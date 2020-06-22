Общество

КоммерсантъКоммерсантъГособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

По словам прокурора, господа Серебренников, Итин и Малобродский, как руководители «Седьмой студии», похитили большую часть субсидий, выделенных Минкультом на проект «Платформа» в 2011–2014 годах. Никто из подсудимых вины не признает.
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Наше время (г. Ростов-на-Дону)вчера в 06:30
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Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя поправки в Конституцию, заявил, что президенту Владимиру Путину необходимо баллотироваться на следующий срок.
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Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

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ФСБ рассекретила документы о нацистских преступлениях в Крыму

УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в понедельник, 22 июня, передаст в Государственный архив региона документы о преступлениях нацистов в Крыму в годы Великой Отечественной войны.
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Задержан подозреваемый в убийстве иностранного студента в Волгограде

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Смоленске подозреваемого в убийстве иностранного студента в Волгограде.
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В Ленобласти дачник расстрелял лодку с отдыхающими

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За сутки в России выявлено 7 600 заболевших коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 7 600 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2 473 (32,5%).
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Блогер из России погибла в ДТП на Бали

Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель.
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Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой

Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
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ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми

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Песков рассказал о портрете Путина на диване в его кабинете

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, откуда взялся портрет главы государства Владимира Путина у него в кабинете, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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