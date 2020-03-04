Общество

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Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с иском к председателю Совета по правам человека при Президенте России Валерию Фадееву. Как сообщает РБК, первое слушание по делу назначено на 24 марта.
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Госкорпорация развития ВЭБ.РФ подала в Арбитражный суд Свердловской области иск к Валерию Фадееву, следует из материалов
 базы «Электронное правосудие».
РБК01:00

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ВЭБ.РФ подал в суд на главу СПЧ Фадеева

Коммерсантъ05:18

Госкорпорация ВЭБ.РФ подала в суд на главу президентского Совета по правам человека Валерия Фадеева

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Главу Совета по правам человека при президенте вызывают в свердловский суд

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Свердловский арбитраж рассмотрит иск «ВЭБ.РФ» к главе СПЧ Валерию Фадееву

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ВЭБ.РФ подал иск к главе СПЧ Валерию Фадееву

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ВЭБ.РФ подал в суд на председателя Совета по правам человека

Ведомости02:08

ВЭБ.РФ подал в суд на председателя Совета по правам человека

РБК01:00
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Geely для беспилотных машин создаст спутники

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Microsoft показал новое меню «Пуск» для Windows 10

Microsoft «исследует» новый дизайн меню «Пуск» в Windows 10, в ходе которого компания уменьшит значение своих живых плиток.
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Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента Владимира Путина сообщила о предложенных депутатами Госдумы поправках, предусматривающих возможность заморозки цен на лекарственные препараты, по которым цена не регулируется, в течение 90 дней.
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Появилось видео уничтожения бомбардировщика противотанковой ракетой

На телеканале «Звезда» был показан ролик, на котором демонстрируется, как Су-25 уничтожает бомбардировщик с помощью противотанковой ракеты «Вихрь».
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ТАСС: против владельца сети «Тарас Бульба» возбудили новое дело

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В России хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах

В Госдуме доработали законопроект, в рамках которого могут запретить торговлю алкоголем в заведениях, расположенных в жилых домах.
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BMW обновила свой фирменный логотип

BMW обновила свой фирменный логотип, который сохранил круглую форму, но при этом в нем нет заливки внешнего круга и отличается шрифтовое начертание букв.
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Малкин помог «Питтсбургу» прервать серию из шести поражений в НХЛ

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Заключенные устроили погром в колонии с экс-полковником Захарченко

Заключенные мордовской исправительной колонии, где отбывает наказание экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, устроили погром в отряде.
Газета.Ru 05:02
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От России на Евровидение поедет группа Little Big

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В Твери госпитализирован мужчина с подозрением на коронавирус

В Твери пациент с подозрением на коронавирус госпитализирован в Калининскую больницу, передает "АиФ Тверь" со ссылкой на медицинское учреждение.
Газета.Ru 05:52
Экономика

ФРС США понизила ключевую ставку до 1—1,25%

Федеральная резервная система (ФРС) США понизила ключевую ставку с 1,5—1,75% годовых до 1—1,25% на фоне развивающихся рисков, вызванных ситуацией с коронавирусом.
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СКР проводит доследственную проверку массового отравления в Иркутске

Следственное управление СК РФ по Иркутской области начало проверку по сообщению средств массовой информации об отравлении иркутян.
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Госдума приняла социальные поправки в бюджет-2020 в I чтении

Правительственный законопроект об изменениях параметров федерального бюджета 2020−2022 годов Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.
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Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
Политика

Суд в Греции отпустил экс-командира украинского батальона «Айдар»

Суд в Греции освободил из-под стражи экс-командира батальона "Айдар" и бывшего депутата Верховной рады Украины VIII созыва Сергея Мельничука, задержанного 1 марта, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
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Хоккей

Чемпионат мира по хоккею может пройти в сокращенном формате

Вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола заявил, что в IIHF рассматривают вариант проведения чемпионата мира 2020 года в усеченном формате из-за коронавируса.
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Матч Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесён

Матч четвертьфинала Олимп — Кубка России между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» перенесён.
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Армия и оружие

Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб

Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Московский Комсомолец вчера в 17:19
Шоу-бизнес

Кудрявцева была огорчена назначением Бузовой ведущей премии Муз-ТВ

Ранее стало известно, что новой ведущей премии Муз-ТВ станет Ольга Бузова.
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Армия и оружие

ЦПВС: террористы попытались применить химоружие в Идлибе

«3 марта 2020 года в ходе ответных действий подразделений сирийских правительственных войск против террористов группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* в восточной части зоны деэскалации «Идлиб» получены неопровержимые доказательства неудавшейся провокации с использованием химического оружия», — говорится в сообщении.
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Футбол

Неудачи «Ливерпуля» в последних играх связали с письмом фаната «МЮ»

В социальных сетях вспомнили, что совсем недавно 10-летний фанат «Манчестер Юнайтед» направил письмо Юргену Клоппу, где попросил мерсисайдцев перестать побежать.
NewInform вчера в 21:11
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Валерий Фадеев
Российский журналист
Российский журналист, телеведущий и общественный деятель. Советник президента РФ и председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
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