Гособвинитель просит приговорить Ефремова к 11 годам колонии
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Прокурор запросила 11 лет колонии общего режима для актера Михаила Ефремова за ДТП, в результате которого погиб человек, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.В источнике
С чего всё началось
Гособвинитель просит приговорить Ефремова к 11 годам колонии
"Прошу назначить Ефремову 11 лет лишения свободы в колонии общего режима с [последующим] ограничением свободы на три года", - заявила государственный обвинитель. Это почти "потолок" по соответствующей статье УК РФ.
РИА Новости04:29
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