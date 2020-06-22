Общество
ВедомостиПрокурор попросил приговорить Серебренникова к 6 годам колонии
Прокурор попросил приговорить режиссера Кирилла Серебренникова к 6 годам колонии по делу «Седьмой студии». Для генерального продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского гособвинение запросило пять лет колонии.
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Общество
Международный арбитраж отклонил иск банкира Пугачева к России
Международный арбитраж в Париже отклонил все требования основателя Межпромбанка (МПБ) Сергея Пугачева, который пытался взыскать с России более $14 млрд, сообщили в пресс-службе российского Минюста.
Интерфакс 09:07
Политика
Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР
Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
Общество
Минкомсвязь назвала причины разблокировки Telegram
Решение о разблокировке Telegram принято в связи с невозможностью его заблокировать, а также из-за активного сотрудничества представителей мессенджера по вопросам борьбы с терроризмом, сообщил замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.
РИА Новости 09:17
Экономика
Кабмин увеличил объем субсидий для малого и среднего бизнеса
Правительство увеличило до 104 миллиардов рублей объем бюджетных ассигнований на прямую безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу, работающему в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции.
Российская газета 05:27
Политика
Россия отказалась от использования РЛС «Балхаш» в Казахстане
РИА Новости 05:28
Гаджеты
В России вышли новые 4K-телевизоры Xiaomi Mi TV 4S
MobiDevices 06:09
Политика
Большинство американцев не смогли ответить на вопрос о празднике 8 мая
Исследование продемонстрировало, что 69% респондентов либо не знали, какое событие произошло 8 мая, либо ответили на соответствующий вопрос неправильно.
Газета.Ru 07:27
Шоу-бизнес
Гарик Харламов сообщил о разводе с Кристиной Асмус
Российский шоумен Гарик Харламов заявил, что разводится с женой, актрисой Кристиной Асмус. Об этом он написал в своем Instagram.
РБК 10:29
Происшествия
Заседание по делу обвиняемого в убийстве Соколова пройдет 29 июня
Заседание по делу обвиняемого в убийстве аспирантки историка Олега Соколова продолжится 29 июня, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 10:22
Общество
Голикова заявила о необходимости соблюдать масочный режим даже осенью
Вице-премьер Татьяна Голикова в эфире Первого канала предупредила россиян, что масочный режим придется соблюдать даже осенью.
Газета.Ru 09:59
Здоровье
День икс. Завтра в Югре решится вопрос о продлении самоизоляции
9 июня на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса в Югре губернатор заявила, что самоизоляция в регионе будет действовать до 23 июня включительно.
СургутИнформТВ 08:35
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал, сколько актер выпил перед аварией
На прошлой неделе адвокат говорил, что в тот день у артиста умер близкий человек. Затем юрист представил другую версию событий.
РИА Новости 08:43
Шоу-бизнес
Кудрявцева похвалилась отдыхом в «санатории детства» в Адлере
В Instagram Stories Кудрявцева провела для фанатов целую экскурсию по санаторию — похвалилась видами и убранством номеров.
ФАН 04:22
Хоккей
IIHF объявила новые даты ЧМ-2021 по хоккею
Стали известны новые даты проведения ЧМ-2021 по хоккею, матчи которого проведут в Минске и Риге. Об этом говорится в сообщении IIHF.
ProstoProSport 09:53
Политика
Байден требовал у Порошенко сохранить в должности главу «Нафтогаза»
Согласно предоставленным записям, Байден в ультимативной форме требовал от Порошенко сохранить должность Коболеву, которого, по словам депутата, хотел снять бывший глава правительства Украины Владимир Гройсман.
Газета.Ru 09:56
Авто
В Беларуси стартовало производство кроссоверов Changan для России
На белорусском предприятии "Юнисон" стартовало производство кроссоверов Changan CS35 Plus.
За рулем Кубань вчера в 16:12
Энергетика
Мишустин увеличил до 60% субсидирование перевода машин на газ
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил увеличение субсидий на затраты по переводу автомобилей с бензина на газ.
Газета.Ru 10:27
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной ответил на слухи о разводе с певицей
Фотограф Дмитрий Исхаков в своем Instagram прокомментировал слухи о расставании со своей супругой певицей Полиной Гагариной .
РИА Новости 08:51
Армия и оружие
Арктическое направление России сочли уязвимым для ВВС США
ВладТайм 20 июня в 09:07
Происшествия
Верзилов в суде сообщил о провокации полиции и погоне у станции метро
Издатель «Медиазоны» и участник арт-группы «Война» Петр Верзилов, обвиняемый в мелком хулиганстве, в суде заявил, что эпизод, по которому его обвиняют, был «ситуацией классической полицейской провокации».
РБК 10:09
Гаджеты
Обновление EMUI 10.1 выходит для смартфонов Huawei в России
В России стартовало распространение большого обновления оболочки EMUI 10.1 от Huawei. Апдейт будет происходить постепенно.
MobiDevices 09:28
Гаджеты
Возможные результаты тестирования NVIDIA RTX 3080 Ti обнаружены в сети
Возможные результаты тестирования NVIDIA RTX 3080 Ti были обнаружены в сети, а именно в базе данных популярного бенчмарка 3DMark.
Ferra вчера в 09:14
Общество
Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе
Рабочая неделя с 22 июня будет сокращенной из-за проведения парада Победы в среду, 24 июня, напомнили в пресс-службе Роструда.
Коммерсантъ 04:02
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов
Москва, 19 июня 2020, 13:35 — REGNUM Центральный Банк России снизил ключевую ставку на 1% — с 5,5% до 4,5%.
REGNUM 19 июня в 06:35
Политика
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
РИА Новости 09:34
Политика
Объяснен отказ президента Хорватии приехать на парад Победы
Президент Хорватии Зоран Миланович не приедет на парад Победы в Москву, потому что у него сломался самолет.
Lenta.ru 10:06
Политика
Защита обвиняемого по делу MH17 запросит показания о смерти Волошина
Защита обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 Олега Пулатова запросит показания следователя, расследовавшего смерть украинского пилота Владислава Волошина, чтобы прояснить, могла ли гибель пилота быть связана с его ролью в крушении пассажирского самолета, заявила голландский адвокат Сабине тен Дуссхате на судебных слушаниях в понедельник.
РИА Новости 09:36
Технологии
Новая функция «ВКонтакте» стала доступна всем пользователям
Экономика сегодня 05:56
Гаджеты
Живые фото макетов iPhone 12 появились в сети
Сегодня в сети появились живые фотографии макетов грядущего смартфона, которыми поделился успешный информатор Сонни Диксон.
ВладТайм 07:57
Происшествия
В Курской области задержан полицейский за госизмену и работу на СБУ
В Курской области задержан начальник отдела полиции одного из районов региона, сообщает ФСБ.
Газета.Ru 09:32