочая неделя продлится два дня — до пятницы, 10 января.
Известия 10:27
Общество

Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник

Известия 13:25
Космос

NASA официально обнаружило водяной пар в Европе

27.11.19 Существование воды на Европе, луне Юпитера, официально подтверждено НАСА.
Портал Поиск 14:00
Культура

Андрей Данилко в слезах покинул съёмки телешоу

OvideO.ru 13:25
Общество

Опубликованы фото концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания, являющая дочерней компанией РЖД, опубликовала фотографии интерьера новых плацкартных вагонов.
Discover24 13:20
Происшествия

В Приморье застрелили казачьего атамана

Согласно информации на сайте Хасанского районного суда, убитый был атаманом хутора "Барабашевский" Владивостокского городского казачьего общества "Войско Уссурийских казаков".
РИА Новости 21:34
Наука

Пять новых для России видов пауков обнаружили в приморском нацпарке

Ученые из Сибирского отделения РАН обнаружили на территории национального парка "Земля леопарда" в Приморья пять видов пауков, ранее не встречавшихся в России и не имеющих русских названий, сообщает в четверг пресс-служба нацпарка.
ТАСС 20:07
Политика

Украина оценила нанесенный возвращенным кораблям ущерб в $2,3 млн

По предварительной оценке, сумма убытков на возвращенных Россией кораблях ВМС ВСУ составляет не менее 55,5 млн гривен ($2,3 млн), заявил заместитель постпреда Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.
Коммерсантъ 18:20
Технологии

Хакеры выложили в открытый доступ базу данных сайта о трудоустройстве

На хакерские форумы попала база данных пользователей портала jobinmoscow.ru.
Ведомости 21:10
Происшествия

На ледовой переправе в Якутии затонул грузовик

26 ноября в районе переправы Хатассы - Павловск через реку Лену под лед провалился грузовой автомобиль – пятитонник.
Московский Комсомолец вчера в 08:25
Общество

Шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»

Апелляционный суд округа Свеа в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом Украины», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинской корпорации.
BFM.ru 09:28
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 10:52
Общество

Назван гонорар новогодних выступлений Ротару в России

Lenta.ru 22:25
Энергетика

В Европе решили ударить по российскому газу на Балтике

Как поясняет агентство, рост поставок дешевого СПГ уже сократил долю «Газпрома» на рынке Европы, а с запуском Balticconnector ценовая конкуренция станет еще сильнее, и России может понадобиться изменить ценообразование в Финляндии, чтобы конкурировать с сжиженным природным газом.
Lenta.ru 06:24
Армия и оружие

Россия подарила Киргизии модернизированные вертолёты и РЛС

Российское Минобороны в среду передало Минобороны Киргизии два вертолета Ми-8МТ и две подвижные наземные радиолокационные станции (РЛС) П-18-2 из состава Сил воздушной обороны республики.
Военное обозрение 07:11
Авто

АвтоВАЗ объявил скидки на свои автомобили во время «Черной пятницы»

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ объявил о скидках на автомобили LADA с 27 по 30 ноября в рамках акции «Чёрная пятница».
Автоновости дня 00:48
Общество

Крымская ракета долетела до масштабных выплат

Какую сумму военнослужащие обязаны возместить Минобороны Крымские военные случайно запустили ракету.
Коммерсантъ FM вчера в 13:12
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой комплекс «Авангард»

РИА Новости вчера в 15:34
Происшествия

Попавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук

Одна из пострадавших в Доминикане россиянок лишилась обеих рук, сообщил Михаил Евдокимов, который руководит отделением посольства РФ в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана.
Газета.Ru 01:28
Авто

Администрация Оренбурга арендует автомобиль за 890 000 рублей в год

Orenday.ru вчера в 05:37
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о второй беременности Меган Маркл

Британские СМИ сообщили, что герцогиня Сассекская Меган Маркл снова беременна. Якобы принц Гарри с супругой пока скрывают эту информацию.
Вечерняя Москва 17:55
Общество

Названы города России с лучшим качеством жизни

BFM.ru вчера в 10:19
Футбол

«РБ Лейпциг» и «Бенфика» не выявили победителя в матче Лиги чемпионов

Немецкий «РБ Лейпциг» сыграл вничью с португальской «Бенфикой» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
RT на русском 16:57
Армия и оружие

Турецкие СМИ опубликовали видео испытаний С-400 на истребителях F-16

REGNUM 19:45
Религия

У православных 28 ноября начинается Рождественский пост

У православных начинается самый строгий Рождественский пост. Он начнётся 28 ноября 2019 года и завершится 6 января 2020 года.
Piter.tv 12:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное