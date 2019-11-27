Экономика
Вести.ФинансГоскомпании заставят повышать производительность на 5% в год
Правительство направит в госкомпании директивы по ускорению роста производительности труда на 5% в год, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на Международном форуме производительности в Сколково. Производительность труда на производстве в России: 2006-2028 гг.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Силуанов: правительство примет директивы о росте производительности труда в госкомпаниях
Будущее России. Национальные проекты06:07
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 06:34, Ашберн
Спорт
Песков призвал трезво оценивать ситуацию с возможными санкциями WADA
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в российском спорте из-за возможных санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Общество
В Кремле оценили сообщения о лишении Дерипаски гражданства Кипра
Вопрос с лишением российского предпринимателя Олега Дерипаски кипрского гражданства не имеет отношения к Кремлю, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общество
Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской более 2,5 млрд долларов.
Авто
Названы самые прибыльные сегменты автомобилей в России
Самым большим по выручке стал сегмент SUV, на автомобили которого наши соотечественники потратили 135 млрд, что больше 50% от общей суммы за октябрь.
Общество
Норвежцы: Мы кормим этим собак, а русские едят сами
Ранее норвежское издание Dagbladet заявляло, что «русский лосось» представляет опасность, его необходимо уничтожать, так как эта «чума и напасть» вытесняет из норвежских рек местные виды рыб.
Армия и оружие
Обнародовано видео испытаний С-400 против F-16
Транспорт
Путин открыл скоростную платную трассу М11 Москва — Санкт-Петербург
Президент России Владимир Путин принял участие в открытии скоростной платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург, передаёт РИА Новости.
Происшествия
МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов
Здоровье
В России проверят обеспечение больных муковисцидозом лекарствами
Глава Минздрава России Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору проверить обеспечение пациентов с муковисцидозом необходимыми лекарствами.
Общество
Опрос: более 70% россиян рассматривают переход на фриланс
Возможность перехода на фриланс с постоянной работы рассматривают 72% россиян, свидетельствуют данные опроса негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка и сервиса по трудоустройству Работа.ру.
Армия и оружие
Российская авиация расширяет зону патрулирования в Сирии
Российская авиация расширяет зону патрулирования в северных и северо-восточных провинциях Сирии.
Политика
В Кремле рассказали о контактах с Киевом по теме украинских кораблей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Киев осуществляют контакты по вопросу оборудования с возвращённых Украине кораблей, добавив, что не владеет детальной информацией.
Происшествия
Пострадавшая в ДТП с автобусом в Доминикане россиянка лишилась рук
Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук, сообщает РИА Новости.
Армия и оружие
Россия показала специалистам из США ракетный комплекс «Авангард»
Россия показала инспекторам из США ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым крылатым блоком.
Космос
На МКС починили сломанный туалет
Гаджеты
До Android 10 обновятся почти три десятка смартфонов Samsung
В общей сложности в обнародованном перечне устройств (см. ниже), для которых готовится прошивка Android 10 / One UI 2.0, значатся почти три десятка моделей.
Игры
Лишь 1% пользователей Steam оказались готовы к релизу Half-Life: Alyx
После анонса Half-Life: Alyx один из пользователей Reddit решил выяснить на базе открытой статистики Steam, какое количество пользователей вообще готовы к релизу этой игры - как выяснилось, флагманский VR-проект от Valve сможет запустить 1% игроков.
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой стал отцом в третий раз
Евгений Алдонин пять лет прожил в браке с певицей Юлией Началовой. Певица даже родила от него дочь Веру, но это их отношения не укрепило.
Космос
Астрономы записали звуки Земли во время магнитной бури
Общество
Названы города России с лучшим качеством жизни
Казань в 2019 году стала лидером по качеству жизни в России, следует из данных исследования, проведенного экспертами Финансового университета.
Общество
Путин рассказал о влиянии тренера Рахлина на его судьбу
Президент России Владимир Путин в фильме "Тренер", который был показан на Первом канале в среду, рассказал, что его первый тренер по самбо и дзюдо Анатолий Рахлин повлиял на его сознание и судьбу.
Политика
Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины
Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
Гаджеты
«Ассистент» Google превратит Android-смартфоны в смарт-дисплеи
Компания Google рассказала об особенностях работы режима Ambient Mode для "Ассистента", наделяющего Android-смартфон функциями смарт-экрана.
Политика
Госдума: Apple признала Крым российским
Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Политика
Президент Литвы дал Зеленскому совет перед встречей с Путиным
Президент Литвы Гитанас Науседа дал совет своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому касательно предстоящих переговоров лидеров стран «нормандской четверки».
Общество
Путин отменил мизерные выплаты по уходу за ребенком
Ежемесячные выплаты в размере 50 рублей по уходу за ребенком с 1 января 2020 года отменяются.
Происшествия
В Приморье задержан подозреваемый в убийстве 17-летней девушки
В Приморье задержан 24-летний мужчина, подозреваемый в убийстве 17-летней девушки, тело которой было обнаружено в реке Уссури.