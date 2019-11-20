Общество

ИзвестияИзвестияГосорганы перестанут принимать россиян к 2024 году

Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Исключение составят так называемые неустранимые случаи, которые правительство определит позднее.
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с чего всё началось

Сервисный МФЦентр: россиян перестанут принимать в госорганах

Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия МФЦ. Такие нововведения содержит законопроект о госуслугах, разработанный Минэкономразвития (есть у «Известий»).
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Госорганы могут перестать принимать россиян к 2024 году

RT на русскомвчера в 22:21

Новый формат: госорганы прекратят принимать россиян к 2024 году

РЕН ТВвчера в 22:34

Госорганы полностью передадут прием граждан МФЦ к 2024 году

Интерфаксвчера в 18:37

Госорганы передадут МФЦ прием граждан к 2024 году

РБКвчера в 20:06

«Известия»: госорганы передадут МФЦ функцию приема граждан к 2024 году

ТАССвчера в 18:57

Госорганы перестанут принимать граждан к 2024 году

РИА Новостивчера в 20:54

Госорганы перестанут принимать россиян к 2024 году

Известиявчера в 18:32
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Происшествия

В центре Ростова мужчина взял жену и ребенка в заложники

По данным собеседника DonDay.ru, речь идет о следователе полиции, он взял в заложники свою супругу и ребенка, но через какое-то время отпустил несовершеннолетнего.
РБК 03:43
Общество

Депутат Мосгордумы предлагает добавить «Ё» в названия станций метро

Депутат объяснила, что отказ от обозначения буквы "ё" может вызвать затруднение у туристов или иностранцев, изучающих русский язык, а также привести к искажению исторического названия.
Газета.Ru 04:05
Общество

Госдума одобрила законопроект о предустановке российского софта

Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательной предустановке российского софта на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».
Ведомости вчера в 10:20
Общество

В Госдуму внесли проект закона об индивидуализации тарифов ОСАГО

«В новом варианте делается акцент на индивидуализации тарифов в зависимости от критериев, которые обозначены в законе, прежде всего имеется в виду агрессивность вождения, и плюс те, которые страховые компании также могут обозначить в предложениях», — сообщил РБК глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
РБК 04:15
Общество

Справки нарколога для курганских водителей подорожают в пять раз

В Зауралье подорожают справки от нарколога, которые получают водители и курсанты автошкол.
URA.Ru вчера в 05:00
Происшествия

Мосгорсуд отказался восстановить на службе полицейского Андрея Щирова

Мосгорсуд отказался восстановить на службе полицейского Андрея Щирова – он был уволен после задержания журналиста Ивана Голунова, - сообщили «Интерфаксу» в суде.
Эхо Москвы 04:32
Происшествия

Пропавшую на Кубани девочку нашли живой в выгребной яме

Девятилетняя жительница хутора Родниковский Краснодарского края, которая пропала 18 ноября, найдена живой.
РБК 03:56
Экономика

В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт

Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями.
РИА Новости 03:17
Политика

Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
Газета.Ru 04:50
Происшествия

Сына экс-президента Германии убили во время лекции

Известия вчера в 20:21
Футбол

Опубликованы составы корзин для жеребьевки Евро-2020

Россия уже точно сыграет с Бельгией и Данией. Сегодня, 20 ноября, завершились последние матчи отборочного этапа к финальной части Евро-2020.
NewInform вчера в 19:49
Политика

Суд ООН требует от России ответить на иск Украины

Международный суд Организации Объединённых Наций постановил, что Российская Федерация должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
REGNUM вчера в 19:29
Происшествия

В Москве пассажиры заплатили за поездку на такси 14 тыс. рублей

ТАСС 01:09
Происшествия

В Петербурге задержали пенсионера за экстремистский пост в соцсети

Сотрудники правоохранительных органов задержали 68-летнего петербуржца, опубликовавшего в социальной сети запись экстремистского содержания, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 03:47
Экономика

Кудрин сообщил о росте госсектора в экономике России

Доля государства в экономике России достигла 47-48%, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин 20 ноября на инвестиционном форуме «Россия зовет».
Красная весна 04:24
Наука

Суп может помочь справиться с малярией

Британские ученые обнаружили, что есть супы, мешающие бесполому размножению возбудителя малярии, и тем самым останавливающие инфекцию.
Neva.Today вчера в 16:35
Общество

Postimees сообщила о переводе Абызовым в офшоры сотен миллионов долларов

Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов много лет был крупным клиентом эстонского филиала Swedbank и перевел через него в офшоры сотни миллионов долларов, сообщила газета Postimees.
Интерфакс 04:47
Происшествия

Под Воронежем пьяная врач не смогла сделать ребенку снимок

Сильное алкогольное опьянение помешало врачу в Воронежской области сделать рентген ребенку со сломанной рукой.
Вести.Ru 02:23
Спорт

Глазырина включена в состав сборной России по биатлону на Кубок IBU

Правление Союза биатлонистов России (СБР) проголосовало против изменения критериев отбора в национальную команду на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.
RT на русском 03:23
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк идет на поправку и играет с годовалой дочерью

Анастасия Заворотнюк после нескольких месяцев лечения быстро идет на поправку, сбрасывает набранные за время болезни килограммы и играет с годовалой дочкой Милой в стенах реабилитационного центра.
Актуальные Новости 00:31
Политика

Выдворение Саакашвили с Украины было законным — Верховный суд

Верховный суд Украины отказал в удовлетворении жалобы экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили по делу о его реадмиссии в Польшу.
REGNUM 04:20
Происшествия

Посадившие самолет А321 на поле пилоты получат звезды Героев в Кремле

Пилоты авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, посадившие в августе самолет A321 на кукурузное поле в Подмосковье, будут награждены в Кремле звездами Героев России.
РБК 04:41
Экономика

В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Известия вчера в 10:25
Происшествия

Пилот самолета в Киеве ненамеренно объявил о посадке в Москве

Пилот авиакомпании Wizzair во время объявления прибытия ошибся с городом, в котором приземлился лайнер.
Газета.Ru 02:47
Хоккей

Агент Флёри назвал отражённый своим клиентом бросок «сейвом столетия»

Хоккейный агент Аллан Уолш, представляющий интересы голкипера «Вегас Голден Найтс» Марка-Андре Флёри, прокомментировал действия своего клиента в матче регулярного чемпионата НХЛ с „Торонто Мэйпл Лифс“ (4:2). За четыре минуты до конца третьего периода Флёри стал автором одного из лучших сейвов сезона.
Чемпионат 01:18
Армия и оружие

В МИД России прокомментировали удары Израиля по Сирии

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов заявил, что в Москве считают неправильными удары израильских ВВС по сирийской территории.
RT на русском 03:16
Происшествия

Адвокат сестер Хачатурян просит проверить связи их отца в прокуратуре

Вести.Ru 03:40
Политика

Cтало известно о конкуренции ЧВК Вагнера с западными ЧВК

Деятельность частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Мозамбике приводит к тому, что местные ЧВК теряют контракты и терпят убытки.
Lenta.ru вчера в 11:10
Общество

Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров

Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Коммерсантъ 03:59
Политика

Украина потребует от России компенсацию из-за имущества в портах Крыма

Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к российскому правительству о выплате компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
RT на русском 03:31
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