Гособвинитель попросил приговорить Ефремова к 11 годам колонии

Царьград 5 18

«Прошу назначить Ефремову 11 лет лишения свободы в колонии общего режима с [последующим] ограничением свободы на три года», — сказала гособвинитель. По её словам, без изоляции от общества Ефремов не сможет исправиться. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Михаил Ефремов признал свою вину в суде.