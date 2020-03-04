Общество
ГородовойГоскорпорация подала в суд на председателя Совета по правам человека
Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с иском к председателю Совета по правам человека при Президенте России Валерию Фадееву. Как сообщает РБК, первое слушание по делу назначено на 24 марта.
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Госкорпорация развития ВЭБ.РФ подала в Арбитражный суд Свердловской области иск к Валерию Фадееву, следует из материалов базы «Электронное правосудие».РБК01:00
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Болельщики подрались во время матча «Ахмат»—«Зенит»
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Брестское "Динамо" обыграло солигорский "Шахтер" и третий раз подряд завоевало Суперкубок Белоруссии по футболу.
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В понедельник, 2 марта, в Петербурге состоялся премьерный показ комедийного фильма "Отель Белград".
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Тренер ЦСКА объяснил стычку с наставником «Спартака» после матча
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В Турции бунтуют против встречи Эрдогана с Путиным
Основная оппозиционная сила, Республиканская народная партия (РНП), раскритиковала действия президента Реджепа Тайипа Эрдогана на мировой арене и усомнилась в необходимости встречи с российским лидером Владимиром Путиным, которая запланирована на 5 марта.
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В России изменят систему оплаты больничных листов и декретных отпусков
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В Италии до 15 марта закроют все учебные заведения из-за коронавируса
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился к депутатам Верховной рады с просьбой помочь реализовать конфискованные наркотики, находящиеся на хранении у полиции.
Авто
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В Госдуме отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста
Депутаты не хотят сохранять пенсионный возраст в Основном документе России. В Госдуме отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста.
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Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Космос
Испытана камера сгорания ракеты Vega, изготовленная методом 3D-печати
Камера сгорания метанового двигателя М10 ракеты Vega Evolutions, изготовленного с помощью технологии 3D-печати, прошла огневые испытания.
Футбол
Команда из четвертого дивизиона пробилась в полуфинал Кубка Германии
«Саарбрюккен» пробился в полуфинал Кубка Германии. Команда в серии послематчевых пенальти нанесла поражение «Фортуне».
Здоровье
Две миссии ВОЗ посетят Украину
На Украину приедут представители двух миссий Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины Игорь Кузин 4 марта в ходе брифинга.
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Второй финалист Кубка Франции станет известен в четверг по итогам матча "Сент-Этьен" - "Ренн".
Энергетика
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Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
Экономика
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Кино
Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»
Как сообщает ToDay News Ufa, стало известно, что со съемок уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
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Путин объяснил разницу между стабильностью и застоем
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Попадание противотанковой ракеты в Т-72М1 сняли на видео в Сирии
Танк правительственных войск Сирии во время боевых действий был атакован противотанковой управляемой ракетой террористов.
Шоу-бизнес
Барановская разместила нежный снимок с младшим сыном
Телеведущая подписала снимок в соцсети коротко — «Люблю». Телеведущая Юлия Барановская показала подписчикам в Instagram любимого мужчину.
Наука
Обнаружен более агрессивный подтип коронавируса
Исследователи из КНР выявили два подтипа коронавируса, один из которых гораздо заразнее другого, пишет газета «Бэйцзин жибао» со ссылкой на Академию наук Китая.