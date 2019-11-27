Экономика
Вести.ФинансГоскомпании заставят повышать производительность на 5% в год
Правительство направит в госкомпании директивы по ускорению роста производительности труда на 5% в год, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на Международном форуме производительности в Сколково. Производительность труда на производстве в России: 2006-2028 гг.
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Силуанов: сокращение чиновников с 2020 года повысит производительность труда в госсекторе
Будущее России. Национальные проекты07:54
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Политика
В Кремле допустили встречу Путина и Зеленского в Париже
Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что все идет к тому, чтобы провести отдельную встречу лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже.
Общество
Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
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Общество
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Второй квартал 2019 года стал рекордным по числу вакансий, открытых российскими предприятиями, передают 27 ноября «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
Хоккей
Билялетдинов — об ОИ-2014: знаю, где напорол. Но разочаровался во многих
Бывший главный тренер сборной России Зинэтула Билялетдинов вспомнил о выступлении национальной команды на домашних Олимпийских играх 2014 года в Сочи.
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Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
Последняя рабочая неделя текущего года и первая неделя 2020-го будут двухдневными, следует из производственного календаря, утвержденного правительством.
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В компьютерной памяти HP обнаружили режим самоуничтожения
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Общество
Снежный покров в Москве ляжет 1 декабря
Транспорт
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Во вторник, 26 ноября, губернатор Игорь Руденя осмотрел участок трассы М-11 «Москва – Санкт-Петербург», которая проходит через Тверскую область.
Общество
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Власти Кипра не сообщали Олегу Дерипаске о решении лишить его гражданства, рассказал РБК представитель бизнесмена.
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Сбербанк вложится в строительство первой платной дороги Москвы
Сбербанк примет участие в финансировании первой платной дороги Москвы и предоставит «Новой концессионной компании» (НКК) бридж-кредит для проекта строительства первой в пределах Москвы платной дороги.
Киберспорт
Overwatch стал бесплатным на неделю
Общество
Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана
Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана Оперная певица отдыхает в Италии.
Шоу-бизнес
Алла Сигалова девять лет была в отношениях с женатым артистом
Алла Сигалова стала гостьей передачи «Судьба человека». Хореограф рассказала Борису Корчевникову о девятилетнем романе с женатым артистом.
Культура
Пресняков-старший рассказал, кто должен поехать на «Евровидение-2020»
Владимир Пресняков-старший рассказал, кто достоин представлять Россию на международном конкурсе «Евровидение» в 2020 году.
Авто
Семиместный кроссовер Gravitas показан официально
Весной индийский производитель показал семиместную версию Harrier, причем его представили на автосалоне в Женеве под именем Buzzard.
Политика
В Кремле рассказали о контактах с Киевом по теме украинских кораблей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Киев осуществляют контакты по вопросу оборудования с возвращённых Украине кораблей, добавив, что не владеет детальной информацией.
Экономика
В России предлагают объявить кредитную амнистию
В России предлагают объявить кредитную амнистию с 1 января 2020 года.
Армия и оружие
Глава Росгвардии проверил охраняющую Крымский мост бригаду
Происшествия
Появилось видео страшной аварии в Тамбове
Всего за минувшие сутки автоинспекторы зарегистрировали 5 ДТП, в которых два человека погибли и 9 получили травмы различной степени тяжести.
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Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»
Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета крупнейшего контейнерного оператора России «Трансконтейнер» (50% плюс две акции, которые принадлежали РЖД), предложив за него 60,3 млрд руб. — это почти в два раза больше стартовой цены (36 млрд руб.).
Культура
Умер заслуженный актер Виктор Семенов
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
Здоровье
Скворцова поручила вернуть трансплантолога Каабака в детский НМИЦ
Детский трансплантолог Михаил Каабак продолжит работу в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей, откуда его ранее уволили, сообщила пресс-служба Минздрава.