Для повышения привлекательности бумаг для инвесторов «дорожная карта» предусматривает внесение поправок в закон о банкротстве, которые позволят обособить имущество, составляющее ипотечное покрытие по гарантированным Дом.РФ облигациям, в случае банкротства банка.

с чего всё началось

Предполагается, что спрос на такие бумаги обеспечит также государство: ВЭБу разрешат инвестировать в них пенсионные накопления, их смогут покупать госкомпании и госкорпорации. Это, по расчетам чиновников, позволит привлечь в ИЦБ около 7 трлн руб.

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