Минэкономразвития подготовило проект директив для госкомпании, которых обяжут включить в долгосрочные программы развития повышение производительности труда на 5% в год. Об этом на Международном форуме производительности объявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов.

с чего всё началось

Госкомпании обяжут повышать производительность на 5% в год Обеспокоенный необходимостью ускорения экономики, Белый дом вчера заявил о планах дифференцировать подходы к частому бизнесу и госкомпаниям при наращивании их производительности.

Госкомпании обяжут повышать производительность на 5% в год

Наука СВФУ: тесты ДНК не могут определить геном древнего щенка из Якутии В пятницу в пресс-службе университета рассказали со ссылкой на издание The Siberian Times о том, что "ученые шведского центра палеонтологии провели первоначальное исследование генома 18-тысячелетнего щенка из Якутии – тесты ДНК не смогли определить, был ли он волком или собакой".

Здоровье Назван плод, который может вылечить все Одним из самых здоровых плодов на планете медики называют финики, которые помогают пищеварению за счет содержания в них питательных веществ.

Общество Россиян ждут двухдневные рабочие недели В новом году первым рабочим днем станет четверг, 9 января. Рабочая неделя продлится два дня — до пятницы, 10 января.

Происшествия В Приморье застрелили казачьего атамана Согласно информации на сайте Хасанского районного суда, убитый был атаманом хутора "Барабашевский" Владивостокского городского казачьего общества "Войско Уссурийских казаков".

Наука Пять новых для России видов пауков обнаружили в приморском нацпарке Ученые из Сибирского отделения РАН обнаружили на территории национального парка "Земля леопарда" в Приморья пять видов пауков, ранее не встречавшихся в России и не имеющих русских названий, сообщает в четверг пресс-служба нацпарка.

Политика Украина оценила нанесенный возвращенным кораблям ущерб в $2,3 млн По предварительной оценке, сумма убытков на возвращенных Россией кораблях ВМС ВСУ составляет не менее 55,5 млн гривен ($2,3 млн), заявил заместитель постпреда Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.

Происшествия На ледовой переправе в Якутии затонул грузовик 26 ноября в районе переправы Хатассы - Павловск через реку Лену под лед провалился грузовой автомобиль – пятитонник.

Общество Шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» по спору с «Нафтогазом» Апелляционный суд округа Свеа в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом Украины», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинской корпорации.

Энергетика В Европе решили ударить по российскому газу на Балтике Как поясняет агентство, рост поставок дешевого СПГ уже сократил долю «Газпрома» на рынке Европы, а с запуском Balticconnector ценовая конкуренция станет еще сильнее, и России может понадобиться изменить ценообразование в Финляндии, чтобы конкурировать с сжиженным природным газом.

Армия и оружие Россия подарила Киргизии модернизированные вертолёты и РЛС Российское Минобороны в среду передало Минобороны Киргизии два вертолета Ми-8МТ и две подвижные наземные радиолокационные станции (РЛС) П-18-2 из состава Сил воздушной обороны республики.

Происшествия Попавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук Одна из пострадавших в Доминикане россиянок лишилась обеих рук, сообщил Михаил Евдокимов, который руководит отделением посольства РФ в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана.

Шоу-бизнес СМИ сообщили о второй беременности Меган Маркл Британские СМИ сообщили, что герцогиня Сассекская Меган Маркл снова беременна. Якобы принц Гарри с супругой пока скрывают эту информацию.