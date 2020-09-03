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REGNUM
REGNUM

Гособвинитель попросил приговорить Ефремова к 11 годам колонии

«Прошу назначить Ефремову 11 лет лишения свободы в колонии общего режима с [последующим] ограничением свободы на три года», — сказала гособвинитель. По её словам, без изоляции от общества Ефремов не сможет исправиться. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Михаил Ефремов признал свою вину в суде.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Гособвинитель просит приговорить Ефремова к 11 годам колонии

Прокурор запросила 11 лет колонии общего режима для актера Михаила Ефремова за ДТП, в результате которого погиб человек, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
РИА Новости04:29
Подробнее о событии
РБК

Прокурор запросил 11 лет для Ефремова по делу о смертельном ДТП

РБК04:10
ТАСС

Прокурор просит приговорить Ефремова к 11 годам колонии

ТАСС04:21
Известия

Обвинение запросило для Ефремова 11 лет колонии

Известия04:21
РИА Новости

Гособвинитель просит приговорить Ефремова к 11 годам колонии

РИА Новости04:29
Телеканал 360°

Прокурор запросил для Ефремова 11 лет колонии

Телеканал 360°04:08
Коммерсантъ

Обвинение запросило для Ефремова 11 лет колонии

Коммерсантъ04:05
Комсомольская правда

Прокурор назвала смягчающие обстоятельства для приговора Ефремову

Комсомольская правда04:38

Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей

Пресс-служба Министерства финансов РФ опровергла сообщение, опубликованное в "Ведомостях", что ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.
Российская газета04:50
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Боевые корабли РФ пошли на помощь танкеру, горящему у Шри-Ланки

Москва, 3 сентября 2020, 13:30 — REGNUM Российские корабли Тихоокеанского флота, которые должны участвовать в совместных с Индией учениях «Индра Нэви», направлены на помощь танкеру, который загорелся у берегов Шри-Ланки.
REGNUM06:30
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Мишустин заявил о прогрессе на переговорах с Лукашенко

По многим вопросам российско-белорусской повестки достигнут прогресс, в том числе по будущему Союзного государства, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам переговоров с действующим президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.
Lenta.ru06:39
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Матч КХЛ между минским «Динамо» и «Йокеритом» отменен

Матч между минским "Динамо" и финским "Йокеритом", запланированный на третье сентября в столице Белоруссии, не состоится, причины этого решения будут объявлены позднее, сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
РИА Новости06:58

В Бундестаге не верят в причастность Кремля к отравлению Навального

Заместитель спикера Бундестага (парламента Германии) Вольфганг Кубикки заявил, что не верит в причастность властей России, президента Владимира Путина к происшествию с Алексеем Навальным.
Национальная служба новостей05:21
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