Общество

ВедомостиВедомостиПрокурор попросил приговорить Серебренникова к 6 годам колонии

Прокурор попросил приговорить режиссера Кирилла Серебренникова к 6 годам колонии по делу «Седьмой студии». Для генерального продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского гособвинение запросило пять лет колонии.
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Режиссер Кирилл Серебренников награжден Союзом театральных критиков Франции

Коммерсантъ10:30

Обвинение запросило для фигурантов дела «Седьмой студии» реальные сроки

РИА Новости05:56

Гособвинение попросило у суда 6 лет колонии для режиссера Серебренникова

Интерфакс06:09

Для Серебренникова запросили 6 лет колонии

Профиль06:36

Прокурор изменил сумму ущерба по делу «Седьмой студии»

РБК08:13

Минкультуры считает доказанным факт хищений около 129 млн рублей студией Серебренникова

ТАСС05:49

Прокурор попросил приговорить режиссера Кирилла Серебренникова к шести годам заключения по делу Седьмой студии

Эхо Москвы09:40
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Общество

Международный арбитраж отклонил иск банкира Пугачева к России

Международный арбитраж в Париже отклонил все требования основателя Межпромбанка (МПБ) Сергея Пугачева, который пытался взыскать с России более $14 млрд, сообщили в пресс-службе российского Минюста.
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Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР

Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
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Общество

Минкомсвязь назвала причины разблокировки Telegram

Решение о разблокировке Telegram принято в связи с невозможностью его заблокировать, а также из-за активного сотрудничества представителей мессенджера по вопросам борьбы с терроризмом, сообщил замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.
РИА Новости 09:17
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Экономика

Кабмин увеличил объем субсидий для малого и среднего бизнеса

Правительство увеличило до 104 миллиардов рублей объем бюджетных ассигнований на прямую безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу, работающему в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции.
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Россия отказалась от использования РЛС «Балхаш» в Казахстане

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Большинство американцев не смогли ответить на вопрос о празднике 8 мая

Исследование продемонстрировало, что 69% респондентов либо не знали, какое событие произошло 8 мая, либо ответили на соответствующий вопрос неправильно.
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Гарик Харламов сообщил о разводе с Кристиной Асмус

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РБК 10:29
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Происшествия

Заседание по делу обвиняемого в убийстве Соколова пройдет 29 июня

Заседание по делу обвиняемого в убийстве аспирантки историка Олега Соколова продолжится 29 июня, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 10:22
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Общество

Голикова заявила о необходимости соблюдать масочный режим даже осенью

Вице-премьер Татьяна Голикова в эфире Первого канала предупредила россиян, что масочный режим придется соблюдать даже осенью.
Газета.Ru 09:59
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День икс. Завтра в Югре решится вопрос о продлении самоизоляции

9 июня на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса в Югре губернатор заявила, что самоизоляция в регионе будет действовать до 23 июня включительно.
СургутИнформТВ 08:35
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал, сколько актер выпил перед аварией

На прошлой неделе адвокат говорил, что в тот день у артиста умер близкий человек. Затем юрист представил другую версию событий.
РИА Новости 08:43
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Шоу-бизнес

Кудрявцева похвалилась отдыхом в «санатории детства» в Адлере

В Instagram Stories Кудрявцева провела для фанатов целую экскурсию по санаторию — похвалилась видами и убранством номеров.
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Хоккей

IIHF объявила новые даты ЧМ-2021 по хоккею

Стали известны новые даты проведения ЧМ-2021 по хоккею, матчи которого проведут в Минске и Риге. Об этом говорится в сообщении IIHF.
ProstoProSport 09:53
Политика

Байден требовал у Порошенко сохранить в должности главу «Нафтогаза»

Согласно предоставленным записям, Байден в ультимативной форме требовал от Порошенко сохранить должность Коболеву, которого, по словам депутата, хотел снять бывший глава правительства Украины Владимир Гройсман.
Газета.Ru 09:56
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В Беларуси стартовало производство кроссоверов Changan для России

На белорусском предприятии "Юнисон" стартовало производство кроссоверов Changan CS35 Plus.
За рулем Кубань вчера в 16:12
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Мишустин увеличил до 60% субсидирование перевода машин на газ

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил увеличение субсидий на затраты по переводу автомобилей с бензина на газ.
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Муж Полины Гагариной ответил на слухи о разводе с певицей

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Арктическое направление России сочли уязвимым для ВВС США

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Верзилов в суде сообщил о провокации полиции и погоне у станции метро

Издатель «Медиазоны» и участник арт-группы «Война» Петр Верзилов, обвиняемый в мелком хулиганстве, в суде заявил, что эпизод, по которому его обвиняют, был «ситуацией классической полицейской провокации».
РБК 10:09
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Обновление EMUI 10.1 выходит для смартфонов Huawei в России

В России стартовало распространение большого обновления оболочки EMUI 10.1 от Huawei. Апдейт будет происходить постепенно.
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Возможные результаты тестирования NVIDIA RTX 3080 Ti обнаружены в сети

Возможные результаты тестирования NVIDIA RTX 3080 Ti были обнаружены в сети, а именно в базе данных популярного бенчмарка 3DMark.
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Общество

Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе

Рабочая неделя с 22 июня будет сокращенной из-за проведения парада Победы в среду, 24 июня, напомнили в пресс-службе Роструда.
Коммерсантъ 04:02
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Финансы

Банк России снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов

Москва, 19 июня 2020, 13:35 — REGNUM Центральный Банк России снизил ключевую ставку на 1% — с 5,5% до 4,5%.
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Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина

Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
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Объяснен отказ президента Хорватии приехать на парад Победы

Президент Хорватии Зоран Миланович не приедет на парад Победы в Москву, потому что у него сломался самолет.
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Защита обвиняемого по делу MH17 запросит показания о смерти Волошина

Защита обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 Олега Пулатова запросит показания следователя, расследовавшего смерть украинского пилота Владислава Волошина, чтобы прояснить, могла ли гибель пилота быть связана с его ролью в крушении пассажирского самолета, заявила голландский адвокат Сабине тен Дуссхате на судебных слушаниях в понедельник.
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Новая функция «ВКонтакте» стала доступна всем пользователям

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Живые фото макетов iPhone 12 появились в сети

Сегодня в сети появились живые фотографии макетов грядущего смартфона, которыми поделился успешный информатор Сонни Диксон.
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В Курской области задержан полицейский за госизмену и работу на СБУ

В Курской области задержан начальник отдела полиции одного из районов региона, сообщает ФСБ.
Газета.Ru 09:32
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