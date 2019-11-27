Экономика

Вести.ФинансВести.ФинансГоскомпании заставят повышать производительность на 5% в год

1 фото
Правительство направит в госкомпании директивы по ускорению роста производительности труда на 5% в год, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на Международном форуме производительности в Сколково. Производительность труда на производстве в России: 2006-2028 гг.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Правительство обяжет госкомпании повысить производительность труда на 5% в год

Интерфакс03:27

Силуанов рассказал о директивах госкомпаниям по росту производительности

Российская газета03:32

Правительство примет директивы о росте производительности труда в госкомпаниях

ТАСС06:07

Эксперт: власть должна выбрать — дивиденды или производительность труда

REGNUM04:58

Госкомпании заставят повышать производительность на 5% в год

Вести.Финанс05:02

Силуанов: правительство примет директивы о росте производительности труда в госкомпаниях

Будущее России. Национальные проекты06:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 06:34, Ашберн
Спорт

Песков призвал трезво оценивать ситуацию с возможными санкциями WADA

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в российском спорте из-за возможных санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).
RT на русском 04:19
Общество

В Кремле оценили сообщения о лишении Дерипаски гражданства Кипра

Вопрос с лишением российского предпринимателя Олега Дерипаски кипрского гражданства не имеет отношения к Кремлю, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 04:16
Общество

Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской более 2,5 млрд долларов.
BFM.ru 05:26
Авто

Названы самые прибыльные сегменты автомобилей в России

Самым большим по выручке стал сегмент SUV, на автомобили которого наши соотечественники потратили 135 млрд, что больше 50% от общей суммы за октябрь.
CarsWeek.ru вчера в 00:04
Общество

Норвежцы: Мы кормим этим собак, а русские едят сами

Ранее норвежское издание Dagbladet заявляло, что «русский лосось» представляет опасность, его необходимо уничтожать, так как эта «чума и напасть» вытесняет из норвежских рек местные виды рыб.
Брянские новости 03:15
Армия и оружие

Обнародовано видео испытаний С-400 против F-16

Газета.Ru вчера в 08:15
Транспорт

Путин открыл скоростную платную трассу М11 Москва — Санкт-Петербург

Президент России Владимир Путин принял участие в открытии скоростной платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург, передаёт РИА Новости.
RT на русском 06:15
Происшествия

МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов

Коммерсантъ вчера в 10:00
Здоровье

В России проверят обеспечение больных муковисцидозом лекарствами

Глава Минздрава России Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору проверить обеспечение пациентов с муковисцидозом необходимыми лекарствами.
RT на русском 05:15
Общество

Опрос: более 70% россиян рассматривают переход на фриланс

Возможность перехода на фриланс с постоянной работы рассматривают 72% россиян, свидетельствуют данные опроса негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка и сервиса по трудоустройству Работа.ру.
ТАСС 06:25
Армия и оружие

Российская авиация расширяет зону патрулирования в Сирии

Российская авиация расширяет зону патрулирования в северных и северо-восточных провинциях Сирии.
ТВ Центр 01:00
Политика

В Кремле рассказали о контактах с Киевом по теме украинских кораблей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Киев осуществляют контакты по вопросу оборудования с возвращённых Украине кораблей, добавив, что не владеет детальной информацией.
RT на русском 04:23
Происшествия

Пострадавшая в ДТП с автобусом в Доминикане россиянка лишилась рук

Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук, сообщает РИА Новости.
Народные новости вчера в 21:58
Армия и оружие

Россия показала специалистам из США ракетный комплекс «Авангард»

Россия показала инспекторам из США ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым крылатым блоком.
Газета.Ru вчера в 07:34
Космос

На МКС починили сломанный туалет

Российская газета 06:25
Гаджеты

До Android 10 обновятся почти три десятка смартфонов Samsung

В общей сложности в обнародованном перечне устройств (см. ниже), для которых готовится прошивка Android 10 / One UI 2.0, значатся почти три десятка моделей.
3DNews 03:16
Происшествия

Взрыв в Туле: СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство

REGNUM 04:58
Игры

Лишь 1% пользователей Steam оказались готовы к релизу Half-Life: Alyx

После анонса Half-Life: Alyx один из пользователей Reddit решил выяснить на базе открытой статистики Steam, какое количество пользователей вообще готовы к релизу этой игры - как выяснилось, флагманский VR-проект от Valve сможет запустить 1% игроков.
Gmbox.ru 05:01
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Иркутской области выросло до 12

ТАСС 06:02
Шоу-бизнес

Бывший муж Юлии Началовой стал отцом в третий раз

Евгений Алдонин пять лет прожил в браке с певицей Юлией Началовой. Певица даже родила от него дочь Веру, но это их отношения не укрепило.
Телепрограмма вчера в 09:17
Космос

Астрономы записали звуки Земли во время магнитной бури

Pravda.Ru 05:16
Происшествия

Полиция установила двух подростков, избивавших детей в Новосибирске

ТАСС 05:38
Общество

Названы города России с лучшим качеством жизни

Казань в 2019 году стала лидером по качеству жизни в России, следует из данных исследования, проведенного экспертами Финансового университета.
BFM.ru вчера в 10:19
Общество

Путин рассказал о влиянии тренера Рахлина на его судьбу

Президент России Владимир Путин в фильме "Тренер", который был показан на Первом канале в среду, рассказал, что его первый тренер по самбо и дзюдо Анатолий Рахлин повлиял на его сознание и судьбу.
РИА Новости 05:04
Политика

Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины

Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
REGNUM вчера в 17:06
Гаджеты

«Ассистент» Google превратит Android-смартфоны в смарт-дисплеи

Компания Google рассказала об особенностях работы режима Ambient Mode для "Ассистента", наделяющего Android-смартфон функциями смарт-экрана.
Вести.Хайтек вчера в 06:14
Политика

Госдума: Apple признала Крым российским

Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Российская газета 03:57
Политика

Президент Литвы дал Зеленскому совет перед встречей с Путиным

Президент Литвы Гитанас Науседа дал совет своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому касательно предстоящих переговоров лидеров стран «нормандской четверки».
Lenta.ru 06:27
Общество

Путин отменил мизерные выплаты по уходу за ребенком

Ежемесячные выплаты в размере 50 рублей по уходу за ребенком с 1 января 2020 года отменяются.
Российская газета вчера в 06:32
Происшествия

В Приморье задержан подозреваемый в убийстве 17-летней девушки

В Приморье задержан 24-летний мужчина, подозреваемый в убийстве 17-летней девушки, тело которой было обнаружено в реке Уссури.
RT на русском вчера в 23:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Антон Германович Силуанов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011 года. Член Совета безопасности Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное