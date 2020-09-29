Госкомпании получили директиву от правительства по валютным активам
Российские госкомпании получили новую директиву, ограничивающую размер валютных активов уровнем октября 2018 года. Это следует из данных госкомпаний, размещенных на сервере раскрытия информации. Первым на это внимание обратил «Интерфакс».В источнике
С чего всё началось
Для госкомпаний обновили верхнюю планку по размеру валютных активов
Перечисленным госкомпаниям вменялось в обязанность обеспечить до 1 марта 2015 г. приведение размера чистых валютных активов к уровню не выше чем по состоянию на 1 октября 2014 года "и последующее поддержание размера чистых валютных активов общества не выше указанного уровня" с отчетностью перед ЦБ.
Интерфаксвчера в 15:36
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