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РИА Новости
РИА Новости

Гособвинитель просит приговорить Ефремова к 11 годам колонии

Прокурор запросила 11 лет колонии общего режима для актера Михаила Ефремова за ДТП, в результате которого погиб человек, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Гособвинитель просит приговорить Ефремова к 11 годам колонии

"Прошу назначить Ефремову 11 лет лишения свободы в колонии общего режима с [последующим] ограничением свободы на три года", - заявила государственный обвинитель. Это почти "потолок" по соответствующей статье УК РФ.
РИА Новости04:29
Подробнее о событии
РИА Новости

Эксперт: работа адвокатов Ефремова не дает шанса получить гуманный срок

РИА Новости08:18
RT на русском

Обвинение требует 11 лет колонии для актёра Михаила Ефремова

RT на русском07:56
Комсомольская правда

Прокурор назвала смягчающие обстоятельства для приговора Ефремову

Комсомольская правда04:38
РБК

Прокурор запросил 11 лет для Ефремова по делу о смертельном ДТП

РБК04:10
Телеканал 360°

Прокурор запросил для Ефремова 11 лет колонии

Телеканал 360°04:08
Коммерсантъ

Михаил Ефремов вспомнил ДТП

Коммерсантъ05:00
ТАСС

Прокурор просит приговорить Ефремова к 11 годам колонии

ТАСС04:21

Огласившая результаты вскрытия дочь Легкоступовой обратилась к ее мужу

Дочь скончавшейся певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль публично обратилась к последнему супругу исполнительницы в студии шоу «Пусть говорят», где она также огласила результаты вскрытия.
iReactor07:41
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Матч КХЛ между минским «Динамо» и «Йокеритом» отменен

Матч между минским "Динамо" и финским "Йокеритом", запланированный на третье сентября в столице Белоруссии, не состоится, причины этого решения будут объявлены позднее, сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
РИА Новости06:58

В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО

В своем материале Роган проанализировал два таких инцидента, произошедших 28 августа над Черным и Балтийским морями, когда российские истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52 около российской границы.
Lenta.ru01:36
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Зеленский предложил назначить своему отцу пожизненную стипендию

Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить пожизненную стипендию своему отцу Александру Зеленскому, который работает заведующим кафедрой Криворожского экономического института.
Газета.Ru07:58
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Трошечкин отклонил предложение «Ахмата»

Сообщается, что полузащитник «Химок» Александр Трошечкин отклонил предложение «Ахмата».В настоящее время у хавбека есть варианты с «Рубином» и «Уралом», но он ждёт решения «Локомотива», который может предложить игроку контракт.
Soccer.ru09:00