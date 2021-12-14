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Госкомпания «Роснано» направила банкам претензии о недействительности кредитных договоров

Компания «Роснано» потребовала от нескольких российских банков признать договоры о кредитах недействительными.
URA.Ru
В споре с «Ак Барсом» речь идет о кредите на изначальную сумму 1,1 млрд руб.
РБК
Как следует из отчётности, по состоянию на 30 июня госкомпания была должна 38 млрд рублей по кредитам Совкомбанку, 16 млрд рублей — Промсвязьбанку, 0,85 млрд рублей — банку «Ак Барс».
RT на русском
«АО «Роснано» полагает, что есть основания для признания указанных договоров недействительными как сделок, совершенных в ущерб интересам юридического лица и в результате злоупотребления правом», — говорится в претензиях компании.
РБК

Подробнее о событии

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Госкомпания «Роснано» направила банкам претензии о недействительности кредитных договоров
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