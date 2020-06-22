Общество
КоммерсантъГособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
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ФСБ сообщила о задержании начальника отдела полиции одного из районов Курской области по подозрению в госизмене.
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко уехал в Белоруссию после матча с «Зенитом» (0:4) в 23-м туре чемпионата России, сообщает журналист Вячеслав Короткин.
LiveSport.ru 07:03
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ФСБ рассекретила преступления нацистов в Крыму
В Крыму ФСБ рассекретила и передала в Государственный архив республики документы о фактах нацистских преступлений против мирного населения полуострова в годы Великой Отечественной войны.
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Инопланетяне и феерическое зрелище: космический репортаж «Вестей в субботу»
Одни волны накладываются на другие, — вспоминает Сергей Крикалев, космонавт, Герой СССР, исполнительный директор гокорпорации "Роскосмос" по пилотируемым космическим программам.
Вести.Ru 20 июня в 15:09
Общество
ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки
Ранее поступала информация о том, что по состоянию на утро 22 июня число фактов заражения COVID-19 в мире перевалило за 9 000 000.
Evo-rus.com 02:37
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Новая функция «ВКонтакте» стала доступна всем пользователям
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Российский президент Владимир Путин считает, что визит украинского руководства в Москву неизбежно состоится, это вопрос времени.
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Заседание по уголовному делу в отношении Олега Соколова снова перенесли.
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В Госдуме заинтересовались ростом доли японских ценных бумаг в золотовалютных активах ЦБ
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Финансовая газета 19 июня в 08:15
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Звездный фотограф Дмитрий Исхаков и муж певицы Полины Гагариной после распространившихся в Сети слухов о разводе с артисткой опубликовал в своем профиле архивный кадр супруги с детьми.
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Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 20 июня в 05:42
Общество
Илон Маск назвал семь своих любимых видеоигр
Российская газета 06:52
Происшествия
Стало известно о возможном аресте Верзилова за мелкое хулиганство
Издателю «Медиазоны», участнику арт-группы «Война» Петру Верзилову грозит арест за мелкое хулиганство.
Lenta.ru вчера в 16:29
Общество
Главврачу Покровской больницы присвоили звание Героя труда
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 04:51
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У Димы Билана отняли победу на «Евровидении-2008»
У Димы Билана отняли победу на "Евровидении-2008" Вместо него первый приз решено присудить Ани Лорак.
Экспресс газета вчера в 12:31
Спорт
30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов
Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.
Pravda.Ru 06:43
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«Чужих» снабдили предупреждением об «устаревшем взгляде»
Британский платный телеканал Sky снабдил ряд популярных фильмов и мультфильмов, которые считаются классическими для своих жанров, специальными предупреждениями, указывающими на наличие в них "устаревших взглядов", которые могут показаться "оскорбительными отдельным категориям зрителей".
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Дуров определил новые цели «цифрового сопротивления»
Павел Дуров в очередной раз поприветствовал разблокировку Telegram в России, похвалив участников так называемого "цифрового сопротивления", которые помогли россиянам обойти запрет и сохранить доступ к мессенджеру.
Газета.Ru 05:23
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Тест тренера Джоковича на коронавирус дал положительный результат
Тест на коронавирус фитнес-тренера первой ракетки мира Новака Джоковича Марко Панини дал положительный результат, сообщает Sport Klub.
Газета.Ru 04:32
Происшествия
В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям
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Очаг коронавируса нашли на станции переливания крови в Тюмени
В Тюмени девять сотрудников лаборатории на станции переливания крови заразились коронавирусом, сообщил начальник отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Александр Летюшев.
Интерфакс 06:32
Общество
ПФР готовит россиянам единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей
Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
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Олег Тактаров отреагировал на поражение Александра Волкова
Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров прокомментировал поражение Александра Волкова, который на турнире UFC on ESPN 11 в Лас-Вегасе в потенциальном претендентском матче уступил единогласным решением американцу Кертису Блэйдсу.
FightTime.ru вчера в 07:34
Путешествия
Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля
Авиакомпания "Россия" 22 июня выполнила первый туристический рейс в Сочи из московского аэропорта "Шереметьево" в рамках совместной с оператором "Библио-Глобус" переработанной программы туристических полетов.
РИА Новости 06:34
Экономика
Эксперты Sohu прокомментировали маневр России на фоне распродажи Китаем госдолга США
Ход российских властей стал очень неожиданным на фоне продажи гособлигаций США крупнейшими иностранными держателями американского госдолга, считают обозреватели китайского издания Sohu.
Политическая Экспертиза 20 июня в 08:50
Экономика
Пенсионерам пересчитают выплаты за два года
Согласно документу, пенсионеры смогут получить перерасчет пенсионных выплат за два года. Это будет период с 2016 по 2018 годы.
СургутИнтерНовости вчера в 14:05