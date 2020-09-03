Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
РИА Новости
РИА Новости

Гособвинитель просит приговорить Ефремова к 11 годам колонии

Прокурор запросила 11 лет колонии общего режима для актера Михаила Ефремова за ДТП, в результате которого погиб человек, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Гособвинитель просит приговорить Ефремова к 11 годам колонии

"Прошу назначить Ефремову 11 лет лишения свободы в колонии общего режима с [последующим] ограничением свободы на три года", - заявила государственный обвинитель. Это почти "потолок" по соответствующей статье УК РФ.
РИА Новости04:29
Подробнее о событии
РБК

Прокурор запросил 11 лет для Ефремова по делу о смертельном ДТП

РБК04:10
ТАСС

Прокурор просит приговорить Ефремова к 11 годам колонии

ТАСС04:21
Известия

Обвинение запросило для Ефремова 11 лет колонии

Известия04:21
РИА Новости

Эксперт: работа адвокатов Ефремова не дает шанса получить гуманный срок

РИА Новости08:18
Телеканал 360°

Прокурор запросил для Ефремова 11 лет колонии

Телеканал 360°04:08
Коммерсантъ

Обвинение запросило для Ефремова 11 лет колонии

Коммерсантъ04:05
Комсомольская правда

Прокурор назвала смягчающие обстоятельства для приговора Ефремову

Комсомольская правда04:38

Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России" Главный день голосования на региональных выборах в 2020 году — воскресенье, 13 сентября, но 11 и 12 сентября разрешат голосовать досрочно.
REGNUMвчера в 05:13
415

Лукашенко назвал утверждения об отравлении Навального фальсификацией

Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил премьер-министру России Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.
РИА Новости06:14
763

Спрос на иностранную наличную валюту вырос на 52% в июне

«В июне 2020 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с маем вырос на 52% и составил $3,9 млрд»,— говорится в материале.
Коммерсантъ09:18
2

Бывшая жена основателя Amazon стала самой богатой женщиной в мире

Состояние бывшей жены главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт достигло 68 млрд долларов, что делает ее самой богатой женщиной в мире, следует из обнародованных данных рейтинга самых состоятельных людей в мире агентства Bloomberg.
Взгляд.ру06:12
1