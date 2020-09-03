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REGNUM
REGNUM

Гособвинитель попросил приговорить Ефремова к 11 годам колонии

«Прошу назначить Ефремову 11 лет лишения свободы в колонии общего режима с [последующим] ограничением свободы на три года», — сказала гособвинитель. По её словам, без изоляции от общества Ефремов не сможет исправиться. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Михаил Ефремов признал свою вину в суде.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Гособвинитель просит приговорить Ефремова к 11 годам колонии

Прокурор запросила 11 лет колонии общего режима для актера Михаила Ефремова за ДТП, в результате которого погиб человек, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
РИА Новости04:29
Подробнее о событии
РИА Новости

Гособвинитель просит приговорить Ефремова к 11 годам колонии

РИА Новости04:29
Эхо Москвы

Прокуратура запросила реальный срок для артиста Михаила Ефремова

Эхо Москвы05:05
РБК

Прокурор запросил 11 лет для Ефремова по делу о смертельном ДТП

РБК04:10
Телеканал 360°

Прокурор запросил для Ефремова 11 лет колонии

Телеканал 360°04:08
Комсомольская правда

Прокуратура просит дать Ефремову 11 лет колонии

Комсомольская правда04:03
Коммерсантъ

Михаил Ефремов вспомнил ДТП

Коммерсантъ05:00
ТАСС

Прокурор просит приговорить Ефремова к 11 годам колонии

ТАСС04:21

Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей

Пресс-служба Министерства финансов РФ опровергла сообщение, опубликованное в "Ведомостях", что ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.
Российская газета04:50
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Порывы ветра во Владивостоке усилились до 43 метров в секунду

Во Владивостоке продолжает усиливаться скорость ветра - если раньше она достигла ураганных значений в 33 метра в секунду, то теперь превысила 40 м/с и на ряде метеостанций достигла 43 м/с, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
РЕН ТВ04:26

Анатолию Быкову предъявлено окончательное обвинение

«Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявлено окончательное обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. «з», «н» ст. 102 УК РСФСР (организация убийства двух лиц)», – следует из сообщения ведомства.
Ведомости01:33
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«Зеленые» потребовали остановить «Северный поток-2» из-за Навального

Немецкая партия «Союз 90 / Зеленые» потребовала от правительства страны свернуть строительство газопровода «Северный поток-2» из-за отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального.
РБКвчера в 14:50
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Рубль обвалился к доллару и евро на фоне геополитических рисков

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль обвалился к доллару и евро на вечерних торгах на фоне геополитических рисков, выросших после заявлений представителей немецких властей, что оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен в РФ нервно-паралитическим боевым веществом группы "Новичок".
Интерфаксвчера в 12:36
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