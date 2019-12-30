Общество

Первое антикоррупционное СМИПервое антикоррупционное СМИГоскорпорация ВЭБ РФ вложила деньги в новую компанию Чайки-младшего

У младшего сына генпрокурора России Игоря Чайки нашли две новые компании, в которых он числится совладельцем. В одну из фирм вложила средства госкорпорация ВЭБ.РФ, при этом сыну генпрокурора достанется большая часть совместного предприятия.
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