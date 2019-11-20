Общество

Газета.RuГазета.RuГосорганы прекратят принимать россиян к 2024 году

Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году. Они передадут эти полномочия многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Такие нововведения предлагает законопроект о государственных услугах, который разработало Минэкономразвития.
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Сервисный МФЦентр: россиян перестанут принимать в госорганах

Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия МФЦ. Такие нововведения содержит законопроект о госуслугах, разработанный Минэкономразвития (есть у «Известий»).
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Госорганы могут перестать принимать россиян к 2024 году

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