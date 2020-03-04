Общество
ГородовойГоскорпорация подала в суд на председателя Совета по правам человека
Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с иском к председателю Совета по правам человека при Президенте России Валерию Фадееву. Как сообщает РБК, первое слушание по делу назначено на 24 марта.
Читать в источнике
Оценить14
с чего всё началось
Госкорпорация развития ВЭБ.РФ подала в Арбитражный суд Свердловской области иск к Валерию Фадееву, следует из материалов базы «Электронное правосудие».РБК01:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 06:58, Ашберн
Авто
Geely для беспилотных машин создаст спутники
Политика
Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию России
Понятие о «государствообразующем народе» в Конституции содержится в положении о государственном языке.
Общество
Сбербанк создал модель распространения коронавируса в России
Специалисты Сбербанка разработали математическую модель распространения коронавируса в России и в мире.
Здоровье
Китайский коронавирус. Главное на 4 марта
По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, с начала декабря на материковой части Китая коронавирусом заразились 80 270 человек, почти три тысячи скончались.
Технологии
Microsoft показал новое меню «Пуск» для Windows 10
Microsoft «исследует» новый дизайн меню «Пуск» в Windows 10, в ходе которого компания уменьшит значение своих живых плиток.
Общество
Голикова сообщила Путину о поправках об ограничении цен на лекарства
Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента Владимира Путина сообщила о предложенных депутатами Госдумы поправках, предусматривающих возможность заморозки цен на лекарственные препараты, по которым цена не регулируется, в течение 90 дней.
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения бомбардировщика противотанковой ракетой
На телеканале «Звезда» был показан ролик, на котором демонстрируется, как Су-25 уничтожает бомбардировщик с помощью противотанковой ракеты «Вихрь».
Происшествия
ТАСС: против владельца сети «Тарас Бульба» возбудили новое дело
Следователи возбудили новое уголовное дело против владельца сети ресторанов «Корчма "Тарас Бульба"» Юрия Белойвана, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Общество
В России хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах
В Госдуме доработали законопроект, в рамках которого могут запретить торговлю алкоголем в заведениях, расположенных в жилых домах.
Авто
BMW обновила свой фирменный логотип
BMW обновила свой фирменный логотип, который сохранил круглую форму, но при этом в нем нет заливки внешнего круга и отличается шрифтовое начертание букв.
Хоккей
Малкин помог «Питтсбургу» прервать серию из шести поражений в НХЛ
Происшествия
Заключенные устроили погром в колонии с экс-полковником Захарченко
Заключенные мордовской исправительной колонии, где отбывает наказание экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, устроили погром в отряде.
Музыка
От России на Евровидение поедет группа Little Big
В России о группе Little Big из Санкт-Петербурга узнали в 2013 году, когда она выпустила на YouTube клип на песню Every Day I’m Drinking.
Происшествия
В Твери госпитализирован мужчина с подозрением на коронавирус
В Твери пациент с подозрением на коронавирус госпитализирован в Калининскую больницу, передает "АиФ Тверь" со ссылкой на медицинское учреждение.
Экономика
ФРС США понизила ключевую ставку до 1—1,25%
Федеральная резервная система (ФРС) США понизила ключевую ставку с 1,5—1,75% годовых до 1—1,25% на фоне развивающихся рисков, вызванных ситуацией с коронавирусом.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Экономика
Счетная палата усомнилась в реальности прогноза снижения бедности
В Счетной палате усомнились, что бедность в России в 2020 году может быть снижена до заявленного уровня 10,8%. Чтобы достичь этого показателя, необходимо увеличить доходы почти 1 млн малообеспеченных россиян.
Происшествия
СКР проводит доследственную проверку массового отравления в Иркутске
Следственное управление СК РФ по Иркутской области начало проверку по сообщению средств массовой информации об отравлении иркутян.
Шоу-бизнес
Приемная дочь певицы Понаровской рассказала о жизни в детском доме
Общество
Госдума приняла социальные поправки в бюджет-2020 в I чтении
Правительственный законопроект об изменениях параметров федерального бюджета 2020−2022 годов Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Политика
Суд в Греции отпустил экс-командира украинского батальона «Айдар»
Суд в Греции освободил из-под стражи экс-командира батальона "Айдар" и бывшего депутата Верховной рады Украины VIII созыва Сергея Мельничука, задержанного 1 марта, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею может пройти в сокращенном формате
Вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола заявил, что в IIHF рассматривают вариант проведения чемпионата мира 2020 года в усеченном формате из-за коронавируса.
Футбол
Матч Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесён
Матч четвертьфинала Олимп — Кубка России между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» перенесён.
Армия и оружие
Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб
Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Шоу-бизнес
Кудрявцева была огорчена назначением Бузовой ведущей премии Муз-ТВ
Ранее стало известно, что новой ведущей премии Муз-ТВ станет Ольга Бузова.
Армия и оружие
ЦПВС: террористы попытались применить химоружие в Идлибе
«3 марта 2020 года в ходе ответных действий подразделений сирийских правительственных войск против террористов группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* в восточной части зоны деэскалации «Идлиб» получены неопровержимые доказательства неудавшейся провокации с использованием химического оружия», — говорится в сообщении.
Футбол
Неудачи «Ливерпуля» в последних играх связали с письмом фаната «МЮ»
В социальных сетях вспомнили, что совсем недавно 10-летний фанат «Манчестер Юнайтед» направил письмо Юргену Клоппу, где попросил мерсисайдцев перестать побежать.