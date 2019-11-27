Правительство направит в госкомпании директивы по ускорению роста производительности труда на 5% в год, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на Международном форуме производительности в Сколково. Производительность труда на производстве в России: 2006-28 гг.

Госкомпании заставят повышать производительность на 5% в год

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