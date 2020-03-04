Общество

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Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с иском к председателю Совета по правам человека при Президенте России Валерию Фадееву. Как сообщает РБК, первое слушание по делу назначено на 24 марта.
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Госкорпорация развития ВЭБ.РФ подала в Арбитражный суд Свердловской области иск к Валерию Фадееву, следует из материалов
 базы «Электронное правосудие».
РБК01:00

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ВЭБ.РФ подал в суд на главу СПЧ Фадеева

Коммерсантъ05:18

ВЭБ.РФ подал в суд на председателя Совета по правам человека

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Свердловский арбитраж рассмотрит иск «ВЭБ.РФ» к главе СПЧ Валерию Фадееву

Znak.com04:37

ВЭБ.РФ подал в суд на председателя Совета по правам человека

РБК01:00
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Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 19:12, Ашберн
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Валерий Фадеев
Российский журналист
Российский журналист, телеведущий и общественный деятель. Советник президента РФ и председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
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