Минэкономразвития подготовило проект директив для госкомпании, которых обяжут включить в долгосрочные программы развития повышение производительности труда на 5% в год. Об этом на Международном форуме производительности объявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов.

с чего всё началось

Минэкономразвития РФ потребует повышение производительности труда на 5% в год. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на главу Минфина Антона Силуанова. Антон Силуанов поддержал инициативу и отметил, что повышение экономики невозможно без привлечения госкомпаний.

Госкомпании обяжут повышать производительность труда на 5% в год

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