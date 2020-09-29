Перечисленным госкомпаниям вменялось в обязанность обеспечить до 1 марта 2015 г. приведение размера чистых валютных активов к уровню не выше чем по состоянию на 1 октября 2014 года "и последующее поддержание размера чистых валютных активов общества не выше указанного уровня" с отчетностью перед ЦБ.

Интерфакс вчера в 15:36