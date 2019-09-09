Предполагается, что спрос на такие бумаги обеспечит также государство: ВЭБу разрешат инвестировать в них пенсионные накопления, их смогут покупать госкомпании и госкорпорации. Это, по расчетам чиновников, позволит привлечь в ИЦБ около 7 трлн руб.

с чего всё началось

Предполагается, что спрос на такие бумаги обеспечит также государство: ВЭБу разрешат инвестировать в них пенсионные накопления, их смогут покупать госкомпании и госкорпорации.

Единоборства Bellator готовит прощальный бой Федора Емельяненко По сообщениям инсайдеров, американская лига Bellator готовит прощальный бой Последнего Императора, как называют Федора.

Шоу-бизнес Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова.

Происшествия Увеличилось число погибших из-за шторма в Крыму Число погибших во время шторма в Крыму увеличилось до шести человек, сообщили в пресс-службе МЧС России по республике.

Политика Кремль назвал прошедшие выборы успешными для «Единой России» Прошедшая избирательная оказалась успешной, она показала политическое лидерство «Единой России», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Общество Прокурор Москвы подал иск к Навальному и другим оппозиционерам Прокурор Москвы подал иск к Алексею Навальному, Любови Соболь, Илье Яшину и другим оппозиционерам, говорится в картотеке Черемушкинского районного суда.

Политика Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.

Происшествия Молодой Алибаба изнасиловал 83-летнюю пенсионерку в Ленобласти По заявлению потерпевшей сотрудниками полиции задержан подозреваемый – 29-летний местный житель, уроженец Азербайджана по имени Алибаба.

Происшествия В Грозном мужчина открыл стрельбу по полицейским В Грозном местный житель открыл огонь по сотрудникам ГИБДД, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского МВД.

Общество Жителей Самары удивило странное поведение Димы Билана Певец Дима Билан выступил на праздновании Дня города в Самаре и удивил гостей праздника своим поведением.

Происшествия На Камчатке мать заподозрили в убийстве двоих детей Камчатские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двоих детей. В совершении преступления обвиняют их собственную мать.

Политика В России возбуждены 11 уголовных дел по поводу нарушений на выборах Выборы разного уровня проходили 8 сентября в 85 регионах РФ, в Севастополе выбирали депутатов Законодательного собрания города.

Политика Несколько стран заявили о непризнании выборов в Крыму Незаконными посчитали выборы и в Польше: «Министерство иностранных дел Республики Польша считает незаконными так называемые местные выборы, проводимые в Автономной Республике Крым, включая выборы в так называемый Государственный совет «Республики Крым», так называемое Законодательное собрание города Севастополя, проводимые властями Российской Федерации».

Происшествия Члены местного избиркома погибли в ДТП на Кубани Четыре члена территориальной избирательной комиссии погибли в ДТП в Краснодарском крае.

Общество В Венеции хотят запретить курение на открытом воздухе Мэр итальянской Венеции Луиджи Бруньяро выступил с инициативой запретить курение на открытом воздухе, начав с двух самых популярных достопримечательностей города.

Политика Названа дата визита Зеленского в США Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что президент страны Владимир Зеленский отправится с визитом в Соединенные Штаты в сентябре, передает ТАСС.

Политика Алексей Копайгородский стал исполняющим обязанности мэра Сочи Исполняющим обязанности мэра назначен Алексей Копайгородский, который также занимает должность первого заместителя главы муниципалитета.

Политика «Свидетель» по делу MH17 Цемах отказался от сделки со следствием Свидетель по уголовному делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.

Политика Додон назвал новую цену на российский газ для Молдавии Ранее Додон анонсировал снижение с 1 октября цены на газ из России для граждан Молдавии.

Политика В ДНР планируют запустить железнодорожное сообщение с Россией Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что руководство ДНР сейчас прорабатывает вопрос возобновления прямого железнодорожного сообщения с Россией.

Гаджеты LG начнет выпускать смартфоны на блокчейне Компания LG в ближайшее время начнет выпускать блокчейн-смартфоны, пишет крупное южнокорейское издание Chosun со ссылкой на источники, близкие к ситуации.