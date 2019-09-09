Экономика
КоммерсантъГоскорпорации подпишут на ипотеку
Предполагается, что спрос на такие бумаги обеспечит также государство: ВЭБу разрешат инвестировать в них пенсионные накопления, их смогут покупать госкомпании и госкорпорации.
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с чего всё началось
Предполагается, что спрос на такие бумаги обеспечит также государство: ВЭБу разрешат инвестировать в них пенсионные накопления, их смогут покупать госкомпании и госкорпорации. Это, по расчетам чиновников, позволит привлечь в ИЦБ около 7 трлн руб.Коммерсантъвчера в 18:41
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Армия и оружие
Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских
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Происшествия
В Грозном ликвидировали открывшего стрельбу по полицейским
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Политика
Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Киевом осужденных
Президент России Владимир Путин прошел свою часть пути для того, чтобы состоялся обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной, их встреча в аэропорту - не прерогатива главы государства.
ТАСС 06:36
Общество
Прокурор Москвы подал иск к Навальному и другим оппозиционерам
Прокурор Москвы подал иск к Алексею Навальному, Любови Соболь, Илье Яшину и другим оппозиционерам, говорится в картотеке Черемушкинского районного суда.
Ведомости 06:38
Политика
Кандидаты от оппозиции победили в 20 из 45 округов Москвы
Оппозиция утроила число депутатов в Москве После обработки 99,47% протоколов участковых избирательных комиссий представители оппозиции лидируют в 20 из 45 округов на выборах в Мосгордуму VII созыва.
РБК 04:55
Происшествия
В ДТП в Краснодарском крае погибли пять человек
В результате ДТП погибли все, кто находился в машинах - пять человек.
Российская газета вчера в 19:10
Происшествия
В Краснодаре скончалась девочка, на которую упало дерево в детсаду
В больнице Краснодара скончалась маленькая девочка, на которую рухнуло дерево во время прогулки в детском саду, сообщает прокуратура города.
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Теннис
Надаль обыграл Медведева в финале US Open
Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале US Open. Встреча, которая длилась почти 5 часов, завершилась победой испанца.
Газета.Ru 02:26
Общество
В МИД предупредили россиян о «красном» уровне метеоопасности в Италии
МИД России предупредил россиян, находящихся в Италии, о "красном" и "оранжевом" уровне метеоопасности в северных районах страны в связи с сильными дождями.
РИА Новости 04:26
Политика
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Газета.Ru 02:45
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По некоторым данным свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой долго откладывалась из-за того, что Федор не был разведен.
Paparazzi.ru 04:05
Политика
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О перспективах проведения мероприятия в понедельник, 9 сентября, рассказал глава МИД Украины Вадим Пристайко, передает ТАСС.
Lenta.ru 06:13
Политика
Макрон приедет в Москву на празднование 75-летия Победы
Президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в 2020 году в Москве.
Ruposters.ru 06:15
Технологии
В США нашли ответственный за смерть вейперов химикат
Чиновники федеральной системы здравоохранения США утверждают, что нашли химикат, который мог стать причиной эпидемии среди вейперов, из-за которой скончались уже пять человек и еще 450 были госпитализированы.
Известия вчера в 18:35
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тональности его переговоров с Путиным
По словам помощника президента Украины, стороны придерживались изначального плана и не вносили коррективов в обменный список, уточняет сайт ТВЦ. Также Ермак сообщил, что голос никто из двух лидеров не повышал, и высказал мнение, что освобождения пленников не произошло бы без конструктивного диалога между Зеленским и Путиным.
URA.Ru 05:28
Происшествия
Рогозин раскрыл подробности ночного происшествия на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости 06:30
Происшествия
Два человека погибли при столкновении трех микроавтобусов в Ленобласти
Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что на трассе в Лужском районе столкнулись два микроавтобуса с пассажирами, погибли два человека.
ТАСС 04:14
Общество
На британцев упало с неба змеевидное существо с клыками и клювом
Во двор дома в британском городе Кингстон-апон-Халл с неба упало странное существо, похожее на змею, но с клыками и клювом.
Вести.Ru 05:32
Финансы
Эксперты рассказали, что будет дальше с ипотечными ставками
"Минимальная процентная ставка по кредиту на приобретение квартиры или апартаменты на первичном и вторичном рынках теперь составляет 8,85% годовых вместо 9% ранее", - рассказали в кредитной организации.
Вести.Ru 03:00
Общество
МГУ занял первое место среди российских вузов в рейтинге агентства RUR
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова занял первую строчку в рейтинге Russian Universities Ranking агентства RUR.
ТАСС 06:02
Космос
Роскосмос потратит более 525 млн руб. на разработку новых двигателей
Роскосмос намерен заключить контракт на разработку новых двигателей и энергетических установок изделий перспективной ракетно-космической техники.
ТАСС 06:05
Энергетика
Запасы газа на Украине достигли семилетнего максимума
Запасы газа в подземных хранилищах Украины превысили 18,7 млрд куб. м, Это стало максимальным уровнем за последние семь лет, сообщает пресс-служба «Нафтогаза» на странице в Facebook.
Коммерсантъ вчера в 07:48
Театры
Марк Захаров выписывается из больницы
Марк Захаров выписывается из больницы и планирует сразу же приехать на репетицию в "Ленком".
Москва 24 04:11
Происшествия
На Камчатке мать заподозрили в убийстве двоих детей
Камчатские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двоих детей. В совершении преступления обвиняют их собственную мать.
Российская газета 00:55
Политика
Беглов лидирует на выборах главы Петербурга
RT на русском вчера в 15:49
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Хабиб Нурмагомедов за победу получит рекордный гонорар в истории UFC
Как стало известно, Хабиб Нурмагомедов получит рекордный гонорар за победу над Порье. На счет боксера поступил шесть миллионов долларов.
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Театры
МАМТ отправился на гастроли в Китай с «Евгением Онегиным»
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ТАСС 03:03
Политика
Президент Грузии подписала указ о назначении Гахарии премьером
Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о назначении Георгия Гахарии на пост премьер-министра, рассказала ТАСС советник президента по вопросам СМИ Ирина Шенгелия.
Коммерсантъ 06:06