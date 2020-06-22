Общество

КоммерсантъКоммерсантъГособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
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Прокурор изменил сумму ущерба по делу «Седьмой студии»

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Обвинение запросило для фигурантов дела «Седьмой студии» реальные сроки

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Минкульт не стал отзывать иск на 129 млн рублей к Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела Седьмой студии

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Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге

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Режим самоизоляции для пожилых свердловчан продлен до 29 июня

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил ограничительные меры еще на неделю - до 29 июня.
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Политика

Защита по делу MH17 запросит расследовать радиолокационные данные

Защита обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины Олега Пулатова запросит продолжение расследования по радиолокационными данным, чтобы установить, находились ли истребитель или ракета поблизости с пассажирским самолетом в день трагедии, заявила голландский адвокат Сабине тен Дуссхате на судебных слушаниях в понедельник.
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Bimru.ru вчера в 02:46
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Энергетика

Минэнерго назвало справедливой ценой для нефти $40–50 за баррель

Министерство энергетики РФ считает справедливой ценой равновесия для нефти $40–50 за баррель.
Известия 05:58
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Происшествия

Стычки произошли на митинге в Харькове, пострадали полицейские

Двое полицейских пострадали в результате столкновения на митинге у Харьковского областного диспансера радиационной защиты.
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Песков заявил о постоянной сменяемости власти в России

В России происходит постоянный процесс ротации во власти, не замечать его было бы неверно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
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Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля

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Политика

Каждый третий житель Украины жалеет о распаде СССР, показал опрос

"Половина украинцев (50,1%) не жалеют о распаде СССР, но при этом каждый третий (33,5%) жалеет", - говорится в публикации на сайте КМИС в понедельник.
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Футбол

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Футбол

Гончаренко может покинуть пост главного тренера ФК ЦСКА

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Шоу-бизнес

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Подписчики тут же оставили множество комментариев о том, что Ольга наверняка ждет ребенка.
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В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям

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Экономика

Новую пенсионную реформу предрекли России

В 2024-2025 годах в России может быть реализована еще одна пенсионная реформа.
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Единоборства

Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса

Представитель России, боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о результатах поединка с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках турнира UFC Вегас 3, который прошел в Лас-Вегасе.
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Вышел трейлер фильма ужасов «Кольская сверхглубокая»

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Южная Корея заявила о новой волне коронавируса

В начале мая в стране выявили резкий рост выявленных случаев заражения коронавируса.
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Общество

У министра культуры требуют отозвать иск по делу «Седьмой студии»

Независимая газета вчера в 12:35
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Общество

Голикова заявила, что носить маски придется и осенью

Россиянам придется носить маски и пользоваться антисептиками осенью, пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
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Общество

Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Ситуация с распространением коронавируса в Москве улучшается, это позволит с 1 июля начать реконструкцию еще 25 городских поликлиник, сообщил мэр Сергей Собянин в понедельник.
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Власти Краснодара отменили проведение парада Победы 24 июня

В Краснодаре отменен торжественный парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, который должен был состояться 24 июня.
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Происшествия

Крупную нарколабораторию обнаружили во Владимирской области

В одной из деревень Петушинского района в неэксплуатирумом здании полицейскими было обнаружено оборудование, а также костюмы индивидуальной защиты.
Молва 07:21
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Политика

Стали известны новые детали телефонных разговоров Порошенко и Байдена

Стали известны новые детали телефонных разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Российская газета 08:54
Наука

Искусственный интеллект может обладать опасными алгоритмами

Алгоритмы искусственного интеллекта способствуют созданию широкого доступа к данным.
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Происшествия

Ученый Ковалев получил 7 лет колонии за госизмену

Мособлсуд в понедельник приговорил к 7 годам колонии строгого режима бывшего начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Романа Ковалева, признав его виновным в государственной измене.
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Происшествия

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Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил

Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России.
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По утверждению автора материала, Путин написал статью о Второй мировой войне длиной 9 тысяч слов, из которых нет ни одного правдивого, все они являются ложью.
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Бойфренд назвал причину смерти блогера Насти Тропицель

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Общество

Великобритания возобновила работу визовых центров в России

"Для входа в визовый центр потребуется измерить температуру тела, использовать защитную маску и соблюдать правила социального дистанцирования",- добавляет дипмиссия, отмечая, что "с учётом эпидемиологической ситуации, визовые центры не смогут сразу же возобновить работу в полном объёме".
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Как работают Яндекс.Новости?
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