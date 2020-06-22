Общество

КоммерсантъКоммерсантъГособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
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Прокурор изменил сумму ущерба по делу «Седьмой студии»

РБК08:13

Гособвинение попросило у суда 6 лет колонии для режиссера Серебренникова

Интерфакс06:09

Прокурор запросил от 4-х до 6-ти лет колонии для фигурантов дела «Седьмой студии»

Эхо Москвы11:12

Прокурор запросил 6 лет колонии для режиссёра Серебренникова

RT на русском05:51

Обвинение запросило для фигурантов дела «Седьмой студии» реальные сроки

РИА Новости05:56

Минкультуры считает доказанным факт хищений около 129 млн рублей студией Серебренникова

ТАСС05:49

Для Серебренникова запросили 6 лет колонии

Профиль06:36
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 12:09, Ашберн
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Ольга Бузова намекнула на беременность

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ПФР готовит россиянам единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей

Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
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Гарик Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус

Российский актер, комик, телеведущий и в целом шоумен Гарик Харлмов опубликовал в своем Instagram пост, где объявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус, звездой ситкома "Интерны" и героиней резонансной сцены в триллере "Текст".
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«Медленный яд»: доктор Ковальков перечислил самые вредные продукты

Врач-диетолог, доктор медицинских наук и профессор Алексей Ковальков назвал продукты, которые следует исключить из рациона во избежание проблем со здоровьем.
РИА Новости 05:00
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В Петербурге задержали молодых людей, избивших музыканта и его жену

Санкт-Петербург, 22 июня 2020, 18:19 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали четырех молодых людей, напавших на уличного музыканта и его беременную жену под предлогом расхождения в музыкальных вкусах.
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Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
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Происшествия

Блогер из России погибла в ДТП на Бали

Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель.
ТАСС вчера в 22:28
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Шоу-бизнес

Экс-жена Андрея Григорьева-Апполонова снялась обнаженной

Мария Лопатова, экс-жена певца Андрея Григорьева-Апполонова, сделала фото в обнаженном виде.
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Шоу-бизнес

Мария Порошина опубликовала редкое фото с сыном

В январе прошлого года актриса Мария Порошина родила пятого ребенка - сына Андрея.
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«Газпром» временно приостановит поставки газа по «Турецкому потоку»

Поставки российского газа по газопроводу «Турецкий поток» будут приостановлены с 23 по 29 июня 2020 года для проведения плановых работ, говорится в сообщении компании Turkstream.
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Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»

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В Ленобласти дачник расстрелял лодку с отдыхающими

Российская газета 03:26
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Реалистичные макеты iPhone 12 раскрыли дизайн устройств

Слово и Дело 07:30
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Футбол

Кудряшов: поддержка Хиддинка помогла сборной России во время ЧМ-2018

Защитник «Антальяспора» и сборной России Фёдор Кудряшов отметил важность поддержки экс-наставника национальной команды Гуса Хиддинка во время чемпионата мира, который прошёл в 2018 году.
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Общество

Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Президент России Владимир Путин отложил проведение парада в честь 75-летия Победы из-за ситуации с распространением коронавируса.
РИА Новости вчера в 17:25
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Шоу-бизнес

Леонардо Ди Каприо устроил своей девушке грандиозный день рождения

Актер решил устроить грандиозную вечеринку в честь дня рождения своей избранницы, а провели ее на борту шикарной 43-метровой яхты неподалеку от Малибу, в штате Калифорния.
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова рассказала о проблемах сына со здоровьем

Недавно Оксана Самойлова рассказала о проблемах сына со здоровьем своим подписчикам в социальной сети Instagram.
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Происшествия

В Антарктиде произошел пожар на российской научной станции

На российской научной станции "Мирный" произошел пожар, полностью сгорели несколько лабораторий, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление НИИ Арктики и Антарктики в понедельник.
Газета.Ru 11:26
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Происшествия

Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань

Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 11:29
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Шоу-бизнес

Давид Манукян попал в больницу после ссоры с рэпером Серегой

Pravda.Ru 10:47
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Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
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Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной ответил на слухи о разводе с певицей

Фотограф Дмитрий Исхаков в своем Instagram прокомментировал слухи о расставании со своей супругой певицей Полиной Гагариной .
РИА Новости 08:51
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Авто

Тюнеры сделали роскошный Mercedes-Benz GLE в стиле Майбаха

Немецкая мастерская Hofele Design, основанная в 1983 году, сделала роскошную версию Mercedes-Benz GLE.
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Дешевый кроссовер Nissan Magnite появится с большим опозданием

Первой страной, в которой появится Nissan Magnite, станет Индия.
Российская газета 10:00
Общество

Голикова заявила о сохранении масочного режима как минимум до осени

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости соблюдать масочный режим как минимум до осени для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса и избежать сезонных простудных заболеваний, передает ТАСС.
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Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил

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Плюс-сайз-модель провела тренировку в облегающем наряде и восхитила поклонников

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В Омской области людям, пришедшим на голосование по поправкам в Конституцию, пообещали подарки.
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Шоу-бизнес

Похудевшая Надежда Бабкина похвасталась новым образом

70-летняя народная артистка предстала перед поклонниками с новой прической и в элегантном наряде.
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Лера Кудрявцева с дочерью отдыхает в Адлере

Известная телеведущая Лера Кудрявцева вместе с мужем хоккеистом Игорем Макаровым воспитывает маленькую дочь.
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