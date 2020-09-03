Гособвинитель просит приговорить Ефремова к 11 годам колонии

Прокурор запросила 11 лет колонии общего режима для актера Михаила Ефремова за ДТП, в результате которого погиб человек, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.