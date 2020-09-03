Гособвинитель попросил приговорить Ефремова к 11 годам колонии
«Прошу назначить Ефремову 11 лет лишения свободы в колонии общего режима с [последующим] ограничением свободы на три года», — сказала гособвинитель. По её словам, без изоляции от общества Ефремов не сможет исправиться. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Михаил Ефремов признал свою вину в суде.В источнике
С чего всё началось
Гособвинитель просит приговорить Ефремова к 11 годам колонии
Прокурор запросила 11 лет колонии общего режима для актера Михаила Ефремова за ДТП, в результате которого погиб человек, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
РИА Новости04:29
Подробнее о событии