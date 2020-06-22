Общество
КоммерсантъГособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Читать в источнике
Оценить895
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 12:09, Ашберн
Шоу-бизнес
Ольга Бузова намекнула на беременность
Paparazzi.ru 02:30
Общество
ПФР готовит россиянам единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей
Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
Шоу-бизнес
Гарик Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус
Российский актер, комик, телеведущий и в целом шоумен Гарик Харлмов опубликовал в своем Instagram пост, где объявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус, звездой ситкома "Интерны" и героиней резонансной сцены в триллере "Текст".
Российская газета 10:48
Здоровье
«Медленный яд»: доктор Ковальков перечислил самые вредные продукты
Врач-диетолог, доктор медицинских наук и профессор Алексей Ковальков назвал продукты, которые следует исключить из рациона во избежание проблем со здоровьем.
РИА Новости 05:00
Происшествия
В Петербурге задержали молодых людей, избивших музыканта и его жену
Санкт-Петербург, 22 июня 2020, 18:19 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали четырех молодых людей, напавших на уличного музыканта и его беременную жену под предлогом расхождения в музыкальных вкусах.
REGNUM 11:19
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
Происшествия
Блогер из России погибла в ДТП на Бали
Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель.
ТАСС вчера в 22:28
Шоу-бизнес
Экс-жена Андрея Григорьева-Апполонова снялась обнаженной
Мария Лопатова, экс-жена певца Андрея Григорьева-Апполонова, сделала фото в обнаженном виде.
Дни24 06:58
Шоу-бизнес
Мария Порошина опубликовала редкое фото с сыном
В январе прошлого года актриса Мария Порошина родила пятого ребенка - сына Андрея.
MedikForum.ru вчера в 15:55
Энергетика
«Газпром» временно приостановит поставки газа по «Турецкому потоку»
Поставки российского газа по газопроводу «Турецкий поток» будут приостановлены с 23 по 29 июня 2020 года для проведения плановых работ, говорится в сообщении компании Turkstream.
Rambler News Service 10:02
Происшествия
В Ленобласти дачник расстрелял лодку с отдыхающими
Российская газета 03:26
Гаджеты
Реалистичные макеты iPhone 12 раскрыли дизайн устройств
Слово и Дело 07:30
Футбол
Кудряшов: поддержка Хиддинка помогла сборной России во время ЧМ-2018
Защитник «Антальяспора» и сборной России Фёдор Кудряшов отметил важность поддержки экс-наставника национальной команды Гуса Хиддинка во время чемпионата мира, который прошёл в 2018 году.
Чемпионат 11:18
Общество
Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Президент России Владимир Путин отложил проведение парада в честь 75-летия Победы из-за ситуации с распространением коронавируса.
РИА Новости вчера в 17:25
Шоу-бизнес
Леонардо Ди Каприо устроил своей девушке грандиозный день рождения
Актер решил устроить грандиозную вечеринку в честь дня рождения своей избранницы, а провели ее на борту шикарной 43-метровой яхты неподалеку от Малибу, в штате Калифорния.
Телепрограмма 07:29
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассказала о проблемах сына со здоровьем
Недавно Оксана Самойлова рассказала о проблемах сына со здоровьем своим подписчикам в социальной сети Instagram.
HotGeo 04:54
Происшествия
В Антарктиде произошел пожар на российской научной станции
На российской научной станции "Мирный" произошел пожар, полностью сгорели несколько лабораторий, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление НИИ Арктики и Антарктики в понедельник.
Газета.Ru 11:26
Происшествия
Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань
Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 11:29
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной ответил на слухи о разводе с певицей
Фотограф Дмитрий Исхаков в своем Instagram прокомментировал слухи о расставании со своей супругой певицей Полиной Гагариной .
РИА Новости 08:51
Авто
Тюнеры сделали роскошный Mercedes-Benz GLE в стиле Майбаха
Немецкая мастерская Hofele Design, основанная в 1983 году, сделала роскошную версию Mercedes-Benz GLE.
Журнал Авто.ру 08:22
Авто
Дешевый кроссовер Nissan Magnite появится с большим опозданием
Первой страной, в которой появится Nissan Magnite, станет Индия.
Российская газета 10:00
Общество
Голикова заявила о сохранении масочного режима как минимум до осени
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости соблюдать масочный режим как минимум до осени для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса и избежать сезонных простудных заболеваний, передает ТАСС.
Ведомости 11:28
Шоу-бизнес
Плюс-сайз-модель провела тренировку в облегающем наряде и восхитила поклонников
Lenta.ru 11:41
Авто
Омичам пообещали подарки за голосование по поправкам в Конституцию
В Омской области людям, пришедшим на голосование по поправкам в Конституцию, пообещали подарки.
Пишет Омск 11:35
Шоу-бизнес
Похудевшая Надежда Бабкина похвасталась новым образом
70-летняя народная артистка предстала перед поклонниками с новой прической и в элегантном наряде.
MedikForum.ru 08:23
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева с дочерью отдыхает в Адлере
Известная телеведущая Лера Кудрявцева вместе с мужем хоккеистом Игорем Макаровым воспитывает маленькую дочь.
Летидор 05:55