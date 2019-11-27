Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВГоскомпании обяжут повышать производительность труда на 5% в год

Минэкономразвития РФ потребует повышение производительности труда на 5% в год. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на главу Минфина Антона Силуанова. Антон Силуанов поддержал инициативу и отметил, что повышение экономики невозможно без привлечения госкомпаний.
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с чего всё началось

Правительство обяжет госкомпании повысить производительность труда на 5% в год

Минэкономразвития подготовило проект директив для госкомпании, которых обяжут включить в долгосрочные программы развития повышение производительности труда на 5% в год. Об этом на Международном форуме производительности объявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов.
Интерфаксвчера в 03:27

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Государственные компании обяжут увеличивать производительность труда

News.ru00:15

Правительство обяжет госкомпании повысить производительность труда на 5% в год

Интерфаксвчера в 03:27

Госсектор поработает над собой

Российская газетавчера в 11:46

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ТАССвчера в 06:07

Госкомпании заставят повышать производительность на 5% в год

Вести.Финансвчера в 05:02

Эксперт: власть должна выбрать — дивиденды или производительность труда

REGNUMвчера в 04:58

Госкомпании обяжут повышать производительность на 5% в год

Коммерсантъвчера в 17:49
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Кемеровский мэр объяснил покупку елки за 18 миллионов рублей

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Почти две трети россиян считают, что наиболее подходящим символом России является медведь.
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Экс-супруг Юлии Началовой Евгений Алдонин стал отцом в третий раз

Как известно, экс-супруг певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин уже более пяти состоит в браке с новой возлюбленной.
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После кончины артистки опекунами десятилетней девочки стали сестра второго мужа Назаровой с племянницей.
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Сборная России опустилась на одну позицию в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась с 37-го на 38-е место, имея в активе 1470 баллов. Лидерство в рейтинге сохранили бельгийцы, набрав 1765 очков.
Вести.Ru 04:27
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Организаторы показали логотип Евровидения-2020

Организаторы международного музыкального конкурса Евровидение-2020 показали логотип конкурса.
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Политика

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По новым правилам несовершеннолетние граждане Украины до 14 лет могут въезжать в Донбасс по общенациональному паспорту или свидетельству о рождении, а украинцы с 14 до 16 лет — по гражданскому или заграничному паспорту.
RT на русском 03:56
Политика

Киев назвал условия заключения контракта на транзит газа из России

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге для журналистов заявил, что новый газовый контракт с Россией должен отвечать двум условиям.
Телеканал 360° вчера в 12:40
Общество

Депздрав Москвы снял ролик о вампирах и «антипрививочниках»

Департамент здравоохранения Москвы заявил, что при создании ролика про вампиров и "антипрививочников" использовал юмор и нестандартный подход к проблеме.
РИА Новости вчера в 16:06
Политика

Минобороны планирует доплачивать контрактникам в Крыму

Министерство обороны России подготовило проект постановления правительства РФ, согласно которому военным, служащим в Крыму по контракту, планируется доплачивать по 10% из-за непростых климатических условий, сложившихся на полуострове во многом из-за водной блокады со стороны Украины, текст документа обнародован в среду на официальном портале проектов нормативных актов.
РИА Новости вчера в 09:24
Спорт

Сборная России по пляжному футболу проиграла ОАЭ на чемпионате мира

REGNUM 25 ноября в 03:02
Общество

В Госдуме предложили сделать 31 декабря выходным днем

В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается сделать 31 декабря выходным днем.
Ведомости 02:36
Происшествия

Новосибирскую школьницу после скандального чаепития пнул одноклассник

Российская газета 02:30
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Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
Коммерсантъ вчера в 15:36
Общество

Путин отменил выплату по уходу за ребёнком в размере 50 рублей

Президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий ежемесячные выплаты по уходу за ребёнком в возрасте от полутора до трёх лет в размере 50 рублей.
RT на русском 26 ноября в 11:49
Политика

Путин рассказал об участии военных стран ОДКБ в параде Победы

Военные стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) примут участие в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2020 года.
Известия 04:04
Происшествия

Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета

Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Lenta.ru вчера в 12:44
Космос

Роскосмос подтвердил поломку туалета на МКС

Как сообщил во время переговоров с Землей командир МКС итальянец Лука Пармитано, сейчас туалет в американском сегменте не работает из-за постоянных индикаций о неисправности, а в российском якобы не используется из-за сигнализации переполненного бака.
Газета.Ru вчера в 05:40
Спорт

В ОКР считают, что отстранение от Олимпиады-2020 России не грозит

Напомним, 27 ноября антидопинговое агентство США (USADA) предложило полностью отстранить Россию от участия в Олимпиаде-2020, заявив, WADA должно противодействовать «мошенническому и издевательскому поведению» в соответствии с правилами и олимпийскими ценностями.
Росбалт 04:50
Происшествия

ФСБ ликвидировала причастную к теракту в Махачкале банду

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Шоу-бизнес

Концерты Аллегровой со скандалами отменяются

Ирина Аллегрова угодила в скандал после отмены сразу нескольких концертов, передает Телепрограмма.pro.
Вести Подмосковья 02:41
Музыка

72-летняя София Ротару расстроена из-за нападок в Сети

«Тут же началась травля: мол, у Ротару закончились деньги, она возвращается в Россию на заработки», — рассказал «КП» концертный директор исполнительницы Сергей Лавров.
Woman.ru 26 ноября в 10:01
Экономика

Кредитную амнистию предложили объявить в России

Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин внес на рассмотрение законопроект о кредитной амнистии, сообщает "360".
Толк вчера в 09:33
Здоровье

Диетолог напомнила о различном влиянии чая на здоровье

Как сообщила врач-диетолог Марина Макиша, из-за некоторых особенностей данный напиток может по-разному воздействовать в целом на организм человека.
Evo-rus.com вчера в 04:38
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Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52%

По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.
Газета.Ru 03:52
Экономика

Группа «Дело» выиграла аукцион по приватизации «Трансконтейнера»

В аукционе по продаже контрольного пакета — 50% плюс две акции — железнодорожного контейнерного оператора «Трансконтейнер» победила группа «Дело» Сергея Шишкарева.
Коммерсантъ вчера в 08:47
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Павел Табаков вступился за Кристину Асмус после откровенной сцены

Молодой актёр Павел Табаков встал на сторону своей коллеги Кристины Асмус, против которой развернулась ожесточенная травля после её съемок в фильме «Текст».
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Политика

«Нафтогаз» обвинил Германию в удушении Украины

Поддерживая строительство и запуск проекта «Северный поток — 2» Германия душит экономику Украины, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
REGNUM 03:14
Происшествия

Министр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ

Сотрудники ФСБ проводят следственные мероприятия в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, она задержана в рамках уголовного дела.
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