Общество
Газета.RuГосорганы прекратят принимать россиян к 2024 году
Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году. Они передадут эти полномочия многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Такие нововведения предлагает законопроект о государственных услугах, который разработало Минэкономразвития.
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с чего всё началось
Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия МФЦ. Такие нововведения содержит законопроект о госуслугах, разработанный Минэкономразвития (есть у «Известий»).Известиявчера в 16:01
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