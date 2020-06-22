По словам прокурора, господа Серебренников, Итин и Малобродский, как руководители «Седьмой студии», похитили большую часть субсидий, выделенных Минкультом на проект «Платформа» в 2011–2014 годах. Никто из подсудимых вины не признает.

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Наше время (г. Ростов-на-Дону)

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