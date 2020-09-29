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РБК
РБК

Госкомпании получили директиву от правительства по валютным активам

Российские госкомпании получили новую директиву, ограничивающую размер валютных активов уровнем октября 2018 года. Это следует из данных госкомпаний, размещенных на сервере раскрытия информации. Первым на это внимание обратил «Интерфакс».В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Для госкомпаний обновили верхнюю планку по размеру валютных активов

Перечисленным госкомпаниям вменялось в обязанность обеспечить до 1 марта 2015 г. приведение размера чистых валютных активов к уровню не выше чем по состоянию на 1 октября 2014 года "и последующее поддержание размера чистых валютных активов общества не выше указанного уровня" с отчетностью перед ЦБ.
Интерфаксвчера в 15:36
Подробнее о событии
Pravda.Ru

Госкомпании продадут валюту по приказу властей

Pravda.Ru03:35
News.ru

Правительство РФ вновь ограничило госкомпании по уровню валютных активов

News.ru03:30
Интерфакс

Для госкомпаний обновили верхнюю планку по размеру валютных активов

Интерфаксвчера в 15:36
Lenta.ru

Российским госкомпаниям приказали спасать рубль

Lenta.ru02:01
РБК

Госкомпании получили директиву от правительства по валютным активам

РБК17:28
ИА Красная Весна

Правительство ввело новую директиву для ограничения роста курса валют

ИА Красная Веснавчера в 15:47
Компания

Российские госкомпании столкнулись с ограничениями по валютным резервам

Компания03:07

Путин поручил ввести запрет на вывоз необработанных лесоматериалов

«Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или, грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.
Путин поручил ввести запрет на вывоз необработанных лесоматериалов
RT на русском04:31
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В Петербурге за сутки заболели коронавирусом более 270 жителей города

За сутки подтверждено 177 новых летальных случаев с коронавирусом: Москва — 27, Петербург — 26, Ростовская область и Дагестан — по 9, Кемеровская область — 8, Московская область — 7. По данным Роспотребнадзора, проведено более 46 млн тестов на коронавирус, в том числе 338 тысяч тестов за последние сутки.
78.ru03:34

Моуринью прокомментировал инцидент с Дайером

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью высказался относительно произошедшего с игроком своей команды Эриком Дайером, который по ходу матча против "Челси" убежал с поля в туалет, а затем смог вернуться в игру.
Российская газета03:02
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«Краснодар» сыграет с ПАОКом за выход в групповой этап Лиги чемпионов

Сегодня состоятся ответные матчи раунда плей-офф Лиги Чемпионов Данная стадия является единственной на квалификационном этапе данного еврокубкового сезона, где команды смогут сыграть друг с другом дважды.
Честный рейтинг букмекеров03:15

Разработчики Diablo IV рассказали о серьезных изменениях в игре

Дэвид Ким, главный системны дизайнер новой серии Diablo IV пояснил, что изменения коснутся, в первую очередь, древа талантов и умений самих персонажей RPG.Теперь игроку не придется иметь в инвентаре огромное количество предметов для баффов (предмета способного временно улучшить ту или иную характеристику героя).
Центральная Служба Новостей02:08
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В ВС Швеции подтвердили информацию о разоблачении офицера

Стокгольм, 28 сентября 2020, 16:20 — REGNUM Командование вооруженных сил Швеции подтвердило информацию об одном из своих бывших высокопоставленных офицеров, который предоставил заведомо ложную информацию в своем резюме.
REGNUM28 сентября в 09:20
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Лукашенко назвал сотрудничество Минска и Москвы эффективным для обеих сторон

Накануне посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил о том, что Москва и Минск продвинулись в разрешении вопроса цены на газ для республики в 2021 году и консенсус по основным положениям найден.
Известия04:29

«Роскосмос» сожалеет о сокращении расходов на космическую программу

Секвестр Федеральной космической программы лишит возможности «Роскомос» иметь на орбите около 20 спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), сообщил 29 сентября начальник отдела целевого применения космических средств наблюдения и комплексов приема информации «Роскосмоса» Валерий Заичко в журнале «Русский космос».
ИА Красная Веснавчера в 07:59
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