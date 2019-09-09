Экономика
КоммерсантъГоскорпорации подпишут на ипотеку
Предполагается, что спрос на такие бумаги обеспечит также государство: ВЭБу разрешат инвестировать в них пенсионные накопления, их смогут покупать госкомпании и госкорпорации. Это, по расчетам чиновников, позволит привлечь в ИЦБ около 7 трлн руб.
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с чего всё началось
Для повышения привлекательности бумаг для инвесторов «дорожная карта» предусматривает внесение поправок в закон о банкротстве, которые позволят обособить имущество, составляющее ипотечное покрытие по гарантированным Дом.РФ облигациям, в случае банкротства банка.Коммерсантъвчера в 18:41
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Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Политика
ЛДПР выигрывает все выборы в Хабаровском крае
ЛДПР в Хабаровском крае получила большинство голосов на всех уровнях выборов, которые прошли в воскресенье, сообщил на пресс-конференции глава краевого избиркома Геннадий Накушнов.
РИА Новости вчера в 20:33
Футбол
Россия – Казахстан. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Sports.ru 04:44
Политика
Игорь Бабушкин лидирует на выборах губернатора Астраханской области
Кандидаты от коммунистов, ЛДПР и Партии пенсионеров Николай Арефьев, Тимофей Щербаков и Сергей Сычев набирают менее 20% каждый.
Вестник Кавказа вчера в 14:14
Энергетика
Нефть Brent подорожала до $62,14 за баррель
Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени составляет $62,14 за баррель, что на $0,6 (0,97%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.
Интерфакс 01:41
Политика
«Единая Россия» набрала на выборах в Госсовет РТ 73%
Пятипроцентный порог смогла преодолеть только еще одна партия — КПРФ Подведены предварительные итоги выборов в Госсовет РТ.
Челны24 03:32
Происшествия
В Грозном ликвидировали открывшего стрельбу по полицейским
RT на русском 04:42
Экономика
В России вырастут детские пособия
По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.
Газета.Ru 02:53
Политика
Стали известны первые итоги выборов в Мосгордуму
Опубликованы первые итоги голосования в Московскую городскую думу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 16:46
Армия и оружие
Reuters: «Хезболлах» сбила израильский беспилотник на юге Ливана
Отряды шиитской группировки "Хезболлах" сбили на юге Ливана израильский беспилотник в районе деревни Рамие вблизи границы с еврейским государством.
ТАСС вчера в 23:43
Политика
Хаджимба лидирует на выборах президента Абхазии
РИА Новости вчера в 14:47
Футбол
Дэнни Роуз: «„Тоттенхэм“ хотел продать меня, но я сыграл в 4 матчах АПЛ. Я очень рад»
Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз высказал мнение о своем положении в клубе и сборной Англии.
Sports.ru 04:57
Политика
Google и Facebook ответили на обвинения во вмешательстве в выборы
Google и Facebook ответили на обвинения Роскомнадзора о распространении политической рекламы во время выборов депутатов Мосгордумы 8 сентября.
Ведомости 04:55
Теннис
Медведев в пяти сетах проиграл Надалю в финале US Open
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в финальном матче Открытого чемпионата США — US Open.
REGNUM 00:26
Политика
В Липецкой области сегодня выбирают губернатора
Kursk.com вчера в 01:55
Транспорт
Власти Екатеринбурга взялись за «бутылочное горлышко»
Администрация Екатеринбурга занимается проблемой "бутылочного горлышка" на перекрестке 8 Марта – Фрунзе.
Уралинформбюро 04:54
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Происшествия
Два человека погибли при столкновении трех микроавтобусов в Ленобласти
Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что на трассе в Лужском районе столкнулись два микроавтобуса с пассажирами, погибли два человека.
ТАСС 04:14
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ 03:49
Политика
Вышинский прокомментировал обмен заключенными между Россией и Украиной
Обмен заключенными между Россией и Украиной является «тектоническим сдвигом» в отношениях двух стран, заявил 9 сентября главный редактор РИА Новости Украины Кирилл Вышинский в ходе пресс-конференции в Москве.
REGNUM 04:32
Авто
Iveco хочет расширить производство в России
Итальянский автоконцерн Iveco планирует расширить производство грузовиков разных категорий в России и вдвое увеличить продажи в нашей стране в течение 5 лет.
Автоновости дня 03:10
Технологии
Молодым москвичам решили продавать алкоголь без паспорта
В 2020 году в Москве начнется эксперимент по внедрению электронных паспортов не только в виде карты с чипом, но и в качестве специального приложения на мобильном телефоне.
Lenta.ru 04:41
Шоу-бизнес
Собчак ответила на слухи о второй беременности
Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на слухи о беременности. Ее слова приводит телеграм-канал журнала Tatler.
РИА Новости 04:45
Политика
Нетаньяху назвал Бориса Джонсона Борисом Ельциным
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху на заседании израильского правительства сообщил о встрече в Лондоне с премьер-министром Великобритании Борисом Ельциным.
Московский Комсомолец 04:10
Происшествия
В ДТП в Краснодарском крае погибли пять человек
В результате ДТП погибли все, кто находился в машинах - пять человек.
Российская газета вчера в 19:10
Политика
«Свидетель» по делу MH17 Цемах отказался от сделки со следствием
Свидетель по уголовному делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
Радио Sputnik вчера в 11:17
Политика
Александр Осипов лидирует на выборах губернатора Забайкалья
Временно исполняющий обязанности главу Забайкальского края Александр Осипов получил 89,99% голосов избирателей после обработки 11,54% протоколов.
Телеканал 360° вчера в 09:51
Общество
В Госдуме подумывают ввести наказание за ложный вызов скорой помощи
Депутат подчеркнул, что скорая помощь продолжит оказывать россиянам бесплатную медицинскую помощь, но те, кто препятствуют этому, совершая ложные вызовы, понесут ответственность.
Газета.Ru 01:48