Общество
КоммерсантъГособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
По словам прокурора, господа Серебренников, Итин и Малобродский, как руководители «Седьмой студии», похитили большую часть субсидий, выделенных Минкультом на проект «Платформа» в 2011–2014 годах. Никто из подсудимых вины не признает.
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Кирилл Серебренников: ждет приговора и думает о Тарковском
Наше время (г. Ростов-на-Дону)вчера в 06:30
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