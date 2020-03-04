с чего всё началось

Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с иском к председателю Совета по правам человека при Президенте России Валерию Фадееву. Как сообщает РБК, первое слушание по делу назначено на 24 марта.

Госкорпорация подала в суд на председателя Совета по правам человека

Футбол Тренер ЦСКА объяснил стычку с наставником «Спартака» после матча Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал инцидент, который произошел между ним и его спартаковским коллегой Доменико Тедеско сразу после матча 1/4 финала Кубка России по футболу.

Политика В Турции бунтуют против встречи Эрдогана с Путиным Основная оппозиционная сила, Республиканская народная партия (РНП), раскритиковала действия президента Реджепа Тайипа Эрдогана на мировой арене и усомнилась в необходимости встречи с российским лидером Владимиром Путиным, которая запланирована на 5 марта.

Политика Аваков попросил депутатов Рады помочь в продаже наркотиков Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился к депутатам Верховной рады с просьбой помочь реализовать конфискованные наркотики, находящиеся на хранении у полиции.

Шоу-бизнес Госпитализирована актриса Инна Макарова Народная артистка Советского Союза Инна Макарова попала в больницу. Известно, что она находится в тяжелом состоянии.

Экономика Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.

Общество В Госдуме отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста Депутаты не хотят сохранять пенсионный возраст в Основном документе России. В Госдуме отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста.

Здоровье Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.

Здоровье Две миссии ВОЗ посетят Украину На Украину приедут представители двух миссий Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины Игорь Кузин 4 марта в ходе брифинга.

Энергетика Лукашенко в четыре раза повысил акцизы на автомобильное топливо Александр Лукашенко подписал указ № 84 «Об акцизах на автомобильное топливо», которым с 1 марта 2020 года в четыре раза повышены акцизы на бензины и солярку, а также стимулируется «давальческая» переработка нефти в Белоруссии.

Общество Путин объяснил разницу между стабильностью и застоем Главная разница между экономической стабильностью и застоем заключается в том, что стабильность является базой для развития, а застой — по сути, движение назад и отказ от развития.