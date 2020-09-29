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РБК
РБК

Госкомпании получили директиву от правительства по валютным активам

Российские госкомпании получили новую директиву, ограничивающую размер валютных активов уровнем октября 2018 года. Это следует из данных госкомпаний, размещенных на сервере раскрытия информации. Первым на это внимание обратил «Интерфакс».В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Для госкомпаний обновили верхнюю планку по размеру валютных активов

Перечисленным госкомпаниям вменялось в обязанность обеспечить до 1 марта 2015 г. приведение размера чистых валютных активов к уровню не выше чем по состоянию на 1 октября 2014 года "и последующее поддержание размера чистых валютных активов общества не выше указанного уровня" с отчетностью перед ЦБ.
Интерфаксвчера в 15:36
Подробнее о событии
РБК

Госкомпании получили директиву от правительства по валютным активам

РБК17:28
News.ru

Правительство РФ вновь ограничило госкомпании по уровню валютных активов

News.ru03:30
Компания

Российские госкомпании столкнулись с ограничениями по валютным резервам

Компания03:07
Lenta.ru

Российским госкомпаниям приказали спасать рубль

Lenta.ru02:01
Pravda.Ru

Госкомпании продадут валюту по приказу властей

Pravda.Ru03:35
ИА Красная Весна

Правительство ввело новую директиву для ограничения роста курса валют

ИА Красная Веснавчера в 15:47
Интерфакс

Для госкомпаний обновили верхнюю планку по размеру валютных активов

Интерфаксвчера в 15:36

Вирусолог назвал необходимые меры по укреплению иммунитета осенью

«Государство не вводит строгих карантинных мер, но дает рекомендации и просит соблюдать самые обычные противоэпидемические меры, а именно дистанцирование, ношение масок в местах скопления людей, мытье рук дезинфицирующими растворами, работа в удаленном доступе, самоизоляция, особенно для пожилых», — пояснил он.
РБК04:17
6

Агрегаторы такси предложили переложить на них часть расходов за ДТП

«Как бы депутаты ни хотели, мы не являемся перевозчиком ни юридически, ни фактически, поэтому не можем нести ответственность в той части, в которой не ведем деятельность», — рассказал РБК собеседник в одной из компаний — агрегаторов такси.
РБК23:42
19

Глава карельского «Мемориала» Дмитриев осужден на 13 лет колонии

Верховный суд Карелии увеличил с 3,5 до 13 лет срок заключения главе карельского отделения правозащитной организации "Мемориал" Юрию Дмитриеву, осужденному за сексуальное насилие над своей 11-летней приемной дочерью.
Газета.Ruвчера в 12:23
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