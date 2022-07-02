RT на русскомГосминистр по делам культуры Германии выступила против отмены русской культуры в ЕвропеГосминистр по делам культуры Германии Клаудия Рот ("Зеленые") пообещала "не позволить президенту России Владимиру Путину забрать Чехова" и выступила против отмены российской культуры на Западе.РИА НовостиВ качестве примера бойкота министр напомнила, как бургомистр в земле Северный Рейн-Вестфалия запретил молодежному оркестру играть Чайковского.КоммерсантъГермания после начала спецоперации России на Украине начала разрывать связи с российскими учреждениями и фирмами.ТАССПосле начала спецоперации на Украине в странах Запада стали раздаваться призывы к отмене русской культуре, также участились случаи русофобии.РИА НовостиЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняРБКЯмал-МедиаПрофильПятый каналЦарьградГазета.RuВечерняя МоскваАргументы и ФактыREGNUMАбзацФАНLife.ruРЕН ТВТелеканал 360°Комсомольская правдаТК ЗвездаНародные новостиПодробнее о событииГосминистр Германии выступила против бойкота русской культуреАргументы и Факты19:59Госминистр по делам культуры Германии выступила против отмены русской культуры в ЕвропеRT на русском18:16Госминистр культуры Германии Клаудия Рот выступила против бойкота русской культурыLenta.ruвчера в 16:16Госминистр ФРГ выступила против бойкота российской культуры из-за УкраиныТАСС18:13Министр культуры Германии выступила против запрета российской культурыГазета.Ru18:49В Минкульте Германии выступили против отмены русской культурыКомсомольская правда18:13Госминистр культуры Германии Рот выступила против отмены русской культуры на ЗападеРИА Новостивчера в 15:42Показать ещёОценить528Поделиться