Общество
Первое антикоррупционное СМИГоскорпорация ВЭБ РФ вложила деньги в новую компанию Чайки-младшего
У младшего сына генпрокурора России Игоря Чайки нашли две новые компании, в которых он числится совладельцем. В одну из фирм вложила средства госкорпорация ВЭБ.РФ, при этом сыну генпрокурора достанется большая часть совместного предприятия.
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Госкорпорация ВЭБ РФ вложила деньги в новую компанию Чайки-младшего
Первое антикоррупционное СМИ08:34
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