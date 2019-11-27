Экономика
Вести.ФинансГоскомпании заставят повышать производительность на 5% в год
Правительство направит в госкомпании директивы по ускорению роста производительности труда на 5% в год, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на Международном форуме производительности в Сколково. Производительность труда на производстве в России: 2006-2028 гг.
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с чего всё началось
Минэкономразвития подготовило проект директив для госкомпании, которых обяжут включить в долгосрочные программы развития повышение производительности труда на 5% в год. Об этом на Международном форуме производительности объявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов.Интерфакс03:27
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Силуанов: сокращение чиновников с 2020 года повысит производительность труда в госсекторе
Будущее России. Национальные проекты07:54
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