с чего всё началось

Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с иском к председателю Совета по правам человека при Президенте России Валерию Фадееву. Как сообщает РБК, первое слушание по делу назначено на 24 марта.

Госкорпорация подала в суд на председателя Совета по правам человека

Политика Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.

Здоровье Китайский коронавирус. Главное на 4 марта По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, с начала декабря на материковой части Китая коронавирусом заразились 80 270 человек, почти три тысячи скончались.

Общество Голикова сообщила Путину о поправках об ограничении цен на лекарства Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента Владимира Путина сообщила о предложенных депутатами Госдумы поправках, предусматривающих возможность заморозки цен на лекарственные препараты, по которым цена не регулируется, в течение 90 дней.

Авто BMW обновила свой фирменный логотип BMW обновила свой фирменный логотип, который сохранил круглую форму, но при этом в нем нет заливки внешнего круга и отличается шрифтовое начертание букв.

Музыка От России на Евровидение поедет группа Little Big В России о группе Little Big из Санкт-Петербурга узнали в 2013 году, когда она выпустила на YouTube клип на песню Every Day I’m Drinking.

Экономика ФРС США понизила ключевую ставку до 1—1,25% Федеральная резервная система (ФРС) США понизила ключевую ставку с 1,5—1,75% годовых до 1—1,25% на фоне развивающихся рисков, вызванных ситуацией с коронавирусом.

Здоровье Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.

Экономика Счетная палата усомнилась в реальности прогноза снижения бедности В Счетной палате усомнились, что бедность в России в 2020 году может быть снижена до заявленного уровня 10,8%. Чтобы достичь этого показателя, необходимо увеличить доходы почти 1 млн малообеспеченных россиян.

Происшествия СКР проводит доследственную проверку массового отравления в Иркутске Следственное управление СК РФ по Иркутской области начало проверку по сообщению средств массовой информации об отравлении иркутян.

Биатлон МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.

Политика Суд в Греции отпустил экс-командира украинского батальона «Айдар» Суд в Греции освободил из-под стражи экс-командира батальона "Айдар" и бывшего депутата Верховной рады Украины VIII созыва Сергея Мельничука, задержанного 1 марта, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

Хоккей Чемпионат мира по хоккею может пройти в сокращенном формате Вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола заявил, что в IIHF рассматривают вариант проведения чемпионата мира 2020 года в усеченном формате из-за коронавируса.